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Умерла профессор ВГИК Наталья Рязанцева - РИА Новости, 10.01.2023
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Культура
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Умерла профессор ВГИК Наталья Рязанцева
Умерла профессор ВГИК Наталья Рязанцева - РИА Новости, 10.01.2023
Умерла профессор ВГИК Наталья Рязанцева
Профессор ВГИК и сценарист Наталья Рязанцева скончалась на 84-м году жизни, сообщил РИА Новости киновед Евгений Марголит. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T20:13
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культура
рсфср
кира муратова
илья авербах
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Профессор ВГИК и сценарист Наталья Рязанцева скончалась на 84-м году жизни, сообщил РИА Новости киновед Евгений Марголит. "(Она) давно плохо себя чувствовала", - сказал он, отвечая на вопрос о кончине Рязанцевой. Наталья Рязанцева является советским и российским сценаристом, профессором ВГИКа. Принимала участие в создании фильма Киры Муратовой "Долгие проводы" и выступала сценаристкой нескольких фильмов кинорежиссера и ее бывшего супруга Ильи Авербаха. В 1987 году она получила звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.
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рсфср, кира муратова, илья авербах, вгик, культура, новости культуры
Культура, РСФСР, Кира Муратова, Илья Авербах, ВГИК, Культура, Новости культуры
20:13 10.01.2023
 
Умерла профессор ВГИК Наталья Рязанцева

Профессор ВГИК и сценарист Наталья Рязанцева умерла на 84-м году жизни

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПрофессор ВГИКа, сценарист, заслуженный деятель искусств, драматург Наталия Рязанцева
Профессор ВГИКа, сценарист, заслуженный деятель искусств, драматург Наталия Рязанцева - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Профессор ВГИКа, сценарист, заслуженный деятель искусств, драматург Наталия Рязанцева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Профессор ВГИК и сценарист Наталья Рязанцева скончалась на 84-м году жизни, сообщил РИА Новости киновед Евгений Марголит.
"(Она) давно плохо себя чувствовала", - сказал он, отвечая на вопрос о кончине Рязанцевой.
Наталья Рязанцева является советским и российским сценаристом, профессором ВГИКа. Принимала участие в создании фильма Киры Муратовой "Долгие проводы" и выступала сценаристкой нескольких фильмов кинорежиссера и ее бывшего супруга Ильи Авербаха. В 1987 году она получила звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.
 
КультураРСФСРКира МуратоваИлья АвербахВГИККультураНовости культуры
 
 
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