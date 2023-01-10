https://ria.ru/20230110/putin-1843909751.html

Путин проведет совещание с правительством

Путин проведет совещание с правительством - РИА Новости, 10.01.2023

Путин проведет совещание с правительством

Президент России Владимир Путин 11 января на совещании с кабмином обсудит меры соцподдержки в новых регионах РФ, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:04

2023-01-10T15:04

2023-01-10T15:20

россия

владимир путин

экономика

татьяна голикова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_68481d508677b7067b48e309fbce6616.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 11 января на совещании с кабмином обсудит меры соцподдержки в новых регионах РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Одиннадцатого января... Владимир Путин проведет очередное совещание с членами Правительства Российской Федерации в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение мер социальной поддержки граждан в новых субъектах России. С докладом выступит заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230110/tseny-1843893071.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, экономика, татьяна голикова