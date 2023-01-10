01:31 10.01.2023 (обновлено: 05:25 10.01.2023)
СМИ: США медлят с передачей Украине комплексов противодействия БПЛА
WSJ: США медлят с передачей Украине комплексов противодействия БПЛА Vampire
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. США медлят с передачей Украине комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам Vampire, пишет газета Wall Street Journal.
Помощь была анонсированы еще в августе, но контракт с компанией-производителем L3Harris на сумму 40 миллионов долларов утвердили лишь в декабре с поставками не ранее середины 2023 года.
2 ноября 2022, 16:21США поставят Украине системы VAMPIRE для борьбы с беспилотниками
"Поставки первых четырех систем состоятся не ранее середины 2023-го, к концу года планируется передать еще десять. В Пентагоне не говорят, почему прошло несколько месяцев с объявления до заключения контракта на антидроновую технологию", - сказано в публикации.
Система Vampire совмещает в себе средства обнаружения беспилотников с ракетами лазерного наведения для их перехвата.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
15 ноября 2022, 00:33СМИ: США хотят модифицировать свои беспилотники, чтобы передать их Украине