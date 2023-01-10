https://ria.ru/20230110/razveddannye-1843997411.html

В офисе Байдена обнаружили разведданные об Украине, сообщили СМИ

В офисе Байдена обнаружили разведданные об Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.01.2023

В офисе Байдена обнаружили разведданные об Украине, сообщили СМИ

Среди обнаруженных в офисе аналитического центра в Вашингтоне секретных документов времен вице-президентства Джо Байдена были данные разведки об Украине и... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T21:11

2023-01-10T21:11

2023-01-10T21:11

в мире

джо байден

дональд трамп

украина

иран

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Среди обнаруженных в офисе аналитического центра в Вашингтоне секретных документов времен вице-президентства Джо Байдена были данные разведки об Украине и Иране, сообщил CNN. Документы датированы 2013-2016 годами, уточнил один из источников. Ранее телеканал CBS News сообщил, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Документы сразу же были сданы в национальный архив, но минюст теперь проверяет, как они попали в частный офис. Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы, тогда он уже не работал в администрации. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.

https://ria.ru/20230110/dokumenty-1843987166.html

украина

иран

сша

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в мире, джо байден, дональд трамп, украина, иран, сша, великобритания