https://ria.ru/20230110/sammit-1843980171.html

Богданов обсудил с послом Египта подготовку к саммиту Россия — Африка

Богданов обсудил с послом Египта подготовку к саммиту Россия — Африка - РИА Новости, 10.01.2023

Богданов обсудил с послом Египта подготовку к саммиту Россия — Африка

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари подготовку к саммиту Россия-Африка, который состоится в июле в Санкт-Петербурге, РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T18:54

2023-01-10T18:54

2023-01-10T18:54

михаил богданов

александр стуглев

россия

египет

санкт-петербург

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари подготовку к саммиту Россия-Африка, который состоится в июле в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте российского министерства. "Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-египетских отношений, включая график будущих контактов. Отдельное внимание было уделено запланированному на конец июля 2023 года второму саммиту Россия-Африка в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении. Ранее директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев сообщил, что второй саммит и экономический форум Россия-Африка пройдет 26-29 июля в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20221228/sammit-1842043398.html

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михаил богданов, александр стуглев, россия, египет, санкт-петербург