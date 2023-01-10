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Для США новые войны приоритетнее благополучия граждан, заявил Патрушев - РИА Новости, 10.01.2023
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Для США новые войны приоритетнее благополучия граждан, заявил Патрушев
Для США новые войны приоритетнее благополучия граждан, заявил Патрушев - РИА Новости, 10.01.2023
Для США новые войны приоритетнее благополучия граждан, заявил Патрушев
Проект бюджета США на 2023 год доказывает планы Вашингтона по развязыванию новых войн в ущерб благополучию собственных же граждан – половину запланированных... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:06
2023-01-10T11:06
николай патрушев
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год доказывает планы Вашингтона по развязыванию новых войн в ущерб благополучию собственных же граждан – половину запланированных федеральных расходов выделят на военные траты, сообщил во вторник секретарь Совбеза России Николай Патрушев. "Проект американского бюджета на 2023 год является лучшим доказательством планов Вашингтона по развязыванию новых войн в ущерб благополучию собственных же граждан. Из общей суммы запланированных расходов федерального правительства в 1,7 триллиона долларов на оборону ассигнуется половина – более 850 миллиардов", - заявил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". По его словам, только на продолжение боевых действий на Украине и затягивание конфликта запланировано выделить 45 миллиардов. При этом он напомнил, что США и их союзники "безвозвратно скатываются в долговую яму". "У американцев госдолг достиг 31 с лишним триллиона долларов. Долг Англии - 2,4 триллиона фунтов стерлингов - стал максимальным со времен Второй мировой войны и превысил 101% валового внутреннего продукта. Мировой же рекорд по соотношению задолженности к ВВП - более чем в 2,6 раза - поставила Япония с госдолгом почти в десять триллионов долларов. Только возвращать эти долги страны, считающие себя хозяевами мира, не собираются", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20221224/putin-1840971299.html
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николай патрушев, сша, вашингтон (штат), россия, в мире
Николай Патрушев, США, Вашингтон (штат), Россия, В мире
11:06 10.01.2023
 
Для США новые войны приоритетнее благополучия граждан, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: в бюджете США новые войны приоритетнее благополучия граждан

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год доказывает планы Вашингтона по развязыванию новых войн в ущерб благополучию собственных же граждан – половину запланированных федеральных расходов выделят на военные траты, сообщил во вторник секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
"Проект американского бюджета на 2023 год является лучшим доказательством планов Вашингтона по развязыванию новых войн в ущерб благополучию собственных же граждан. Из общей суммы запланированных расходов федерального правительства в 1,7 триллиона долларов на оборону ассигнуется половина – более 850 миллиардов", - заявил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
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"Разделяй и властвуй": Запад верен себе
По его словам, только на продолжение боевых действий на Украине и затягивание конфликта запланировано выделить 45 миллиардов. При этом он напомнил, что США и их союзники "безвозвратно скатываются в долговую яму".
"У американцев госдолг достиг 31 с лишним триллиона долларов. Долг Англии - 2,4 триллиона фунтов стерлингов - стал максимальным со времен Второй мировой войны и превысил 101% валового внутреннего продукта. Мировой же рекорд по соотношению задолженности к ВВП - более чем в 2,6 раза - поставила Япония с госдолгом почти в десять триллионов долларов. Только возвращать эти долги страны, считающие себя хозяевами мира, не собираются", - добавил Патрушев.
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Николай ПатрушевСШАВашингтон (штат)РоссияВ мире
 
 
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