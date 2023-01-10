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ВС России уничтожили два склада вооружения в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 10.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/sklady-1843901072.html
ВС России уничтожили два склада вооружения в ДНР и Запорожской области
ВС России уничтожили два склада вооружения в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 10.01.2023
ВС России уничтожили два склада вооружения в ДНР и Запорожской области
Российские авиация и артиллерия поразили два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных в ДНР и Запорожской области, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:39
2023-01-10T14:43
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных в ДНР и Запорожской области, заявили в Минобороны РФ. "Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики и города Орехов Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также поражены 62 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах.
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запорожская область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, В мире, Вооруженные силы РФ
14:39 10.01.2023 (обновлено: 14:43 10.01.2023)
 
ВС России уничтожили два склада вооружения в ДНР и Запорожской области

ВС России уничтожили два склада вооружения украинских военных в ДНР и Запорожской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных в ДНР и Запорожской области, заявили в Минобороны РФ.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики и города Орехов Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также поражены 62 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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