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Пашинян назвал отношения между Россией и Арменией доверительными - РИА Новости, 10.01.2023
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Пашинян назвал отношения между Россией и Арменией доверительными
Пашинян назвал отношения между Россией и Арменией доверительными - РИА Новости, 10.01.2023
Пашинян назвал отношения между Россией и Арменией доверительными
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал доверительными отношения между Ереваном и Москвой. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:45
2023-01-10T15:45
в мире
никол пашинян
россия
армения
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ЕРЕВАН, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал доверительными отношения между Ереваном и Москвой. "Отношения между нами и Россией никогда раньше не были такими доверительными, так как... все то, что я вам сейчас говорю публично, прямо и откровенно говорится (российским партнерам - ред.)", - сказал Пашинян во вторник во время пресс-конференции. По его словам, ни один партнер не может заявить, что узнал о его намерениях из прессы. Пашинян также заявил, что вопросы в отношениях с РФ, в частности, в области безопасности, возникали и до него, о чем свидетельствует некий "секретный текст", который он не может обнародовать. "Вы говорите о провале армяно-российских отношений... Но официальный текст с современным содержанием существовал еще до меня. Хотел сказать, что могу показать его вам, но я не смогу этого сделать, так как это совершенно секретный текст. Проблема выполнения взаимных обязательств в сфере безопасности существовала до меня. В этой истории ничего не ново", - сказал Пашинян.
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в мире, никол пашинян, россия, армения
В мире, Никол Пашинян, Россия, Армения
15:45 10.01.2023
 
Пашинян назвал отношения между Россией и Арменией доверительными

Пашинян заявил, что отношения с Россией никогда не были такими доверительными, как сейчас

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал доверительными отношения между Ереваном и Москвой.
"Отношения между нами и Россией никогда раньше не были такими доверительными, так как... все то, что я вам сейчас говорю публично, прямо и откровенно говорится (российским партнерам - ред.)", - сказал Пашинян во вторник во время пресс-конференции. По его словам, ни один партнер не может заявить, что узнал о его намерениях из прессы.
Пашинян также заявил, что вопросы в отношениях с РФ, в частности, в области безопасности, возникали и до него, о чем свидетельствует некий "секретный текст", который он не может обнародовать.
"Вы говорите о провале армяно-российских отношений... Но официальный текст с современным содержанием существовал еще до меня. Хотел сказать, что могу показать его вам, но я не смогу этого сделать, так как это совершенно секретный текст. Проблема выполнения взаимных обязательств в сфере безопасности существовала до меня. В этой истории ничего не ново", - сказал Пашинян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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