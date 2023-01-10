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ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/spetsoperatsiya-1843896859.html
ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении
ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.01.2023
ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении
Украинские войска на Краснолиманском направлении спецоперации потеряли за сутки более 40 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:28
2023-01-10T15:02
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
киев
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинские войска на Краснолиманском направлении спецоперации потеряли за сутки более 40 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России.Уточняется, что артиллерия нанесла поражение бойцам 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах Серебрянки в ДНР и Стельмаховки в ЛНР. Потери противника составили:Купянское направлениеРоссийские военные также нанесли удар по солдатам 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Тимковки и Ивановки в Харьковской области.Потери противника составили:Донецкое направлениеРоссийские подразделения продолжили наступление на Донецком направлении. Им удалось нанести поражение солдатам 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеНа Южнодонецком направлении российские войска нанесли комплексное огневое поражение украинским подразделениям возле Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР.Потери противника составили:Всего за сутки российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 105 районах.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230110/artemovsk-1843856227.html
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россия, украина, безопасность, киев, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Киев, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
14:28 10.01.2023 (обновлено: 15:02 10.01.2023)
 
ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО России на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация"
Военнослужащие МО России на самоходной артиллерийской установке 2СЗ Акация - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие МО России на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация". Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинские войска на Краснолиманском направлении спецоперации потеряли за сутки более 40 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что артиллерия нанесла поражение бойцам 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах Серебрянки в ДНР и Стельмаховки в ЛНР.
Потери противника составили:
  • более 40 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • бронетранспортер;
  • три пикапа.
Военнослужащий МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ Акация - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 12:13Специальная военная операция на Украине
Пушилин заявил о перспективах освобождения Артемовска

Купянское направление

Российские военные также нанесли удар по солдатам 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Тимковки и Ивановки в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • до 20 военнослужащих;
  • боевая бронированная машина;
  • четыре автомобиля.
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Донецкое направление

Российские подразделения продолжили наступление на Донецком направлении. Им удалось нанести поражение солдатам 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ.
Потери противника составили:
  • до 50 военнослужащих;
  • один танк;
  • две боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля.
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Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР

Южнодонецкое направление

На Южнодонецком направлении российские войска нанесли комплексное огневое поражение украинским подразделениям возле Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР.
Потери противника составили:
  • более 20 военнослужащих;
  • три пикапа.
Всего за сутки российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 105 районах.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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