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ВКС России сбили три украинских Су-25 в ДНР - РИА Новости, 10.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/su-1843896755.html
ВКС России сбили три украинских Су-25 в ДНР
ВКС России сбили три украинских Су-25 в ДНР - РИА Новости, 10.01.2023
ВКС России сбили три украинских Су-25 в ДНР
Российские истребители за минувшие сутки сбили три украинских штурмовика Су-25 в небе над ДНР, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:28
2023-01-10T17:19
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
су-25
безопасность
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили три украинских штурмовика Су-25 в небе над ДНР, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолёта Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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россия
донецкая народная республика
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Минобороны РФ: авиация сбила три украинских Су-25 в ДНР
Российская авиация сбила три украинских Су-25 в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка в ДНР.
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россия, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, су-25, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Су-25, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:28 10.01.2023 (обновлено: 17:19 10.01.2023)
 
ВКС России сбили три украинских Су-25 в ДНР

Минобороны сообщило о трех сбитых украинских Су-25 в ДНР за сутки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили три украинских штурмовика Су-25 в небе над ДНР, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолёта Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Украинский истребитель МИГ-29 - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 14:39Специальная военная операция на Украине
ВКС России за сутки уничтожили два украинских самолета и вертолет
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-космические силы РоссииСу-25БезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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