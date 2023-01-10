https://ria.ru/20230110/stryker-1843887730.html
Эксперт назвал три слабых места БТР Stryker, которые может получить Украина
Эксперт назвал три слабых места БТР Stryker, которые может получить Украина - РИА Новости, 10.01.2023
Эксперт назвал три слабых места БТР Stryker, которые может получить Украина
Американские бронетранспортеры Stryker, которые США планируют передать Украине, имеют три слабых места, заявил РИА Новости один из ведущих российских военных... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:51
2023-01-10T13:51
2023-01-10T13:51
специальная военная операция на украине
виктор мураховский
сша
украина
stryker
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733274303_0:116:2100:1297_1920x0_80_0_0_5c4227f46fbcd89bc905e50c25269c0b.jpg
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Американские бронетранспортеры Stryker, которые США планируют передать Украине, имеют три слабых места, заявил РИА Новости один из ведущих российских военных экспертов, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Как сообщало издание Politico, США рассматривают возможность передачи Украине современных бронетранспортеров Stryker – они могут стать частью следующего транша военной помощи Киеву. О новом транше на сумму свыше 3 миллиардов долларов Вашингтон объявил 6 января, в него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронемашины, снаряды для РСЗО. По словам Мураховского, вероятнее всего, США планируют передать войскам Украины полный комплект техники и вооружений, необходимый для оснащения мотопехотной бригады американского образца, в состав которой по штату входят бронетранспортеры Stryker. "Основные преимущества данного БТР - в его высокой подвижности за счет колесного шасси на простой местности, а также комфортные условия обитания для экипажа и десанта. В то же время в числе недостатков Stryker можно назвать его большие габариты, ряд проблем, связанных с колесным шасси, включая уязвимость для средств поражения и других факторов на поле боя и низкую проходимость, и слабое вооружение", - уточнил специалист. Мураховский отметил, что изначально БТР Stryker был создан для применения в конфликтах низкой интенсивности и украинские войска смогут эффективно использовать его только с целым рядом ограничений. БТР Stryker обладает типичной противопульной броней. Его вооружение состоит из дистанционно управляемого боевого модуля, который может оснащаться 12,7-мм пулемётом M2 "Браунинг", 7,62-мм пулемётом M240 или 40-мм автоматическим гранатомётом Mk19. Колесная формула БТР – 8 на 8, дизельный двигатель обеспечивает машине максимальную скорость по шоссе 97 км/ч при запасе хода около 500 км.
https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html
https://ria.ru/20230109/challenger-1843698604.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733274303_0:0:1898:1423_1920x0_80_0_0_8f4c3d0aa5267113601117b0c195a962.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор мураховский, сша, украина, stryker
Специальная военная операция на Украине, Виктор Мураховский, США, Украина, Stryker
Эксперт назвал три слабых места БТР Stryker, которые может получить Украина
Эксперт Мураховский: БТР Stryker, которые может получить Украина, имеют три слабых места
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Американские бронетранспортеры Stryker, которые США планируют передать Украине, имеют три слабых места, заявил РИА Новости один из ведущих российских военных экспертов, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
Как сообщало издание Politico, США рассматривают возможность передачи Украине современных бронетранспортеров Stryker – они могут стать частью следующего транша военной помощи Киеву
. О новом транше на сумму свыше 3 миллиардов долларов Вашингтон
объявил 6 января, в него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронемашины, снаряды для РСЗО.
По словам Мураховского, вероятнее всего, США планируют передать войскам Украины полный комплект техники и вооружений, необходимый для оснащения мотопехотной бригады американского образца, в состав которой по штату входят бронетранспортеры Stryker.
"Основные преимущества данного БТР - в его высокой подвижности за счет колесного шасси на простой местности, а также комфортные условия обитания для экипажа и десанта. В то же время в числе недостатков Stryker можно назвать его большие габариты, ряд проблем, связанных с колесным шасси, включая уязвимость для средств поражения и других факторов на поле боя и низкую проходимость, и слабое вооружение", - уточнил специалист.
Мураховский отметил, что изначально БТР Stryker был создан для применения в конфликтах низкой интенсивности и украинские войска смогут эффективно использовать его только с целым рядом ограничений.
БТР Stryker обладает типичной противопульной броней. Его вооружение состоит из дистанционно управляемого боевого модуля, который может оснащаться 12,7-мм пулемётом M2 "Браунинг", 7,62-мм пулемётом M240 или 40-мм автоматическим гранатомётом Mk19. Колесная формула БТР – 8 на 8, дизельный двигатель обеспечивает машине максимальную скорость по шоссе 97 км/ч при запасе хода около 500 км.