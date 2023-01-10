https://ria.ru/20230110/putin-1843875257.html

Путин во вторник проведет несколько внутренних совещаний

Путин во вторник проведет несколько внутренних совещаний - РИА Новости, 10.01.2023

Путин во вторник проведет несколько внутренних совещаний

Президент России Владимир Путин во вторник, 10 января, проведет ряд внутренних совещаний, которые пройдут в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:04

2023-01-10T13:04

2023-01-10T13:04

политика

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник, 10 января, проведет ряд внутренних совещаний, которые пройдут в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Целый ряд внутренних совещаний, контактов у президента, которые будут носить закрытый характер. Обычный, рутинный рабочий день президента", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230109/putin-1843641297.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, россия, дмитрий песков