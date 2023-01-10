https://ria.ru/20230110/su-1843896755.html

ВКС России сбили три украинских Су-25 в ДНР

ВКС России сбили три украинских Су-25 в ДНР - РИА Новости, 10.01.2023

ВКС России сбили три украинских Су-25 в ДНР

Российские истребители за минувшие сутки сбили три украинских штурмовика Су-25 в небе над ДНР, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:28

2023-01-10T14:28

2023-01-10T17:19

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

воздушно-космические силы россии

су-25

безопасность

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили три украинских штурмовика Су-25 в небе над ДНР, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолёта Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230109/samolety-1843667929.html

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Минобороны РФ: авиация сбила три украинских Су-25 в ДНР Российская авиация сбила три украинских Су-25 в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка в ДНР. 2023-01-10T14:28 true PT3M51S

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Кирилл Волков

россия, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, су-25, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр