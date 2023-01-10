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Соледар близок к освобождению, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/soledar-1843851292.html
Соледар близок к освобождению, заявил Пушилин
Соледар близок к освобождению, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.01.2023
Соледар близок к освобождению, заявил Пушилин
Российские военные близки к освобождению Соледара, заявил в эфире Первого канала врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:00
2023-01-10T12:38
специальная военная операция на украине
соледар
в мире
денис пушилин
донбасс
артемовск
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские военные близки к освобождению Соледара, заявил в эфире Первого канала врио главы ДНР Денис Пушилин.По словам Пушилина, сейчас бои сместились в западную часть Соледара."По сути, это единственное направление, через которое противник еще может отступать, спасать остатки своих подразделений", — объяснил он.Но гарнизон ВСУ продолжает сопротивляться, не считаясь со своими потерями.Освобождение Соледара облегчит дальнейшее продвижение союзных сил, добавил Пушилин.Кроме того, освобождение города положительно повлияет на перспективы наступления союзных сил на Краматорском направлении, подчеркнул Пушилин.При этом советник врио главы ДНР Ян Гагин добавил, что Артемовск уже тоже "близок к освобождению". Вчера утром стало известно об освобождении села Бахмутское, которое находится в окрестностях Соледара, к северо-востоку от Артемовска. Этот город — важный транспортный узел, через него проходит сеть автомобильных и железных дорог, по которым снабжается украинская группировка войск в Донбассе.За оба города идут ожесточенные бои.Накануне официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о массовом бегстве военных ВСУ из Соледара.В конце декабря советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что украинские войска несут серьезные потери в этих местах. Также накануне сообщалось, что в боях за Соледар погиб полковник Госпогранслужбы Украины Юрий Юрчик, командовавший обороной огневых позиций около города. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230109/artemovsk-1843697119.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230110/dnr-1843820936.html
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соледар, в мире, денис пушилин, донбасс, артемовск, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Соледар, В мире, Денис Пушилин, Донбасс, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
12:00 10.01.2023 (обновлено: 12:38 10.01.2023)
 
Соледар близок к освобождению, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Пушилин: Соледар близок к освобождению, бои сместились в западную часть

© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские военные близки к освобождению Соледара, заявил в эфире Первого канала врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Действительно, сейчас все внимание приковано и к Артемовску, и к Соледару — наверное, в большей части, потому что там сейчас разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению. Дается это очень большой ценой", — сказал он.

По словам Пушилина, сейчас бои сместились в западную часть Соледара.
"По сути, это единственное направление, через которое противник еще может отступать, спасать остатки своих подразделений", — объяснил он.
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Но гарнизон ВСУ продолжает сопротивляться, не считаясь со своими потерями.
Освобождение Соледара облегчит дальнейшее продвижение союзных сил, добавил Пушилин.

"Здесь открываются очень благоприятные перспективы для освобождения как Артемовска (украинское название — Бахмут. — Прим. ред.), так и не стоит забывать про Северск, где укрепления противника тоже достаточно серьезные. Здесь мы прекрасно понимаем, что после освобождения уже Артемовска открываются перспективы и для дальнейшего освобождения территории республики", — указал врио главы республики.

Кроме того, освобождение города положительно повлияет на перспективы наступления союзных сил на Краматорском направлении, подчеркнул Пушилин.
При этом советник врио главы ДНР Ян Гагин добавил, что Артемовск уже тоже "близок к освобождению".
"В ближайшие если не часы, то дни мы узнаем, что Артемовск действительно освобожден", — сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
Вчера утром стало известно об освобождении села Бахмутское, которое находится в окрестностях Соледара, к северо-востоку от Артемовска. Этот город — важный транспортный узел, через него проходит сеть автомобильных и железных дорог, по которым снабжается украинская группировка войск в Донбассе.
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За оба города идут ожесточенные бои.
Накануне официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о массовом бегстве военных ВСУ из Соледара.
В конце декабря советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что украинские войска несут серьезные потери в этих местах. Также накануне сообщалось, что в боях за Соледар погиб полковник Госпогранслужбы Украины Юрий Юрчик, командовавший обороной огневых позиций около города.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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