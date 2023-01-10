https://ria.ru/20230110/ssha-1843829215.html

Для США новые войны приоритетнее благополучия граждан, заявил Патрушев

Для США новые войны приоритетнее благополучия граждан, заявил Патрушев - РИА Новости, 10.01.2023

Для США новые войны приоритетнее благополучия граждан, заявил Патрушев

Проект бюджета США на 2023 год доказывает планы Вашингтона по развязыванию новых войн в ущерб благополучию собственных же граждан – половину запланированных... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:06

2023-01-10T11:06

2023-01-10T11:06

николай патрушев

сша

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год доказывает планы Вашингтона по развязыванию новых войн в ущерб благополучию собственных же граждан – половину запланированных федеральных расходов выделят на военные траты, сообщил во вторник секретарь Совбеза России Николай Патрушев. "Проект американского бюджета на 2023 год является лучшим доказательством планов Вашингтона по развязыванию новых войн в ущерб благополучию собственных же граждан. Из общей суммы запланированных расходов федерального правительства в 1,7 триллиона долларов на оборону ассигнуется половина – более 850 миллиардов", - заявил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". По его словам, только на продолжение боевых действий на Украине и затягивание конфликта запланировано выделить 45 миллиардов. При этом он напомнил, что США и их союзники "безвозвратно скатываются в долговую яму". "У американцев госдолг достиг 31 с лишним триллиона долларов. Долг Англии - 2,4 триллиона фунтов стерлингов - стал максимальным со времен Второй мировой войны и превысил 101% валового внутреннего продукта. Мировой же рекорд по соотношению задолженности к ВВП - более чем в 2,6 раза - поставила Япония с госдолгом почти в десять триллионов долларов. Только возвращать эти долги страны, считающие себя хозяевами мира, не собираются", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20221224/putin-1840971299.html

https://ria.ru/20221206/ministr-1836526569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николай патрушев, сша, вашингтон (штат), россия, в мире