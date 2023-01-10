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Песков пообещал сообщить о подготовке встречи Путина с лидерами фракций - РИА Новости, 10.01.2023
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Песков пообещал сообщить о подготовке встречи Путина с лидерами фракций
Песков пообещал сообщить о подготовке встречи Путина с лидерами фракций - РИА Новости, 10.01.2023
Песков пообещал сообщить о подготовке встречи Путина с лидерами фракций
В графике президента РФ Владимира Путина на начало февраля пока нет встречи с лидерами фракций, Кремль своевременно сообщит о соответствующих планах главы... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:22
2023-01-10T13:22
политика
владимир путин
санкт-петербург
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина на начало февраля пока нет встречи с лидерами фракций, Кремль своевременно сообщит о соответствующих планах главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. На этой неделе источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что встреча Путина с руководителями фракций может состояться в начале февраля. Ранее в СМИ также появилась информация о том, что Путин в середине января может посетить Санкт-Петербург и Ленобласть. "Мы сообщим своевременно о региональных поездках президента... Пока встречи в начале февраля с руководителями фракций нет, но вы знаете, что эти встречи проходят регулярно, и как только она будет спланирована в графике президента, мы вам сообщим", - сказал Песков журналистам.
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политика, владимир путин, санкт-петербург, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков
13:22 10.01.2023
 
Песков пообещал сообщить о подготовке встречи Путина с лидерами фракций

Песков: в графике Путина на начало февраля пока нет встречи с лидерами фракций

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина на начало февраля пока нет встречи с лидерами фракций, Кремль своевременно сообщит о соответствующих планах главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
На этой неделе источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что встреча Путина с руководителями фракций может состояться в начале февраля. Ранее в СМИ также появилась информация о том, что Путин в середине января может посетить Санкт-Петербург и Ленобласть.
"Мы сообщим своевременно о региональных поездках президента... Пока встречи в начале февраля с руководителями фракций нет, но вы знаете, что эти встречи проходят регулярно, и как только она будет спланирована в графике президента, мы вам сообщим", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 13:04
Путин во вторник проведет несколько внутренних совещаний
 
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