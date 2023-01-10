14:28 10.01.2023 (обновлено: 15:02 10.01.2023)
ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО России на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация"
Военнослужащие МО России на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация". Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинские войска на Краснолиманском направлении спецоперации потеряли за сутки более 40 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России.
Потери противника составили:
- —более 40 военнослужащих убитыми и ранеными;
- —бронетранспортер;
- —три пикапа.
Купянское направление
Российские военные также нанесли удар по солдатам 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Тимковки и Ивановки в Харьковской области.
Потери противника составили:
- —до 20 военнослужащих;
- —боевая бронированная машина;
- —четыре автомобиля.
Донецкое направление
Российские подразделения продолжили наступление на Донецком направлении. Им удалось нанести поражение солдатам 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ.
Потери противника составили:
- —до 50 военнослужащих;
- —один танк;
- —две боевые бронированные машины;
- —четыре автомобиля.
Южнодонецкое направление
На Южнодонецком направлении российские войска нанесли комплексное огневое поражение украинским подразделениям возле Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР.
Потери противника составили:
- —более 20 военнослужащих;
- —три пикапа.
Всего за сутки российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 105 районах.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.