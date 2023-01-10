https://ria.ru/20230110/sapega-1843973174.html
Осужденной в Белоруссии россиянке Сапеге отказали в помиловании
Осужденной в Белоруссии россиянке Сапеге отказали в помиловании - РИА Новости, 10.01.2023
Осужденной в Белоруссии россиянке Сапеге отказали в помиловании
Осужденной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании, сообщил РИА Новости ее отчим Сергей Дудич. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T18:28
2023-01-10T18:28
2023-01-10T19:06
белоруссия
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софия сапега
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МИНСК, 10 янв — РИА Новости. Осужденной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании, сообщил РИА Новости ее отчим Сергей Дудич.По его словам, Сапега получила ответ от комиссии второго января, после чего она рассказала об этом в письме.Адвокат семьи россиянки Антон Гашинский подтвердил отказ в помиловании. "Будем просить перевести ее в Россию для отбытия наказания", — подчеркнул он.Дудич и Гашинский отметили, что им ничего не известно об аргументации отказа. Адвокат семьи уточнил, что обычно комиссия не объясняет свое решение.Отчим россиянки добавил, что пока не обсуждал с ней перевод в Россию для отбытия наказания, так как семья рассчитывала на положительное решение по прошению. С момента начала отбытия наказания у семьи было только одно краткосрочное свидание с осужденной.Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Тревога впоследствии не подтвердилась. Изначально задержанных поместили в СИЗО, но затем перевели под домашний арест.В начале мая Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим.Сапега отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора она написала прошение на имя президента Александра Лукашенко с просьбой о помиловании.
https://ria.ru/20220811/belorussiya-1808819564.html
https://ria.ru/20220706/belorussiya-1800595605.html
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белоруссия, в мире, софия сапега, александр лукашенко, россия, роман протасевич, афины, ryanair
Белоруссия, В мире, София Сапега, Александр Лукашенко, Россия, Роман Протасевич, Афины, Ryanair
18:28 10.01.2023 (обновлено: 19:06 10.01.2023)
Осужденной в Белоруссии россиянке Сапеге отказали в помиловании
Осужденной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании после прошения
МИНСК, 10 янв — РИА Новости. Осужденной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании, сообщил РИА Новости ее отчим Сергей Дудич.
"Комиссия (по вопросам помилования при президенте Белоруссии — Прим. ред.) рассмотрела прошение и отказала", — сказал агентству ее родственник.
По его словам, Сапега получила ответ от комиссии второго января, после чего она рассказала об этом в письме.
Адвокат семьи россиянки Антон Гашинский подтвердил отказ в помиловании.
"Будем просить перевести ее в Россию
для отбытия наказания", — подчеркнул он.
Дудич и Гашинский отметили, что им ничего не известно об аргументации отказа. Адвокат семьи уточнил, что обычно комиссия не объясняет свое решение.
Отчим россиянки добавил, что пока не обсуждал с ней перевод в Россию для отбытия наказания, так как семья рассчитывала на положительное решение по прошению. С момента начала отбытия наказания у семьи было только одно краткосрочное свидание с осужденной.
Сапегу задержали в Белоруссии
в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем
, основателем признанного экстремистским Telegra
m-канала Nexta. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair
, летевшего из Афин
в Вильнюс
и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Тревога впоследствии не подтвердилась. Изначально задержанных поместили в СИЗО, но затем перевели под домашний арест.
В начале мая Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим.
Сапега отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора она написала прошение на имя президента Александра Лукашенко
с просьбой о помиловании.