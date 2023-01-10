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В Норильске самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 10.01.2023
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В Норильске самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы
В Норильске самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 10.01.2023
В Норильске самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T08:14
2023-01-10T09:20
происшествия
норильск
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КРАСНОЯРСК, 10 янв — РИА Новости. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. На борту находилось 116 пассажиров и шесть членов экипажа.Сейчас пассажиров разместили в здании аэровокзала. Самолет отбуксировали на стоянку для оценки технического состояния. Красноярский и Норильский транспортные прокуроры организовали проверки исполнения законодательства о безопасности полетов авиакомпанией и оператором аэропорта. Ведется надзор за соблюдением прав пассажиров во время ожидания задержанного рейса.
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происшествия, норильск, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Норильск, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
08:14 10.01.2023 (обновлено: 09:20 10.01.2023)
 
В Норильске самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Норильска самолет на Москву выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратураВ аэропорту Норильска произошло выкатывание воздушного судна авиакомпании "Норд Стар" за пределы взлетно-посадочной полосы
В аэропорту Норильска произошло выкатывание воздушного судна авиакомпании Норд Стар за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В аэропорту Норильска произошло выкатывание воздушного судна авиакомпании "Норд Стар" за пределы взлетно-посадочной полосы
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 10 янв — РИА Новости. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
"По предварительным данным, сегодня около 9 часов местного времени (05:00 мск) при выполнении разворота к исполнительному старту произошло выкатывание воздушного судна авиакомпании "Норд Стар", выполняющего рейс Норильск-Москва (Домодедово), за пределы взлетно-посадочной полосы", — сказала собеседница агентства.
На борту находилось 116 пассажиров и шесть членов экипажа.
Сейчас пассажиров разместили в здании аэровокзала. Самолет отбуксировали на стоянку для оценки технического состояния.
Красноярский и Норильский транспортные прокуроры организовали проверки исполнения законодательства о безопасности полетов авиакомпанией и оператором аэропорта. Ведется надзор за соблюдением прав пассажиров во время ожидания задержанного рейса.
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ПроисшествияНорильскЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
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