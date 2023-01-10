https://ria.ru/20230110/soledar-1844009368.html

Российские силы взяли под контроль центр Соледара, заявил Пушилин

Российские силы взяли под контроль центр Соледара, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.01.2023

Российские силы взяли под контроль центр Соледара, заявил Пушилин

Российские силы взяли под контроль центр Соледара в ДНР, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире Первого канала. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T23:03

2023-01-10T23:03

2023-01-10T23:24

специальная военная операция на украине

соледар

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские силы взяли под контроль центр Соледара в ДНР, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире Первого канала. По словам Пушилина, украинские войска в боях при Соледаре несут серьезные потери, но продолжают "упираться". Он отметил, что мотивация российских бойцов все равно находится на более высоком уровне, вследствие чего они добиваются успехов.Вчера утром стало известно об освобождении села Бахмутское, которое находится в окрестностях Соледара, к северо-востоку от Артемовска. Этот город — важный транспортный узел, через него проходит сеть автомобильных и железных дорог, по которым снабжается украинская группировка войск в Донбассе.За оба города идут ожесточенные бои.Накануне официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о массовом бегстве военных ВСУ из Соледара.В конце декабря советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что украинские войска несут серьезные потери в этих местах. Также накануне сообщалось, что в боях за Соледар погиб полковник Госпогранслужбы Украины Юрий Юрчик, командовавший обороной огневых позиций около города.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230109/polkovnik-1843765164.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

соледар

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

соледар, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика