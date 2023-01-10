https://ria.ru/20230110/samolet-1843802550.html

В Норильске самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

В Норильске самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 10.01.2023

В Норильске самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T08:14

2023-01-10T08:14

2023-01-10T09:20

происшествия

норильск

западно-сибирская транспортная прокуратура

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КРАСНОЯРСК, 10 янв — РИА Новости. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. На борту находилось 116 пассажиров и шесть членов экипажа.Сейчас пассажиров разместили в здании аэровокзала. Самолет отбуксировали на стоянку для оценки технического состояния. Красноярский и Норильский транспортные прокуроры организовали проверки исполнения законодательства о безопасности полетов авиакомпанией и оператором аэропорта. Ведется надзор за соблюдением прав пассажиров во время ожидания задержанного рейса.

https://ria.ru/20230109/an-2-1843781777.html

норильск

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, норильск, западно-сибирская транспортная прокуратура