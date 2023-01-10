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Богданов обсудил с послом Египта подготовку к саммиту Россия — Африка - РИА Новости, 10.01.2023
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Богданов обсудил с послом Египта подготовку к саммиту Россия — Африка
Богданов обсудил с послом Египта подготовку к саммиту Россия — Африка - РИА Новости, 10.01.2023
Богданов обсудил с послом Египта подготовку к саммиту Россия — Африка
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари подготовку к саммиту Россия-Африка, который состоится в июле в Санкт-Петербурге, РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T18:54
2023-01-10T18:54
михаил богданов
александр стуглев
россия
египет
санкт-петербург
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари подготовку к саммиту Россия-Африка, который состоится в июле в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте российского министерства. "Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-египетских отношений, включая график будущих контактов. Отдельное внимание было уделено запланированному на конец июля 2023 года второму саммиту Россия-Африка в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении. Ранее директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев сообщил, что второй саммит и экономический форум Россия-Африка пройдет 26-29 июля в Санкт-Петербурге.
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михаил богданов, александр стуглев, россия, египет, санкт-петербург
Михаил Богданов, Александр Стуглев, Россия, Египет, Санкт-Петербург
18:54 10.01.2023
 
Богданов обсудил с послом Египта подготовку к саммиту Россия — Африка

Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Египта Нагари подготовку к саммиту Россия — Африка

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМихаил Богданов
Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Михаил Богданов . Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари подготовку к саммиту Россия-Африка, который состоится в июле в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте российского министерства.
"Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-египетских отношений, включая график будущих контактов. Отдельное внимание было уделено запланированному на конец июля 2023 года второму саммиту Россия-Африка в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Ранее директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев сообщил, что второй саммит и экономический форум Россия-Африка пройдет 26-29 июля в Санкт-Петербурге.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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Михаил БогдановАлександр СтуглевРоссияЕгипетСанкт-Петербург
 
 
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