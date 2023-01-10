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Путешественник рассказал, какие места бронировать тем, кто боится летать
Путешественник рассказал, какие места бронировать тем, кто боится летать - РИА Новости, 10.01.2023
Путешественник рассказал, какие места бронировать тем, кто боится летать
Опытный путешественник рассказал, какие места нужно бронировать тем, кто боится летать, пишет The Sun. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T02:47
2023-01-10T02:47
2023-01-10T02:47
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Опытный путешественник рассказал, какие места нужно бронировать тем, кто боится летать, пишет The Sun."Раньше я был аэрофобом, — поделился мужчина. — Однажды летел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк в 43-м ряду и во время турбулентности буквально подпрыгивал на своем кресле. Я побледнел от страха".После того перелета пассажир решил попробовать сидеть не в хвосте, а в начале салона, и понял, что таким образом можно свести воздействие "болтанки" к минимуму. "Полеты теперь приносят удовольствие", — отметил он.Подтвердили его слова и бортпроводники. Оказывается, турбулентность действительно ощущается в хвосте сильнее. "Она проходит по салону как волна, — пояснила одна из стюардесс. — Иногда сидящие впереди ее даже не замечают, а тех, кто находится сзади, сильно трясет".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, нью-йорк (город), лос-анджелес
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес
Путешественник рассказал, какие места бронировать тем, кто боится летать
Пассажир дал советы аэрофобам по выбору места на борту самолета