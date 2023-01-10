https://ria.ru/20230110/samolet-1843806798.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при аварии с самолетом в НАО

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при аварии с самолетом в НАО - РИА Новости, 10.01.2023

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при аварии с самолетом в НАО

Десять пострадавших при жёсткой посадке самолёта в Ненецком автономном округе находятся в амбулатории поселка Каратайка, один из них - в крайне тяжелом... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T09:02

2023-01-10T09:02

2023-01-10T09:16

происшествия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Десять пострадавших при жёсткой посадке самолёта в Ненецком автономном округе находятся в амбулатории поселка Каратайка, один из них - в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.Как отмечает ведомство, среди 10 пострадавших при инциденте с Ан-2, которым оказывают помощь в местной амбулатории, двое детей."По оперативным данным, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней, еще трое, в том числе двое детей, - легкой степени тяжести",- говорится в сообщении.В понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Как сообщало МЧС, на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, два человека погибли. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Как отметили в авиаотряде НАО, аварийный Ан-2 уходил на запасной аэродром из-за плохой погоды.Глава Карского сельсовета Филипп Валей сообщил на странице в соцсети "ВКонтакте", что на борту самолёта были жители Усть-Кары. В аэропорту Нарьян-Мара в режиме готовности к вылету находятся три вертолёта Ми-8 с медиками и спасателями, погода на востоке округа пока нелетная. В Каратайку выехала из Воркуты бригада медиков в сопровождении спасателей на высокопроходимых автомобилях, сообщало управление МЧС по Коми.

https://ria.ru/20230110/samolet-1843808281.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ямало-ненецкий автономный округ (янао)