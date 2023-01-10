https://ria.ru/20230110/sevastopol-1843855856.html
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями ПВО
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями ПВО - РИА Новости, 10.01.2023
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями ПВО
Громкие звуки, которые слышны в Севастополе, связаны с работой ПВО по учебным целям, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:12
2023-01-10T12:12
2023-01-10T12:12
безопасность
михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Громкие звуки, которые слышны в Севастополе, связаны с работой ПВО по учебным целям, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Вижу ваши сообщения насчет громких звуков. У наших военных сегодня тренировка расчетов комплексов ПВО: идет работа по учебным мишеням", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. В городе все спокойно, добавил он.
https://ria.ru/20230109/begstvo-1843594361.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, михаил развожаев, севастополь
Безопасность, Михаил Развожаев, Севастополь
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями ПВО
Глава Севастополя Развожаев заявил, что громкие звуки вызваны работой ПВО по учебным целям