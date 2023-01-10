https://ria.ru/20230110/rossiya-1843926701.html

Пашинян назвал отношения между Россией и Арменией доверительными

Пашинян назвал отношения между Россией и Арменией доверительными - РИА Новости, 10.01.2023

Пашинян назвал отношения между Россией и Арменией доверительными

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал доверительными отношения между Ереваном и Москвой. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:45

2023-01-10T15:45

2023-01-10T15:45

в мире

никол пашинян

россия

армения

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ЕРЕВАН, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал доверительными отношения между Ереваном и Москвой. "Отношения между нами и Россией никогда раньше не были такими доверительными, так как... все то, что я вам сейчас говорю публично, прямо и откровенно говорится (российским партнерам - ред.)", - сказал Пашинян во вторник во время пресс-конференции. По его словам, ни один партнер не может заявить, что узнал о его намерениях из прессы. Пашинян также заявил, что вопросы в отношениях с РФ, в частности, в области безопасности, возникали и до него, о чем свидетельствует некий "секретный текст", который он не может обнародовать. "Вы говорите о провале армяно-российских отношений... Но официальный текст с современным содержанием существовал еще до меня. Хотел сказать, что могу показать его вам, но я не смогу этого сделать, так как это совершенно секретный текст. Проблема выполнения взаимных обязательств в сфере безопасности существовала до меня. В этой истории ничего не ново", - сказал Пашинян.

https://ria.ru/20230110/odkb-1843888793.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, никол пашинян, россия, армения