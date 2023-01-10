https://ria.ru/20230110/shtraf-1843895999.html

В Подмосковье с 11 января начнут штрафовать за выброс мусора из авто

В Подмосковье с 11 января начнут штрафовать за выброс мусора из авто - РИА Новости, 10.01.2023

В Подмосковье с 11 января начнут штрафовать за выброс мусора из авто

Закон об ответственности за выброс мусора из транспортных средств вступает в силу с 11 января в Московской области, фиксировать нарушения будут сотрудники... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:25

2023-01-10T14:25

2023-01-10T14:25

общество

авто

московская область (подмосковье)

московская областная дума

гибдд мвд рф

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Закон об ответственности за выброс мусора из транспортных средств вступает в силу с 11 января в Московской области, фиксировать нарушения будут сотрудники полиции, органов государственного экологического и лесного надзора, а также дорожные камеры, сообщила пресс-служба Мособлдумы. "Мы внедряем систему контроля, которая будет работать в автоматическом режиме 24/7. Благодаря встроенным элементам искусственного интеллекта и компьютерного зрения, следить за сбросом отходов по дорожным камерам будет значительно эффективнее, чем контролировать поток машин силами инспекторского состава. Далее механизм будет такой же, как и со штрафами ГИБДД, полностью автоматизированный. Штраф будет направлен по почте владельцу транспортного средства, после того как камера распознает госномер машины нарушителя", - сказал заместитель председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов, слова которого приводятся в сообщении. По данным пресс-службы, для граждан за выброс мусора из транспортного средства предусмотрен административный штраф в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, в случае повторного нарушения штраф составит от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Размер штрафа для предпринимателей составляет от 20 до 30 тысяч рублей, за повторное нарушение – от 40 до 60 тысяч, а также допустима конфискация транспортного средства. Юридическим лицам придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей, за повторное от 60 до 100 тысяч и тоже допустима конфискация транспортного средства. "Мы делаем всё, чтобы улучшить экологическую обстановку на территории Подмосковья. И если каждый из нас станет чуть более ответственным в этом вопросе – мы сможем достигнуть положительного результата. Надеемся, что ужесточение штрафов за незаконный сброс мусора в неположенных местах также поможет значительно снизить количество нарушений. А в будущем, возможно, и вовсе их исключить", - добавил Орлов. Уточняется, что, если нарушитель использовал грузовой транспорт, а также прицеп, трактор и другие самоходные машины, размер штрафа будет выше. Так, граждане должны будут заплатить штраф в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, в случае повторного нарушения штраф составит от 60 тысяч до 70 тысяч рублей. Размер штрафа для предпринимателей составит от 60 до 80 тысяч рублей, за повторное нарушение – от 80 до 100 тысяч, а также допустима конфискация грузового автомобиля или прицепа. Для юридических лиц размер штрафа составит от 100 до 120 тысяч рублей, за повторное от 150 до 200 тысяч и тоже допустима конфискация грузового транспорта.

https://ria.ru/20230108/shtraf-1843320932.html

https://ria.ru/20230110/avtobus-1843873706.html

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общество, авто, московская область (подмосковье), московская областная дума, гибдд мвд рф, россия