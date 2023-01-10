https://ria.ru/20230110/ssha-1843790456.html

СМИ: США медлят с передачей Украине комплексов противодействия БПЛА

СМИ: США медлят с передачей Украине комплексов противодействия БПЛА - РИА Новости, 10.01.2023

СМИ: США медлят с передачей Украине комплексов противодействия БПЛА

США медлят с передачей Украине комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам Vampire, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T01:31

2023-01-10T01:31

2023-01-10T05:25

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. США медлят с передачей Украине комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам Vampire, пишет газета Wall Street Journal.Помощь была анонсированы еще в августе, но контракт с компанией-производителем L3Harris на сумму 40 миллионов долларов утвердили лишь в декабре с поставками не ранее середины 2023 года."Поставки первых четырех систем состоятся не ранее середины 2023-го, к концу года планируется передать еще десять. В Пентагоне не говорят, почему прошло несколько месяцев с объявления до заключения контракта на антидроновую технологию", - сказано в публикации.Система Vampire совмещает в себе средства обнаружения беспилотников с ракетами лазерного наведения для их перехвата.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221102/vampire-1828711452.html

https://ria.ru/20221115/bespilotniki-1831493487.html

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша