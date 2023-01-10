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Исследование выявило рост цен на шоколад в России перед Новым годом - РИА Новости, 10.01.2023
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Исследование выявило рост цен на шоколад в России перед Новым годом
Исследование выявило рост цен на шоколад в России перед Новым годом - РИА Новости, 10.01.2023
Исследование выявило рост цен на шоколад в России перед Новым годом
Шоколад и шоколадные конфеты в несетевой рознице РФ перед Новым годом заметно подорожали, сразу на 4% и 3% за декабрь, другие сладости - например, пряники,... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T05:42
2023-01-10T05:43
экономика
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Шоколад и шоколадные конфеты в несетевой рознице РФ перед Новым годом заметно подорожали, сразу на 4% и 3% за декабрь, другие сладости - например, пряники, печенье и вафли - напротив, подешевели, следует из материалов компании "Эвотор", которые есть у РИА Новости. "Эвотор" в рамках индексов анализирует средние цены на 257 товарных наименований (SKU) из 47 продуктовых категорий, 163 SKU из категории "алкоголь", 100 SKU из категории "сигареты", 73 SKU из 22 товарных подкатегорий непродовольственных товаров повседневного спроса (чистящие и моющие средства различного назначения, уход и гигиена), представленных в несетевых розничных магазинах во всех регионах. Кроме того, в декабре по сравнению с ноябрем подрожали детские соки и молочная гастрономия (творог, сыр и сливки): рост цен на эти продукты в несетевой рознице составил 2%. Меньшими темпами, на 1%, подорожали сметана, молоко, детские молочные продукты, рис и растворимый кофе, а также мюсли. Полуфабрикаты из мяса, пресервы из рыбы и морепродуктов и готовые завтраки в традиционной торговле также стали дороже на 1%. В свою очередь сосиски, сардельки, пельмени и растительное масло подешевели на ту же величину; также на 1% стали меньше стоить консервированные овощи, какао, овсянка и пшеничная мука. Цены на сливочное масло и маргарин упали на 3%, а гречка после небольшого ноябрьского подорожания вновь подешевела - на 2%. Алкогольная продукция в декабре в несетевой рознице подешевела по сравнению с ноябрем на 0,7%, сигареты подорожали на 0,3%, а непродовольственные товары повседневного спроса - на 0,7%. "За год, к декабрю 2021 года, средние цены на продукты в традиционной рознице выросли на 20,2%, на алкоголь - на 11,9%, на сигареты - на 7,5%, непродовольственные товары - на 46,2%", - добавляется в материалах.
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экономика
Экономика
05:42 10.01.2023 (обновлено: 05:43 10.01.2023)
 
Исследование выявило рост цен на шоколад в России перед Новым годом

"Эвотор": шоколад в несетевой рознице перед Новым годом подорожал на четыре процента

© Depositphotos.com / belchonockШоколад
Шоколад - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Depositphotos.com / belchonock
Шоколад. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Шоколад и шоколадные конфеты в несетевой рознице РФ перед Новым годом заметно подорожали, сразу на 4% и 3% за декабрь, другие сладости - например, пряники, печенье и вафли - напротив, подешевели, следует из материалов компании "Эвотор", которые есть у РИА Новости.
"В декабре цены на продукты в несетевых розничных магазинах выросли на 0,3% к ноябрю. В преддверии Нового года плиточный шоколад подорожал на 4%, шоколадные конфеты - на 3%, а карамель - на 2%", - говорится в исследовании компании на основании разработанных ею индексов. В свою очередь шоколадные батончики, пряники и вафли, печенье и крекеры подешевели на 1%, а цены на выпечку и сдобу снизились на 2%.
"Эвотор" в рамках индексов анализирует средние цены на 257 товарных наименований (SKU) из 47 продуктовых категорий, 163 SKU из категории "алкоголь", 100 SKU из категории "сигареты", 73 SKU из 22 товарных подкатегорий непродовольственных товаров повседневного спроса (чистящие и моющие средства различного назначения, уход и гигиена), представленных в несетевых розничных магазинах во всех регионах.
Кроме того, в декабре по сравнению с ноябрем подрожали детские соки и молочная гастрономия (творог, сыр и сливки): рост цен на эти продукты в несетевой рознице составил 2%. Меньшими темпами, на 1%, подорожали сметана, молоко, детские молочные продукты, рис и растворимый кофе, а также мюсли. Полуфабрикаты из мяса, пресервы из рыбы и морепродуктов и готовые завтраки в традиционной торговле также стали дороже на 1%.
В свою очередь сосиски, сардельки, пельмени и растительное масло подешевели на ту же величину; также на 1% стали меньше стоить консервированные овощи, какао, овсянка и пшеничная мука. Цены на сливочное масло и маргарин упали на 3%, а гречка после небольшого ноябрьского подорожания вновь подешевела - на 2%.
Алкогольная продукция в декабре в несетевой рознице подешевела по сравнению с ноябрем на 0,7%, сигареты подорожали на 0,3%, а непродовольственные товары повседневного спроса - на 0,7%. "За год, к декабрю 2021 года, средние цены на продукты в традиционной рознице выросли на 20,2%, на алкоголь - на 11,9%, на сигареты - на 7,5%, непродовольственные товары - на 46,2%", - добавляется в материалах.
Кондитер - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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