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Волонтеры в Ярославле спасли замерзающего на остановке пожилого мужчину - РИА Новости, 10.01.2023
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Волонтеры в Ярославле спасли замерзающего на остановке пожилого мужчину
Волонтеры в Ярославле спасли замерзающего на остановке пожилого мужчину - РИА Новости, 10.01.2023
Волонтеры в Ярославле спасли замерзающего на остановке пожилого мужчину
Волонтеры в Ярославле спасли замерзающего в 30-градусный мороз престарелого мужчину, который опоздал на автобус, сообщило ярославское региональное отделение... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:29
2023-01-10T16:29
хорошие новости
ярославль
происшествия
ярославская область
поисковый отряд "лиза алерт"
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Волонтеры в Ярославле спасли замерзающего в 30-градусный мороз престарелого мужчину, который опоздал на автобус, сообщило ярославское региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт". Поисковики рассказали на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что инцидент произошел в ночь на вторник. Волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт" и "Партизан", как и в предыдущие морозные ночи, патрулировали улицы Ярославля и Рыбинска, чтобы в случае необходимости помочь гражданам. "Один из экипажей в Ярославле в 23.55 обратил внимание на дедушку на остановке. Оказалось, что он опоздал на последний автобус и уже очень замерз. Добровольцы помогли мужчине благополучно добраться до дома", - говорится в сообщении. Минувшей ночью в Ярославле было порядка минус 30 градусов. Волонтеры призвали читателей быть бдительными на ночных улицах и обращать внимание на тех, кому может понадобиться помощь.
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ярославль, происшествия, ярославская область, поисковый отряд "лиза алерт"
Хорошие новости, Ярославль, Происшествия, Ярославская область, Поисковый отряд "Лиза Алерт"
16:29 10.01.2023
 
Волонтеры в Ярославле спасли замерзающего на остановке пожилого мужчину

Ярославские волонтеры спасли опоздавшего на автобус и замерзающего пожилого мужчину

© Pixabay / FoYuЗима в Ярославле
Зима в Ярославле - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Pixabay / FoYu
Зима в Ярославле. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Волонтеры в Ярославле спасли замерзающего в 30-градусный мороз престарелого мужчину, который опоздал на автобус, сообщило ярославское региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт".
Поисковики рассказали на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что инцидент произошел в ночь на вторник. Волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт" и "Партизан", как и в предыдущие морозные ночи, патрулировали улицы Ярославля и Рыбинска, чтобы в случае необходимости помочь гражданам.
"Один из экипажей в Ярославле в 23.55 обратил внимание на дедушку на остановке. Оказалось, что он опоздал на последний автобус и уже очень замерз. Добровольцы помогли мужчине благополучно добраться до дома", - говорится в сообщении. Минувшей ночью в Ярославле было порядка минус 30 градусов.
Волонтеры призвали читателей быть бдительными на ночных улицах и обращать внимание на тех, кому может понадобиться помощь.
В Самарской области сотрудники полиции пришли на помощь замерзавшим пассажирам рейсового автобуса, следовавшего из Актобе (Казахстан) в Самару - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 12:58Хорошие новости
Под Самарой спасли замерзающих пассажиров вставшего на трассе автобуса
 
Хорошие новостиЯрославльПроисшествияЯрославская областьПоисковый отряд "Лиза Алерт"
 
 
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