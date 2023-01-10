https://ria.ru/20230110/spch-1843993100.html

СПЧ проверит медучреждения в ЛНР, где детей разлучают с родителями

СПЧ проверит медучреждения в ЛНР, где детей разлучают с родителями - РИА Новости, 10.01.2023

СПЧ проверит медучреждения в ЛНР, где детей разлучают с родителями

Некоторые медучреждения в ЛНР не позволяют родителям находиться вместе с детьми в стационаре, что противоречит российскому законодательству, сообщила РИА... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T20:32

2023-01-10T20:32

2023-01-10T20:32

общество

луганская народная республика

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Некоторые медучреждения в ЛНР не позволяют родителям находиться вместе с детьми в стационаре, что противоречит российскому законодательству, сообщила РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Ольга Демичева. "Сейчас тоже это дело взяли на контроль, и я думаю, что этот вопрос мы должны без проблем закрыть в ближайшее время", - добавила Демичева.

https://ria.ru/20221226/propavshie-1841421061.html

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общество, луганская народная республика, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)