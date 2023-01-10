https://ria.ru/20230110/spasenie-1843970166.html

В Волгограде спасатели вытащили из ледяного плена мужчину с собакой

В Волгограде спасатели вытащили из ледяного плена мужчину с собакой - РИА Новости, 10.01.2023

В Волгограде спасатели вытащили из ледяного плена мужчину с собакой

Мужчину с собакой унесло на понтоне течением Волги, который оторвался вместе со льдиной от берега, его удалось спасти, сообщает во вторник пресс-служба мэрии... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T18:19

2023-01-10T18:19

2023-01-10T18:19

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ВОЛГОГРАД, 10 янв – РИА Новости. Мужчину с собакой унесло на понтоне течением Волги, который оторвался вместе со льдиной от берега, его удалось спасти, сообщает во вторник пресс-служба мэрии Волгограда. По информации ведомства, во вторник днем с левого берега Волги в Волгограде течением реки оторвало большую льдину, к которой примерз понтон от лодочной станции. На этом понтоне оказался мужчина со своей собакой, самостоятельно добраться до берега он не смог. Отмечается, что на помощь мужчине отправили буксирный теплоход с ледокольным приспособлением, он смог пробиться к понтону сквозь льдины и взять его на буксир. "В итоге не только мужчина со своим четвероногим другом доставлены на берег, но и пришвартовано несамоходное плавсредство, застрявшее во льдах", - сообщила мэрия в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230110/spasenie-1843942614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, волгоград, россия