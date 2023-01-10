https://ria.ru/20230110/soledar-1843851292.html

Соледар близок к освобождению, заявил Пушилин

Соледар близок к освобождению, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.01.2023

Соледар близок к освобождению, заявил Пушилин

Российские военные близки к освобождению Соледара, заявил в эфире Первого канала врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:00

2023-01-10T12:00

2023-01-10T12:38

специальная военная операция на украине

соледар

в мире

денис пушилин

донбасс

артемовск

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские военные близки к освобождению Соледара, заявил в эфире Первого канала врио главы ДНР Денис Пушилин.По словам Пушилина, сейчас бои сместились в западную часть Соледара."По сути, это единственное направление, через которое противник еще может отступать, спасать остатки своих подразделений", — объяснил он.Но гарнизон ВСУ продолжает сопротивляться, не считаясь со своими потерями.Освобождение Соледара облегчит дальнейшее продвижение союзных сил, добавил Пушилин.Кроме того, освобождение города положительно повлияет на перспективы наступления союзных сил на Краматорском направлении, подчеркнул Пушилин.При этом советник врио главы ДНР Ян Гагин добавил, что Артемовск уже тоже "близок к освобождению". Вчера утром стало известно об освобождении села Бахмутское, которое находится в окрестностях Соледара, к северо-востоку от Артемовска. Этот город — важный транспортный узел, через него проходит сеть автомобильных и железных дорог, по которым снабжается украинская группировка войск в Донбассе.За оба города идут ожесточенные бои.Накануне официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о массовом бегстве военных ВСУ из Соледара.В конце декабря советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что украинские войска несут серьезные потери в этих местах. Также накануне сообщалось, что в боях за Соледар погиб полковник Госпогранслужбы Украины Юрий Юрчик, командовавший обороной огневых позиций около города. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230109/artemovsk-1843697119.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230110/dnr-1843820936.html

соледар

донбасс

артемовск

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

соледар, в мире, денис пушилин, донбасс, артемовск, вооруженные силы украины, россия, украина