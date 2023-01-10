В Волгограде спасатели вытащили из ледяного плена мужчину с собакой
В Волгограде спасли мужчину и собаку, которых унесло на понтоне течением Волги
© Фото : Администрация Волгограда/TelegramСпасение мужчины с собакой, унесенных течением Волги вместе со льдиной и примерзшим к ней понтоном частной лодочной станции
© Фото : Администрация Волгограда/Telegram
Спасение мужчины с собакой, унесенных течением Волги вместе со льдиной и примерзшим к ней понтоном частной лодочной станции
ВОЛГОГРАД, 10 янв – РИА Новости. Мужчину с собакой унесло на понтоне течением Волги, который оторвался вместе со льдиной от берега, его удалось спасти, сообщает во вторник пресс-служба мэрии Волгограда.
По информации ведомства, во вторник днем с левого берега Волги в Волгограде течением реки оторвало большую льдину, к которой примерз понтон от лодочной станции. На этом понтоне оказался мужчина со своей собакой, самостоятельно добраться до берега он не смог. Отмечается, что на помощь мужчине отправили буксирный теплоход с ледокольным приспособлением, он смог пробиться к понтону сквозь льдины и взять его на буксир.
"В итоге не только мужчина со своим четвероногим другом доставлены на берег, но и пришвартовано несамоходное плавсредство, застрявшее во льдах", - сообщила мэрия в своем Telegram-канале.