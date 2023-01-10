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В офисе Байдена обнаружили разведданные об Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.01.2023
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В офисе Байдена обнаружили разведданные об Украине, сообщили СМИ
В офисе Байдена обнаружили разведданные об Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.01.2023
В офисе Байдена обнаружили разведданные об Украине, сообщили СМИ
Среди обнаруженных в офисе аналитического центра в Вашингтоне секретных документов времен вице-президентства Джо Байдена были данные разведки об Украине и... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T21:11
2023-01-10T21:11
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Среди обнаруженных в офисе аналитического центра в Вашингтоне секретных документов времен вице-президентства Джо Байдена были данные разведки об Украине и Иране, сообщил CNN. Документы датированы 2013-2016 годами, уточнил один из источников. Ранее телеканал CBS News сообщил, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Документы сразу же были сданы в национальный архив, но минюст теперь проверяет, как они попали в частный офис. Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы, тогда он уже не работал в администрации. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.
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в мире, джо байден, дональд трамп, украина, иран, сша, великобритания
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, Украина, Иран, США, Великобритания
21:11 10.01.2023
 
В офисе Байдена обнаружили разведданные об Украине, сообщили СМИ

CNN: в офисе Байдена обнаружили разведданные об Украине времен его вице-президентства

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Среди обнаруженных в офисе аналитического центра в Вашингтоне секретных документов времен вице-президентства Джо Байдена были данные разведки об Украине и Иране, сообщил CNN.
"Среди секретных документов времен работы Байдена вице-президентом, обнаруженных в частном офисе прошлой осенью, оказались данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании", - сообщает телеканал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Документы датированы 2013-2016 годами, уточнил один из источников.
Ранее телеканал CBS News сообщил, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Документы сразу же были сданы в национальный архив, но минюст теперь проверяет, как они попали в частный офис. Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы, тогда он уже не работал в администрации. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 19:39
СМИ нашли различия в истории с секретными документами Байдена и Трампа
 
В миреДжо БайденДональд ТрампУкраинаИранСШАВеликобритания
 
 
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