https://ria.ru/20230110/stryker-1843791855.html
СМИ: США хотят передать Украине бронетранспортеры Stryker
СМИ: США хотят передать Украине бронетранспортеры Stryker - РИА Новости, 10.01.2023
СМИ: США хотят передать Украине бронетранспортеры Stryker
США рассматривают возможность передачи Украине современных бронетранспортеров Stryker, сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T02:04
2023-01-10T02:04
2023-01-10T08:29
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. США рассматривают возможность передачи Украине современных бронетранспортеров Stryker, сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные источники."БТР Stryker могут стать частью следующего транша военной помощи. <...> Администрация может анонсировать пакет — со Stryker или без них — в конце следующей недели", — говорится в публикации. По данным издания, бронетехника требуется для отражения якобы ожидающегося весной наступления российских сил. В пятницу США объявили о выделении очередного – крупнейшего – пакета военной помощи для Украины объемом свыше трех миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно помешать достижению целей спецоперации.
https://ria.ru/20220504/rumyniya-1786810308.html
https://ria.ru/20220924/tanki-1819106096.html
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сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато
Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, США, НАТО
02:04 10.01.2023 (обновлено: 08:29 10.01.2023)
СМИ: США хотят передать Украине бронетранспортеры Stryker
Politico: США рассматривают передачу Украине современных бронетранспортеров Stryker