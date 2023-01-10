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Латвия рассматривает передачу Украине ракет к Stinger и беспилотников - РИА Новости, 10.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/stinger-1843877958.html
Латвия рассматривает передачу Украине ракет к Stinger и беспилотников
Латвия рассматривает передачу Украине ракет к Stinger и беспилотников - РИА Новости, 10.01.2023
Латвия рассматривает передачу Украине ракет к Stinger и беспилотников
Латвия рассматривает возможность передачи Киеву ракет для американских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, а также беспилотников, передает... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:12
2023-01-10T13:12
специальная военная операция на украине
инара мурниеце
украина
владимир зеленский
сергей лавров
латвия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Латвия рассматривает возможность передачи Киеву ракет для американских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, а также беспилотников, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра обороны страны Инару Мурниеце. По данным агентства, Мурниеце заявила в эфире местного телевидения, что пакет помощи Украине станет ответом на просьбы Владимира Зеленского. "Украинский фронт - это наша линия обороны", - заявила она. Как сообщает Блумберг, главы министерств обороны Эстонии, Латвии и Литвы проведут встречу, на которой обсудят совместные закупки средств обороны для региона, в том числе речь идет о американских РСЗО HIMARS. По данным минобороны Литвы, министры также обсудят помощь Украине и подготовку к предстоящему саммиту лидеров НАТО в Вильнюсе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230109/pomosch-1843728114.html
https://ria.ru/20230110/stryker-1843791855.html
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инара мурниеце, украина, владимир зеленский, сергей лавров, латвия, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Инара Мурниеце, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Латвия, Россия, НАТО
13:12 10.01.2023
 
Латвия рассматривает передачу Украине ракет к Stinger и беспилотников

В Минобороны Латвии заявили, что рассматривают передачу Украине ракет к Stinger и дронов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги Латвии и Украины
Флаги Латвии и Украины - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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Флаги Латвии и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Латвия рассматривает возможность передачи Киеву ракет для американских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, а также беспилотников, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра обороны страны Инару Мурниеце.
По данным агентства, Мурниеце заявила в эфире местного телевидения, что пакет помощи Украине станет ответом на просьбы Владимира Зеленского.
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9 января, 17:36Специальная военная операция на Украине
Суд в Болгарии проверит законность решения о военной помощи Украине
"Украинский фронт - это наша линия обороны", - заявила она.
Как сообщает Блумберг, главы министерств обороны Эстонии, Латвии и Литвы проведут встречу, на которой обсудят совместные закупки средств обороны для региона, в том числе речь идет о американских РСЗО HIMARS. По данным минобороны Литвы, министры также обсудят помощь Украине и подготовку к предстоящему саммиту лидеров НАТО в Вильнюсе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Колонна бронемашин армии США Stryker в Латвии - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 02:04
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Специальная военная операция на УкраинеИнара МурниецеУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровЛатвияРоссияНАТО
 
 
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