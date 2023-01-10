Рейтинг@Mail.ru
СБУ заявила, что расследует более 1500 дел о госизмене и шпионаже - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/sbu-1843972542.html
СБУ заявила, что расследует более 1500 дел о госизмене и шпионаже
СБУ заявила, что расследует более 1500 дел о госизмене и шпионаже - РИА Новости, 10.01.2023
СБУ заявила, что расследует более 1500 дел о госизмене и шпионаже
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что с 24 февраля 2022 года возбудила более 1,5 тысяч уголовных дел о госизмене и шпионаже. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T18:26
2023-01-10T18:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/78/1552167888_0:270:3072:1998_1920x0_80_0_0_7d6b826157a3d8ed76d4fa65473633f0.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что с 24 февраля 2022 года возбудила более 1,5 тысяч уголовных дел о госизмене и шпионаже. В августе 2022 года украинское госбюро расследований сообщало, что на Украине с 24 февраля по статье "госизмена" заведено более 600 уголовных дел, 140 человек объявлены в розыск. "Служба безопасности Украины расследует более чем 1,5 тысячи уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. Более 340 из них - направлены в суд", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По информации ведомства, речь идет о делах, заведенных после 24 февраля. В СБУ утверждают, что разоблачили "более 600 российских агентов и шпионов". В качестве примера ведомство приводит задержание в Волынской области гражданина Белоруссии по подозрению в сборе информации о дислокации и перемещении подразделений украинских войск. "СБУ нейтрализовала российскую агентурную группу, в которую входили чиновники кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. Чиновники передавали врагу разведданные об обустройстве госграницы и персональные данные украинских правоохранителей", - говорится в сообщении. В 2022 году Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова в связи с фактами государственной измены со стороны сотрудников возглавляемых ими ведомств. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20221221/sbu-1840323678.html
https://ria.ru/20221130/muraev-1835365368.html
https://ria.ru/20220913/zaklyuchennye-1816179998.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/78/1552167888_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d48f37ac9ba2413030e01227bff8c0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:26 10.01.2023
 
СБУ заявила, что расследует более 1500 дел о госизмене и шпионаже

СБУ заявила, что с 24 февраля возбудила более 1500 дел о госизмене и шпионаже

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что с 24 февраля 2022 года возбудила более 1,5 тысяч уголовных дел о госизмене и шпионаже.
В августе 2022 года украинское госбюро расследований сообщало, что на Украине с 24 февраля по статье "госизмена" заведено более 600 уголовных дел, 140 человек объявлены в розыск.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 17:21В мире
На Украине признали, что в СБУ есть предатели
"Служба безопасности Украины расследует более чем 1,5 тысячи уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. Более 340 из них - направлены в суд", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
По информации ведомства, речь идет о делах, заведенных после 24 февраля. В СБУ утверждают, что разоблачили "более 600 российских агентов и шпионов". В качестве примера ведомство приводит задержание в Волынской области гражданина Белоруссии по подозрению в сборе информации о дислокации и перемещении подразделений украинских войск.
"СБУ нейтрализовала российскую агентурную группу, в которую входили чиновники кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. Чиновники передавали врагу разведданные об обустройстве госграницы и персональные данные украинских правоохранителей", - говорится в сообщении.
Евгений Мураев - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября 2022, 17:33Специальная военная операция на Украине
СБУ сообщила об обысках у экс-депутата Рады Мураева
В 2022 году Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова в связи с фактами государственной измены со стороны сотрудников возглавляемых ими ведомств.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября 2022, 08:00Специальная военная операция на Украине
"СБУ все придумала". Что говорят жертвы преследований на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала