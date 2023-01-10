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ВС России уничтожили два склада вооружения в ДНР и Запорожской области

ВС России уничтожили два склада вооружения в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 10.01.2023

ВС России уничтожили два склада вооружения в ДНР и Запорожской области

Российские авиация и артиллерия поразили два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных в ДНР и Запорожской области, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:39

2023-01-10T14:39

2023-01-10T14:43

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных в ДНР и Запорожской области, заявили в Минобороны РФ. "Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики и города Орехов Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также поражены 62 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы рф