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Российские силы взяли под контроль центр Соледара, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/soledar-1844009368.html
Российские силы взяли под контроль центр Соледара, заявил Пушилин
Российские силы взяли под контроль центр Соледара, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.01.2023
Российские силы взяли под контроль центр Соледара, заявил Пушилин
Российские силы взяли под контроль центр Соледара в ДНР, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире Первого канала. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T23:03
2023-01-10T23:24
специальная военная операция на украине
соледар
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские силы взяли под контроль центр Соледара в ДНР, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире Первого канала. По словам Пушилина, украинские войска в боях при Соледаре несут серьезные потери, но продолжают "упираться". Он отметил, что мотивация российских бойцов все равно находится на более высоком уровне, вследствие чего они добиваются успехов.Вчера утром стало известно об освобождении села Бахмутское, которое находится в окрестностях Соледара, к северо-востоку от Артемовска. Этот город — важный транспортный узел, через него проходит сеть автомобильных и железных дорог, по которым снабжается украинская группировка войск в Донбассе.За оба города идут ожесточенные бои.Накануне официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о массовом бегстве военных ВСУ из Соледара.В конце декабря советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что украинские войска несут серьезные потери в этих местах. Также накануне сообщалось, что в боях за Соледар погиб полковник Госпогранслужбы Украины Юрий Юрчик, командовавший обороной огневых позиций около города.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230109/polkovnik-1843765164.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
соледар
украина
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соледар, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
23:03 10.01.2023 (обновлено: 23:24 10.01.2023)
 
Российские силы взяли под контроль центр Соледара, заявил Пушилин

Пушилин заявил, что центр Соледара находится под контролем российских сил

© AP Photo / Roman ChopДым в Соледаре
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Roman Chop
Дым в Соледаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские силы взяли под контроль центр Соледара в ДНР, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире Первого канала.
"В Соледаре, по последней информации, центр Соледара находится под контролем подразделения "Вагнера", и здесь ребята закрепились с одной стороны и другой. Они уже эффективно продвигаются", — сказал он.
По словам Пушилина, украинские войска в боях при Соледаре несут серьезные потери, но продолжают "упираться". Он отметил, что мотивация российских бойцов все равно находится на более высоком уровне, вследствие чего они добиваются успехов.
Вчера утром стало известно об освобождении села Бахмутское, которое находится в окрестностях Соледара, к северо-востоку от Артемовска. Этот город — важный транспортный узел, через него проходит сеть автомобильных и железных дорог, по которым снабжается украинская группировка войск в Донбассе.
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За оба города идут ожесточенные бои.
Накануне официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о массовом бегстве военных ВСУ из Соледара.
В конце декабря советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что украинские войска несут серьезные потери в этих местах. Также накануне сообщалось, что в боях за Соледар погиб полковник Госпогранслужбы Украины Юрий Юрчик, командовавший обороной огневых позиций около города.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСоледарДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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