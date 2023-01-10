https://ria.ru/20230110/putin-1843875257.html
Путин во вторник проведет несколько внутренних совещаний
Путин во вторник проведет несколько внутренних совещаний - РИА Новости, 10.01.2023
Путин во вторник проведет несколько внутренних совещаний
Президент России Владимир Путин во вторник, 10 января, проведет ряд внутренних совещаний, которые пройдут в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:04
2023-01-10T13:04
2023-01-10T13:04
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник, 10 января, проведет ряд внутренних совещаний, которые пройдут в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Целый ряд внутренних совещаний, контактов у президента, которые будут носить закрытый характер. Обычный, рутинный рабочий день президента", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230109/putin-1843641297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Путин во вторник проведет несколько внутренних совещаний
Песков: Путин во вторник проведет несколько внутренних совещаний в закрытом формате