https://ria.ru/20230110/spch-1843993100.html
СПЧ проверит медучреждения в ЛНР, где детей разлучают с родителями
СПЧ проверит медучреждения в ЛНР, где детей разлучают с родителями - РИА Новости, 10.01.2023
СПЧ проверит медучреждения в ЛНР, где детей разлучают с родителями
Некоторые медучреждения в ЛНР не позволяют родителям находиться вместе с детьми в стационаре, что противоречит российскому законодательству, сообщила РИА... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T20:32
2023-01-10T20:32
2023-01-10T20:32
общество
луганская народная республика
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Некоторые медучреждения в ЛНР не позволяют родителям находиться вместе с детьми в стационаре, что противоречит российскому законодательству, сообщила РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Ольга Демичева. "Сейчас тоже это дело взяли на контроль, и я думаю, что этот вопрос мы должны без проблем закрыть в ближайшее время", - добавила Демичева.
https://ria.ru/20221226/propavshie-1841421061.html
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общество, луганская народная республика, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Луганская Народная Республика, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
СПЧ проверит медучреждения в ЛНР, где детей разлучают с родителями
СПЧ взял на контроль ситуацию с медучреждениями в ЛНР, где детей разлучают с родителями