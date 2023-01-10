https://ria.ru/20230110/stryker-1843791855.html

СМИ: США хотят передать Украине бронетранспортеры Stryker

СМИ: США хотят передать Украине бронетранспортеры Stryker - РИА Новости, 10.01.2023

СМИ: США хотят передать Украине бронетранспортеры Stryker

США рассматривают возможность передачи Украине современных бронетранспортеров Stryker, сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T02:04

2023-01-10T02:04

2023-01-10T08:29

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

сша

нато

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ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. США рассматривают возможность передачи Украине современных бронетранспортеров Stryker, сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные источники."БТР Stryker могут стать частью следующего транша военной помощи. <...> Администрация может анонсировать пакет — со Stryker или без них — в конце следующей недели", — говорится в публикации. По данным издания, бронетехника требуется для отражения якобы ожидающегося весной наступления российских сил. В пятницу США объявили о выделении очередного – крупнейшего – пакета военной помощи для Украины объемом свыше трех миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно помешать достижению целей спецоперации.

https://ria.ru/20220504/rumyniya-1786810308.html

https://ria.ru/20220924/tanki-1819106096.html

украина

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато