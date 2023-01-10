https://ria.ru/20230110/superbakterii-1843729451.html

Неоднозначные антибиотики. Как лекарства помогают супермикробам

Неоднозначные антибиотики. Как лекарства помогают супермикробам - РИА Новости, 10.01.2023

Неоднозначные антибиотики. Как лекарства помогают супермикробам

Бактериальные инфекции с каждым годом все устойчивее к антибиотикам. В недавно опубликованном отчете ВОЗ специалисты обобщили данные по 87 странам за последние... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T08:00

2023-01-10T08:00

2023-01-10T10:56

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бактерии

воз

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Бактериальные инфекции с каждым годом все устойчивее к антибиотикам. В недавно опубликованном отчете ВОЗ специалисты обобщили данные по 87 странам за последние пять лет. О том, как микробы превращаются в супербактерии и можно ли это остановить, — в материале РИА Новости.Гонка на выживаниеБактериальные патогены, против которых не помогают антибиотики, называют резистентными или супербактериями. По статистике ВОЗ, связанные с ними инфекции — на третьем месте среди причин смерти в мире после болезней сердца и инсульта. В 2019-м от них погибли 4,95 миллиона человек.Приходится разрабатывать более сильные препараты. Но микробы, как в известном парадоксе про Ахиллеса и черепаху, постоянно оказываются впереди. И эволюционируют все быстрее.Например, доказано, что Klebsiella pneumoniae, вызывающая пневмонию, сепсис, менингит, абсцессы печени, селезенки и другие опасные болезни, приобрела резистентность практически сразу, как только больным стали активно назначать препараты из семейства карбапенемов. Антибиотики широкого действия — фторхинолоны — применялись с 1980-х для лечения инфекций мочевыводящих путей. Сегодня они неэффективны уже в более чем половине случаев. То же самое — с цефалоспоринами, назначаемыми при гонорее.Но наибольшее беспокойство вызывает устойчивый к метициллину и другим антибиотикам золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus). В некоторых странах с ним связаны до 50 процентов внутрибольничных инфекций — пневмония, послеоперационные раневые и кожные воспаления, заболевания мочеполовой системы и крови. Опасность для миллионовВ 2015-м государства, входящие в ВОЗ, единогласно утвердили "Глобальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам". Создали глобальную систему наблюдения (GLASS).Нынешний отчет GLASS, охватывающий период с 2016-го по 2020-й, — пятый по счету. Отмечается высокая резистентность (более чем у половины пациентов) к большинству препаратов бактерий, заражающих кровь, таких как Klebsiella pneumoniae и Acinetobacter spp. Против них сейчас применяют карбапенемы — антибиотики последнего поколения. Но и они примерно в восьми процентах случаев не в состоянии справиться с патогенами.Заболеваемость инфекциями кровотока, вызванными резистентными бактериями Escherichia coli и Salmonella spp. и Neisseria gonorrhoeae, увеличилась как минимум на 15 процентов по сравнению с 2017-м. Гонококк Neisseria gonorrhoeae, передающийся половым путем, на 60 процентов устойчив к ципрофлоксацину — наиболее часто назначаемому против него антибиотику."Устойчивость к противомикробным препаратам подрывает современную медицину и подвергает риску миллионы жизней", — подчеркивает в предисловии к отчету генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адхан Гебреисус.Не все антибиотики одинаково полезныЭксперты ВОЗ считают, что усиление бактериальной резистентности связано со злоупотреблением антибактериальными препаратами, нарушением дозировок и сроков приема. Антибиотики продают без рецепта, и люди лечатся ими от обычной простуды, что не имеет смысла. Медики нередко назначают такие препараты по просьбе пациентов или на всякий случай, чтобы избежать осложнений.Для практикующих врачей в ВОЗ в 2019-м разработали классификационную базу антибиотиков AWaRe (Access, Watch, Reserve — "доступность, наблюдение, резерв"). Там 180 препаратов и рекомендации по их применению.В категории Access — 48 антибиотиков широкого действия: против наиболее распространенных патогенов. У этих препаратов самый низкий потенциал резистентности, и в ВОЗ рекомендуют назначать их на первом этапе лечения при общих симптомах бактериальной инфекции.В группе Watch — 110 критически важных лекарств селективного действия с более высоким потенциалом резистентности. Как правило, они предназначены для конкретных инфекций. Их следует применять, когда вид патогена определен и необходимость более радикального лечения очевидна.В Reserve — резервные препараты, "последнее средство" от микроорганизмов со множественной лекарственной устойчивостью."Это для особых пациентов и условий, когда все альтернативы не помогают", — уточняют в ВОЗ.Принимают зряПо разным оценкам, до половины ежегодного в мире потребления пациентами антибиотиков не нужно и не уместно. Даже когда их прием оправдан, часто можно обойтись более коротким курсом. Резистентность микробов возрастает с увеличением продолжительности лечения. И здесь многое зависит от профессионализма врача: он должен выбрать самый щадящий препарат, а также объяснить, при каких условиях следует завершить курс досрочно.Главная задача международной системы здравоохранения, указывают в ВОЗ, — обеспечение качественными, безопасными и недорогими лекарствами из группы Access всего человечества. В развитых странах доля таких антибиотиков должна быть не меньше 60 процентов.Пока самые назначаемые в мире — амоксициллин, ципрофлоксацин, а также азитромицин среди пероральных препаратов и цефтриаксон, который вводят инъекциями. И только первый относится к группе Access, остальные — из Watch: их следует использовать лишь против конкретных патогенов.И еще: эксперты категорически не рекомендуют препараты, представляющие собой комбинации нескольких антибиотиков широкого действия с фиксированными дозами — хотя такие широко рекламируют фармкомпании.

https://ria.ru/20230109/ovoschi-1842457294.html

https://ria.ru/20221018/bakterii-1824682562.html

https://ria.ru/20220919/bakterii-1816812744.html

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2023

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, здоровье, бактерии, воз