В офисе Байдена обнаружили разведданные об Украине, сообщили СМИ
CNN: в офисе Байдена обнаружили разведданные об Украине времен его вице-президентства
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Среди обнаруженных в офисе аналитического центра в Вашингтоне секретных документов времен вице-президентства Джо Байдена были данные разведки об Украине и Иране, сообщил CNN.
"Среди секретных документов времен работы Байдена вице-президентом, обнаруженных в частном офисе прошлой осенью, оказались данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании", - сообщает телеканал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Документы датированы 2013-2016 годами, уточнил один из источников.
Ранее телеканал CBS News сообщил, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Документы сразу же были сданы в национальный архив, но минюст теперь проверяет, как они попали в частный офис. Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы, тогда он уже не работал в администрации. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.