11:03 10.01.2023 (обновлено: 11:55 10.01.2023)
Патрушев связал уход США из Афганистана с подготовкой Киева к наступлению
Патрушев: уход США из Афганистана во многом был связан с подготовкой Киева к наступлению
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. США вывели свои войска из Афганистана, чтобы сконцентрироваться на подготовке Киева к наступлению, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".
"Внезапный уход же американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно. Кстати, это подтвердил и госсекретарь США Блинкен, заявивший, что если бы американские военные не покинули Афганистан, то Вашингтон не смог бы выделять столько средств Украине", — пояснил он.
По оценке секретаря Совбеза, присутствие США в Афганистане обернулось не борьбой с терроризмом, а созданием многомиллионных коррупционных схем и многократного увеличения производства наркотиков.
В конце декабря глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что если бы США до сих пор присутствовали в Афганистане, это значительно усложнило бы ту поддержку, которую Вашингтон может оказывать Украине.
В январе советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что если бы США все еще воевали в Афганистане, "это было бы превосходной целью для России".
О необходимости скорейшего вывода войск из Афганистана Джо Байден заявлял во время своей предвыборной кампании в 2020 году.
В конце августа 2021-го американские силы покинули аэропорт Кабула, что положило конец их почти 20-летнему присутствию в стране.