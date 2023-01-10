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Волонтеры в Ярославле спасли замерзающего на остановке пожилого мужчину
Волонтеры в Ярославле спасли замерзающего на остановке пожилого мужчину - РИА Новости, 10.01.2023
Волонтеры в Ярославле спасли замерзающего на остановке пожилого мужчину
Волонтеры в Ярославле спасли замерзающего в 30-градусный мороз престарелого мужчину, который опоздал на автобус, сообщило ярославское региональное отделение... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:29
2023-01-10T16:29
2023-01-10T16:29
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происшествия
ярославская область
поисковый отряд "лиза алерт"
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Волонтеры в Ярославле спасли замерзающего в 30-градусный мороз престарелого мужчину, который опоздал на автобус, сообщило ярославское региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт". Поисковики рассказали на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что инцидент произошел в ночь на вторник. Волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт" и "Партизан", как и в предыдущие морозные ночи, патрулировали улицы Ярославля и Рыбинска, чтобы в случае необходимости помочь гражданам. "Один из экипажей в Ярославле в 23.55 обратил внимание на дедушку на остановке. Оказалось, что он опоздал на последний автобус и уже очень замерз. Добровольцы помогли мужчине благополучно добраться до дома", - говорится в сообщении. Минувшей ночью в Ярославле было порядка минус 30 градусов. Волонтеры призвали читателей быть бдительными на ночных улицах и обращать внимание на тех, кому может понадобиться помощь.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ярославль, происшествия, ярославская область, поисковый отряд "лиза алерт"
Хорошие новости, Ярославль, Происшествия, Ярославская область, Поисковый отряд "Лиза Алерт"
Волонтеры в Ярославле спасли замерзающего на остановке пожилого мужчину
Ярославские волонтеры спасли опоздавшего на автобус и замерзающего пожилого мужчину