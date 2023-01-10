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Патрушев связал уход США из Афганистана с подготовкой Киева к наступлению

Патрушев связал уход США из Афганистана с подготовкой Киева к наступлению - РИА Новости, 10.01.2023

Патрушев связал уход США из Афганистана с подготовкой Киева к наступлению

США вывели свои войска из Афганистана, чтобы сконцентрироваться на подготовке Киева к наступлению, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:03

2023-01-10T11:03

2023-01-10T11:55

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. США вывели свои войска из Афганистана, чтобы сконцентрироваться на подготовке Киева к наступлению, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".Пентагон перебросил часть вывезенной из Афганистана техники в Европу, в основном в Польшу, позволив европейцам милитаризировать киевский режим, продолжил Патрушев. По оценке секретаря Совбеза, присутствие США в Афганистане обернулось не борьбой с терроризмом, а созданием многомиллионных коррупционных схем и многократного увеличения производства наркотиков.В конце декабря глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что если бы США до сих пор присутствовали в Афганистане, это значительно усложнило бы ту поддержку, которую Вашингтон может оказывать Украине.В январе советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что если бы США все еще воевали в Афганистане, "это было бы превосходной целью для России".О необходимости скорейшего вывода войск из Афганистана Джо Байден заявлял во время своей предвыборной кампании в 2020 году.В конце августа 2021-го американские силы покинули аэропорт Кабула, что положило конец их почти 20-летнему присутствию в стране.

https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html

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сша

афганистан

киев

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в мире, николай патрушев, сша, афганистан, киев, украина