https://ria.ru/20230110/spasenie-1843942614.html

Волонтеры в Ярославле спасли замерзающего на остановке пожилого мужчину

Волонтеры в Ярославле спасли замерзающего на остановке пожилого мужчину - РИА Новости, 10.01.2023

Волонтеры в Ярославле спасли замерзающего на остановке пожилого мужчину

Волонтеры в Ярославле спасли замерзающего в 30-градусный мороз престарелого мужчину, который опоздал на автобус, сообщило ярославское региональное отделение... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T16:29

2023-01-10T16:29

2023-01-10T16:29

хорошие новости

ярославль

происшествия

ярославская область

поисковый отряд "лиза алерт"

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Волонтеры в Ярославле спасли замерзающего в 30-градусный мороз престарелого мужчину, который опоздал на автобус, сообщило ярославское региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт". Поисковики рассказали на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что инцидент произошел в ночь на вторник. Волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт" и "Партизан", как и в предыдущие морозные ночи, патрулировали улицы Ярославля и Рыбинска, чтобы в случае необходимости помочь гражданам. "Один из экипажей в Ярославле в 23.55 обратил внимание на дедушку на остановке. Оказалось, что он опоздал на последний автобус и уже очень замерз. Добровольцы помогли мужчине благополучно добраться до дома", - говорится в сообщении. Минувшей ночью в Ярославле было порядка минус 30 градусов. Волонтеры призвали читателей быть бдительными на ночных улицах и обращать внимание на тех, кому может понадобиться помощь.

https://ria.ru/20230110/avtobus-1843873706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ярославль, происшествия, ярославская область, поисковый отряд "лиза алерт"