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Эксперт назвал три слабых места БТР Stryker, которые может получить Украина - РИА Новости, 10.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/stryker-1843887730.html
Эксперт назвал три слабых места БТР Stryker, которые может получить Украина
Эксперт назвал три слабых места БТР Stryker, которые может получить Украина - РИА Новости, 10.01.2023
Эксперт назвал три слабых места БТР Stryker, которые может получить Украина
Американские бронетранспортеры Stryker, которые США планируют передать Украине, имеют три слабых места, заявил РИА Новости один из ведущих российских военных... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:51
2023-01-10T13:51
специальная военная операция на украине
виктор мураховский
сша
украина
stryker
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Американские бронетранспортеры Stryker, которые США планируют передать Украине, имеют три слабых места, заявил РИА Новости один из ведущих российских военных экспертов, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Как сообщало издание Politico, США рассматривают возможность передачи Украине современных бронетранспортеров Stryker – они могут стать частью следующего транша военной помощи Киеву. О новом транше на сумму свыше 3 миллиардов долларов Вашингтон объявил 6 января, в него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронемашины, снаряды для РСЗО. По словам Мураховского, вероятнее всего, США планируют передать войскам Украины полный комплект техники и вооружений, необходимый для оснащения мотопехотной бригады американского образца, в состав которой по штату входят бронетранспортеры Stryker. "Основные преимущества данного БТР - в его высокой подвижности за счет колесного шасси на простой местности, а также комфортные условия обитания для экипажа и десанта. В то же время в числе недостатков Stryker можно назвать его большие габариты, ряд проблем, связанных с колесным шасси, включая уязвимость для средств поражения и других факторов на поле боя и низкую проходимость, и слабое вооружение", - уточнил специалист. Мураховский отметил, что изначально БТР Stryker был создан для применения в конфликтах низкой интенсивности и украинские войска смогут эффективно использовать его только с целым рядом ограничений. БТР Stryker обладает типичной противопульной броней. Его вооружение состоит из дистанционно управляемого боевого модуля, который может оснащаться 12,7-мм пулемётом M2 "Браунинг", 7,62-мм пулемётом M240 или 40-мм автоматическим гранатомётом Mk19. Колесная формула БТР – 8 на 8, дизельный двигатель обеспечивает машине максимальную скорость по шоссе 97 км/ч при запасе хода около 500 км.
https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html
https://ria.ru/20230109/challenger-1843698604.html
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виктор мураховский, сша, украина, stryker
Специальная военная операция на Украине, Виктор Мураховский, США, Украина, Stryker
13:51 10.01.2023
 
Эксперт назвал три слабых места БТР Stryker, которые может получить Украина

Эксперт Мураховский: БТР Stryker, которые может получить Украина, имеют три слабых места

© Фото : The U.S. ArmyАртиллерийская самоходка Stryker M1128 Mobile Gun System
Артиллерийская самоходка Stryker M1128 Mobile Gun System - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : The U.S. Army
Артиллерийская самоходка Stryker M1128 Mobile Gun System. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Американские бронетранспортеры Stryker, которые США планируют передать Украине, имеют три слабых места, заявил РИА Новости один из ведущих российских военных экспертов, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
Как сообщало издание Politico, США рассматривают возможность передачи Украине современных бронетранспортеров Stryker – они могут стать частью следующего транша военной помощи Киеву. О новом транше на сумму свыше 3 миллиардов долларов Вашингтон объявил 6 января, в него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронемашины, снаряды для РСЗО.
По словам Мураховского, вероятнее всего, США планируют передать войскам Украины полный комплект техники и вооружений, необходимый для оснащения мотопехотной бригады американского образца, в состав которой по штату входят бронетранспортеры Stryker.
"Основные преимущества данного БТР - в его высокой подвижности за счет колесного шасси на простой местности, а также комфортные условия обитания для экипажа и десанта. В то же время в числе недостатков Stryker можно назвать его большие габариты, ряд проблем, связанных с колесным шасси, включая уязвимость для средств поражения и других факторов на поле боя и низкую проходимость, и слабое вооружение", - уточнил специалист.
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Мураховский отметил, что изначально БТР Stryker был создан для применения в конфликтах низкой интенсивности и украинские войска смогут эффективно использовать его только с целым рядом ограничений.
БТР Stryker обладает типичной противопульной броней. Его вооружение состоит из дистанционно управляемого боевого модуля, который может оснащаться 12,7-мм пулемётом M2 "Браунинг", 7,62-мм пулемётом M240 или 40-мм автоматическим гранатомётом Mk19. Колесная формула БТР – 8 на 8, дизельный двигатель обеспечивает машине максимальную скорость по шоссе 97 км/ч при запасе хода около 500 км.
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Специальная военная операция на УкраинеВиктор МураховскийСШАУкраинаStryker
 
 
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