https://ria.ru/20230110/ssha-1843829554.html

Патрушев назвал президентов США статистами для транснационального капитала

Патрушев назвал президентов США статистами для транснационального капитала - РИА Новости, 10.01.2023

Патрушев назвал президентов США статистами для транснационального капитала

Президенты США являются "статистами" для транснациональных корпораций, а американское государство – оболочкой их реальной власти в стране, сообщил во вторник в... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:08

2023-01-10T11:08

2023-01-10T12:02

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Президенты США являются "статистами" для транснациональных корпораций, а американское государство – оболочкой их реальной власти в стране, сообщил во вторник в интервью aif.ru секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "По сути, американское государство – это лишь оболочка для конгломерата огромных корпораций, которые правят страной и пытаются властвовать над миром. Для ТНК даже президенты США – это лишь статисты, которым можно закрывать рот, как Трампу. Все четыре убийства американских лидеров связаны с корпоративным следом", - заявил Патрушев. По его словам, все большее число американцев заявляет, что республиканцы и демократы - "два актера в одной пьесе", не имеющей ничего общего с демократией. "Американские власти, сросшиеся с крупным бизнесом, обслуживают интересы транснациональных корпораций, в том числе военно-промышленного комплекса. Напористая внешняя политика Белого дома, разнузданная агрессивность НАТО, появление военного блока АУКУС и других – это тоже следствие корпоративного влияния", - добавил Патрушев.Авраам Линкольн, 16-й президент США, был смертельно ранен в ложе театра в Вашингтоне 14 апреля 1865 года. 2 июля 1881 года Джеймс Гарфилд, 20-й президент США, был расстрелян в упор на вашингтонском вокзале и скончался 19 сентября того же года от общего заражения крови. 6 сентября 1911 года во время церемонии открытия Панамериканской выставки в Чикаго был тяжело ранен 25-й президент США Уильям МакКинли, он умер 14 сентября того же года. 22 ноября 1963 года в Далласе был убит 35-й президент США Джон Кеннеди.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, николай патрушев, сша, россия, нато