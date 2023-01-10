https://ria.ru/20230110/shokolad-1843796412.html

Исследование выявило рост цен на шоколад в России перед Новым годом

Исследование выявило рост цен на шоколад в России перед Новым годом - РИА Новости, 10.01.2023

Исследование выявило рост цен на шоколад в России перед Новым годом

Шоколад и шоколадные конфеты в несетевой рознице РФ перед Новым годом заметно подорожали, сразу на 4% и 3% за декабрь, другие сладости - например, пряники,... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T05:42

2023-01-10T05:42

2023-01-10T05:43

экономика

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Шоколад и шоколадные конфеты в несетевой рознице РФ перед Новым годом заметно подорожали, сразу на 4% и 3% за декабрь, другие сладости - например, пряники, печенье и вафли - напротив, подешевели, следует из материалов компании "Эвотор", которые есть у РИА Новости. "Эвотор" в рамках индексов анализирует средние цены на 257 товарных наименований (SKU) из 47 продуктовых категорий, 163 SKU из категории "алкоголь", 100 SKU из категории "сигареты", 73 SKU из 22 товарных подкатегорий непродовольственных товаров повседневного спроса (чистящие и моющие средства различного назначения, уход и гигиена), представленных в несетевых розничных магазинах во всех регионах. Кроме того, в декабре по сравнению с ноябрем подрожали детские соки и молочная гастрономия (творог, сыр и сливки): рост цен на эти продукты в несетевой рознице составил 2%. Меньшими темпами, на 1%, подорожали сметана, молоко, детские молочные продукты, рис и растворимый кофе, а также мюсли. Полуфабрикаты из мяса, пресервы из рыбы и морепродуктов и готовые завтраки в традиционной торговле также стали дороже на 1%. В свою очередь сосиски, сардельки, пельмени и растительное масло подешевели на ту же величину; также на 1% стали меньше стоить консервированные овощи, какао, овсянка и пшеничная мука. Цены на сливочное масло и маргарин упали на 3%, а гречка после небольшого ноябрьского подорожания вновь подешевела - на 2%. Алкогольная продукция в декабре в несетевой рознице подешевела по сравнению с ноябрем на 0,7%, сигареты подорожали на 0,3%, а непродовольственные товары повседневного спроса - на 0,7%. "За год, к декабрю 2021 года, средние цены на продукты в традиционной рознице выросли на 20,2%, на алкоголь - на 11,9%, на сигареты - на 7,5%, непродовольственные товары - на 46,2%", - добавляется в материалах.

https://ria.ru/20220816/shokolad-1810104537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика