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Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями ПВО - РИА Новости, 10.01.2023
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Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями ПВО
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями ПВО - РИА Новости, 10.01.2023
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями ПВО
Громкие звуки, которые слышны в Севастополе, связаны с работой ПВО по учебным целям, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:12
2023-01-10T12:12
безопасность
михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Громкие звуки, которые слышны в Севастополе, связаны с работой ПВО по учебным целям, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Вижу ваши сообщения насчет громких звуков. У наших военных сегодня тренировка расчетов комплексов ПВО: идет работа по учебным мишеням", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. В городе все спокойно, добавил он.
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безопасность, михаил развожаев, севастополь
Безопасность, Михаил Развожаев, Севастополь
12:12 10.01.2023
 
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями ПВО

Глава Севастополя Развожаев заявил, что громкие звуки вызваны работой ПВО по учебным целям

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Громкие звуки, которые слышны в Севастополе, связаны с работой ПВО по учебным целям, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Вижу ваши сообщения насчет громких звуков. У наших военных сегодня тренировка расчетов комплексов ПВО: идет работа по учебным мишеням", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В городе все спокойно, добавил он.
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