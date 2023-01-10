https://ria.ru/20230110/sevastopol-1843855856.html

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями ПВО

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями ПВО - РИА Новости, 10.01.2023

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями ПВО

Громкие звуки, которые слышны в Севастополе, связаны с работой ПВО по учебным целям, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:12

2023-01-10T12:12

2023-01-10T12:12

безопасность

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Громкие звуки, которые слышны в Севастополе, связаны с работой ПВО по учебным целям, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Вижу ваши сообщения насчет громких звуков. У наших военных сегодня тренировка расчетов комплексов ПВО: идет работа по учебным мишеням", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. В городе все спокойно, добавил он.

https://ria.ru/20230109/begstvo-1843594361.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, михаил развожаев, севастополь