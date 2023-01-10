https://ria.ru/20230110/ryazantseva-1843991487.html

Умерла профессор ВГИК Наталья Рязанцева

Умерла профессор ВГИК Наталья Рязанцева - РИА Новости, 10.01.2023

Умерла профессор ВГИК Наталья Рязанцева

Профессор ВГИК и сценарист Наталья Рязанцева скончалась на 84-м году жизни, сообщил РИА Новости киновед Евгений Марголит. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T20:13

2023-01-10T20:13

2023-01-10T20:13

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Профессор ВГИК и сценарист Наталья Рязанцева скончалась на 84-м году жизни, сообщил РИА Новости киновед Евгений Марголит. "(Она) давно плохо себя чувствовала", - сказал он, отвечая на вопрос о кончине Рязанцевой. Наталья Рязанцева является советским и российским сценаристом, профессором ВГИКа. Принимала участие в создании фильма Киры Муратовой "Долгие проводы" и выступала сценаристкой нескольких фильмов кинорежиссера и ее бывшего супруга Ильи Авербаха. В 1987 году она получила звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

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рсфср, кира муратова, илья авербах, вгик, культура, новости культуры