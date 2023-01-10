https://ria.ru/20230110/su-1843896755.html
ВКС России сбили три украинских Су-25 в ДНР
ВКС России сбили три украинских Су-25 в ДНР - РИА Новости, 10.01.2023
ВКС России сбили три украинских Су-25 в ДНР
Российские истребители за минувшие сутки сбили три украинских штурмовика Су-25 в небе над ДНР, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:28
2023-01-10T14:28
2023-01-10T17:19
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
су-25
безопасность
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили три украинских штурмовика Су-25 в небе над ДНР, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолёта Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230109/samolety-1843667929.html
россия
донецкая народная республика
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Минобороны РФ: авиация сбила три украинских Су-25 в ДНР
Российская авиация сбила три украинских Су-25 в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка в ДНР.
2023-01-10T14:28
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PT3M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, су-25, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Су-25, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:28 10.01.2023 (обновлено: 17:19 10.01.2023)
ВКС России сбили три украинских Су-25 в ДНР
Минобороны сообщило о трех сбитых украинских Су-25 в ДНР за сутки