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В Волгограде спасатели вытащили из ледяного плена мужчину с собакой - РИА Новости, 10.01.2023
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https://ria.ru/20230110/spasenie-1843970166.html
В Волгограде спасатели вытащили из ледяного плена мужчину с собакой
В Волгограде спасатели вытащили из ледяного плена мужчину с собакой - РИА Новости, 10.01.2023
В Волгограде спасатели вытащили из ледяного плена мужчину с собакой
Мужчину с собакой унесло на понтоне течением Волги, который оторвался вместе со льдиной от берега, его удалось спасти, сообщает во вторник пресс-служба мэрии... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T18:19
2023-01-10T18:19
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ВОЛГОГРАД, 10 янв – РИА Новости. Мужчину с собакой унесло на понтоне течением Волги, который оторвался вместе со льдиной от берега, его удалось спасти, сообщает во вторник пресс-служба мэрии Волгограда. По информации ведомства, во вторник днем с левого берега Волги в Волгограде течением реки оторвало большую льдину, к которой примерз понтон от лодочной станции. На этом понтоне оказался мужчина со своей собакой, самостоятельно добраться до берега он не смог. Отмечается, что на помощь мужчине отправили буксирный теплоход с ледокольным приспособлением, он смог пробиться к понтону сквозь льдины и взять его на буксир. "В итоге не только мужчина со своим четвероногим другом доставлены на берег, но и пришвартовано несамоходное плавсредство, застрявшее во льдах", - сообщила мэрия в своем Telegram-канале.
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происшествия, волгоград, россия
Хорошие новости, Происшествия, Волгоград, Россия
18:19 10.01.2023
 
В Волгограде спасатели вытащили из ледяного плена мужчину с собакой

В Волгограде спасли мужчину и собаку, которых унесло на понтоне течением Волги

© Фото : Администрация Волгограда/TelegramСпасение мужчины с собакой, унесенных течением Волги вместе со льдиной и примерзшим к ней понтоном частной лодочной станции
Спасение мужчины с собакой, унесенных течением Волги вместе со льдиной и примерзшим к ней понтоном частной лодочной станции - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Администрация Волгограда/Telegram
Спасение мужчины с собакой, унесенных течением Волги вместе со льдиной и примерзшим к ней понтоном частной лодочной станции
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ВОЛГОГРАД, 10 янв – РИА Новости. Мужчину с собакой унесло на понтоне течением Волги, который оторвался вместе со льдиной от берега, его удалось спасти, сообщает во вторник пресс-служба мэрии Волгограда.
По информации ведомства, во вторник днем с левого берега Волги в Волгограде течением реки оторвало большую льдину, к которой примерз понтон от лодочной станции. На этом понтоне оказался мужчина со своей собакой, самостоятельно добраться до берега он не смог. Отмечается, что на помощь мужчине отправили буксирный теплоход с ледокольным приспособлением, он смог пробиться к понтону сквозь льдины и взять его на буксир.
"В итоге не только мужчина со своим четвероногим другом доставлены на берег, но и пришвартовано несамоходное плавсредство, застрявшее во льдах", - сообщила мэрия в своем Telegram-канале.
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