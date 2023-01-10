https://ria.ru/20230110/putin-1843881376.html
Песков пообещал сообщить о подготовке встречи Путина с лидерами фракций
Песков пообещал сообщить о подготовке встречи Путина с лидерами фракций - РИА Новости, 10.01.2023
Песков пообещал сообщить о подготовке встречи Путина с лидерами фракций
В графике президента РФ Владимира Путина на начало февраля пока нет встречи с лидерами фракций, Кремль своевременно сообщит о соответствующих планах главы... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:22
2023-01-10T13:22
2023-01-10T13:22
политика
владимир путин
санкт-петербург
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина на начало февраля пока нет встречи с лидерами фракций, Кремль своевременно сообщит о соответствующих планах главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. На этой неделе источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что встреча Путина с руководителями фракций может состояться в начале февраля. Ранее в СМИ также появилась информация о том, что Путин в середине января может посетить Санкт-Петербург и Ленобласть. "Мы сообщим своевременно о региональных поездках президента... Пока встречи в начале февраля с руководителями фракций нет, но вы знаете, что эти встречи проходят регулярно, и как только она будет спланирована в графике президента, мы вам сообщим", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230110/putin-1843875257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, санкт-петербург, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков
Песков пообещал сообщить о подготовке встречи Путина с лидерами фракций
Песков: в графике Путина на начало февраля пока нет встречи с лидерами фракций