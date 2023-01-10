https://ria.ru/20230110/sbu-1843972542.html

СБУ заявила, что расследует более 1500 дел о госизмене и шпионаже

СБУ заявила, что расследует более 1500 дел о госизмене и шпионаже - РИА Новости, 10.01.2023

СБУ заявила, что расследует более 1500 дел о госизмене и шпионаже

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что с 24 февраля 2022 года возбудила более 1,5 тысяч уголовных дел о госизмене и шпионаже. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T18:26

2023-01-10T18:26

2023-01-10T18:26

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что с 24 февраля 2022 года возбудила более 1,5 тысяч уголовных дел о госизмене и шпионаже. В августе 2022 года украинское госбюро расследований сообщало, что на Украине с 24 февраля по статье "госизмена" заведено более 600 уголовных дел, 140 человек объявлены в розыск. "Служба безопасности Украины расследует более чем 1,5 тысячи уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. Более 340 из них - направлены в суд", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По информации ведомства, речь идет о делах, заведенных после 24 февраля. В СБУ утверждают, что разоблачили "более 600 российских агентов и шпионов". В качестве примера ведомство приводит задержание в Волынской области гражданина Белоруссии по подозрению в сборе информации о дислокации и перемещении подразделений украинских войск. "СБУ нейтрализовала российскую агентурную группу, в которую входили чиновники кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. Чиновники передавали врагу разведданные об обустройстве госграницы и персональные данные украинских правоохранителей", - говорится в сообщении. В 2022 году Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова в связи с фактами государственной измены со стороны сотрудников возглавляемых ими ведомств. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20221221/sbu-1840323678.html

https://ria.ru/20221130/muraev-1835365368.html

https://ria.ru/20220913/zaklyuchennye-1816179998.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр