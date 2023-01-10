Материал дополняется
09:02 10.01.2023 (обновлено: 09:16 10.01.2023)
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при аварии с самолетом в НАО
Один пострадавший при жесткой посадке самолета в НАО находится в крайне тяжелом состоянии
© МЧС РоссииСпасатели МЧС России готовятся к отправке к месту жесткой посадки самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе
© МЧС России
Спасатели МЧС России готовятся к отправке к месту жесткой посадки самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Десять пострадавших при жёсткой посадке самолёта в Ненецком автономном округе находятся в амбулатории поселка Каратайка, один из них - в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Как отмечает ведомство, среди 10 пострадавших при инциденте с Ан-2, которым оказывают помощь в местной амбулатории, двое детей.
"По оперативным данным, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней, еще трое, в том числе двое детей, - легкой степени тяжести",- говорится в сообщении.
В понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Как сообщало МЧС, на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, два человека погибли. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Как отметили в авиаотряде НАО, аварийный Ан-2 уходил на запасной аэродром из-за плохой погоды.
Глава Карского сельсовета Филипп Валей сообщил на странице в соцсети "ВКонтакте", что на борту самолёта были жители Усть-Кары. В аэропорту Нарьян-Мара в режиме готовности к вылету находятся три вертолёта Ми-8 с медиками и спасателями, погода на востоке округа пока нелетная. В Каратайку выехала из Воркуты бригада медиков в сопровождении спасателей на высокопроходимых автомобилях, сообщало управление МЧС по Коми.