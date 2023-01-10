https://ria.ru/20230110/putin-1843909751.html
Путин проведет совещание с правительством
Путин проведет совещание с правительством - РИА Новости, 10.01.2023
Путин проведет совещание с правительством
Президент России Владимир Путин 11 января на совещании с кабмином обсудит меры соцподдержки в новых регионах РФ, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:04
2023-01-10T15:04
2023-01-10T15:20
россия
владимир путин
экономика
татьяна голикова
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 11 января на совещании с кабмином обсудит меры соцподдержки в новых регионах РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Одиннадцатого января... Владимир Путин проведет очередное совещание с членами Правительства Российской Федерации в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение мер социальной поддержки граждан в новых субъектах России. С докладом выступит заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230110/tseny-1843893071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, татьяна голикова
Россия, Владимир Путин, Экономика, Татьяна Голикова
15:04 10.01.2023 (обновлено: 15:20 10.01.2023)
Путин проведет совещание с правительством
Президент Путин на совещании с правительством обсудит меры соцподдержки в новых регионах