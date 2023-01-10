https://ria.ru/20230110/stryker-1843887730.html

Эксперт назвал три слабых места БТР Stryker, которые может получить Украина

Эксперт назвал три слабых места БТР Stryker, которые может получить Украина - РИА Новости, 10.01.2023

Эксперт назвал три слабых места БТР Stryker, которые может получить Украина

Американские бронетранспортеры Stryker, которые США планируют передать Украине, имеют три слабых места, заявил РИА Новости один из ведущих российских военных... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:51

2023-01-10T13:51

2023-01-10T13:51

специальная военная операция на украине

виктор мураховский

сша

украина

stryker

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733274303_0:116:2100:1297_1920x0_80_0_0_5c4227f46fbcd89bc905e50c25269c0b.jpg

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Американские бронетранспортеры Stryker, которые США планируют передать Украине, имеют три слабых места, заявил РИА Новости один из ведущих российских военных экспертов, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Как сообщало издание Politico, США рассматривают возможность передачи Украине современных бронетранспортеров Stryker – они могут стать частью следующего транша военной помощи Киеву. О новом транше на сумму свыше 3 миллиардов долларов Вашингтон объявил 6 января, в него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронемашины, снаряды для РСЗО. По словам Мураховского, вероятнее всего, США планируют передать войскам Украины полный комплект техники и вооружений, необходимый для оснащения мотопехотной бригады американского образца, в состав которой по штату входят бронетранспортеры Stryker. "Основные преимущества данного БТР - в его высокой подвижности за счет колесного шасси на простой местности, а также комфортные условия обитания для экипажа и десанта. В то же время в числе недостатков Stryker можно назвать его большие габариты, ряд проблем, связанных с колесным шасси, включая уязвимость для средств поражения и других факторов на поле боя и низкую проходимость, и слабое вооружение", - уточнил специалист. Мураховский отметил, что изначально БТР Stryker был создан для применения в конфликтах низкой интенсивности и украинские войска смогут эффективно использовать его только с целым рядом ограничений. БТР Stryker обладает типичной противопульной броней. Его вооружение состоит из дистанционно управляемого боевого модуля, который может оснащаться 12,7-мм пулемётом M2 "Браунинг", 7,62-мм пулемётом M240 или 40-мм автоматическим гранатомётом Mk19. Колесная формула БТР – 8 на 8, дизельный двигатель обеспечивает машине максимальную скорость по шоссе 97 км/ч при запасе хода около 500 км.

https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html

https://ria.ru/20230109/challenger-1843698604.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виктор мураховский, сша, украина, stryker