https://ria.ru/20230110/spetsoperatsiya-1843896859.html

ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении

ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.01.2023

ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении

Украинские войска на Краснолиманском направлении спецоперации потеряли за сутки более 40 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:28

2023-01-10T14:28

2023-01-10T15:02

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

киев

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинские войска на Краснолиманском направлении спецоперации потеряли за сутки более 40 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России.Уточняется, что артиллерия нанесла поражение бойцам 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах Серебрянки в ДНР и Стельмаховки в ЛНР. Потери противника составили:Купянское направлениеРоссийские военные также нанесли удар по солдатам 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Тимковки и Ивановки в Харьковской области.Потери противника составили:Донецкое направлениеРоссийские подразделения продолжили наступление на Донецком направлении. Им удалось нанести поражение солдатам 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеНа Южнодонецком направлении российские войска нанесли комплексное огневое поражение украинским подразделениям возле Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР.Потери противника составили:Всего за сутки российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 105 районах.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230110/artemovsk-1843856227.html

https://ria.ru/20230110/trevoga-1843893846.html

https://ria.ru/20230109/bakhmutskoe-1843574717.html

https://ria.ru/20230110/vsu-1843824933.html

россия

украина

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, безопасность, киев, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины