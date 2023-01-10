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Путешественник рассказал, какие места бронировать тем, кто боится летать - РИА Новости, 10.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230110/samolety-1843615049.html
Путешественник рассказал, какие места бронировать тем, кто боится летать
Путешественник рассказал, какие места бронировать тем, кто боится летать - РИА Новости, 10.01.2023
Путешественник рассказал, какие места бронировать тем, кто боится летать
Опытный путешественник рассказал, какие места нужно бронировать тем, кто боится летать, пишет The Sun. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T02:47
2023-01-10T02:47
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Опытный путешественник рассказал, какие места нужно бронировать тем, кто боится летать, пишет The Sun."Раньше я был аэрофобом, — поделился мужчина. — Однажды летел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк в 43-м ряду и во время турбулентности буквально подпрыгивал на своем кресле. Я побледнел от страха".После того перелета пассажир решил попробовать сидеть не в хвосте, а в начале салона, и понял, что таким образом можно свести воздействие "болтанки" к минимуму. "Полеты теперь приносят удовольствие", — отметил он.Подтвердили его слова и бортпроводники. Оказывается, турбулентность действительно ощущается в хвосте сильнее. "Она проходит по салону как волна, — пояснила одна из стюардесс. — Иногда сидящие впереди ее даже не замечают, а тех, кто находится сзади, сильно трясет".
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туризм, туристы, новости - туризм, нью-йорк (город), лос-анджелес
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес
02:47 10.01.2023
 
Путешественник рассказал, какие места бронировать тем, кто боится летать

Пассажир дал советы аэрофобам по выбору места на борту самолета

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИнформация на экране кресла в салоне самолета авиакомпании "Аэрофлот"
Информация на экране кресла в салоне самолета авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Опытный путешественник рассказал, какие места нужно бронировать тем, кто боится летать, пишет The Sun.
"Раньше я был аэрофобом, — поделился мужчина. — Однажды летел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк в 43-м ряду и во время турбулентности буквально подпрыгивал на своем кресле. Я побледнел от страха".
После того перелета пассажир решил попробовать сидеть не в хвосте, а в начале салона, и понял, что таким образом можно свести воздействие "болтанки" к минимуму. "Полеты теперь приносят удовольствие", — отметил он.
Подтвердили его слова и бортпроводники. Оказывается, турбулентность действительно ощущается в хвосте сильнее. "Она проходит по салону как волна, — пояснила одна из стюардесс. — Иногда сидящие впереди ее даже не замечают, а тех, кто находится сзади, сильно трясет".
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