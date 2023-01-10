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Французские профсоюзы готовятся к протестам против пенсионной реформы - РИА Новости, 10.01.2023
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Французские профсоюзы готовятся к протестам против пенсионной реформы
Французские профсоюзы готовятся к протестам против пенсионной реформы - РИА Новости, 10.01.2023
Французские профсоюзы готовятся к протестам против пенсионной реформы
Французские профсоюзы намерены с 19 января инициировать манифестации против введения пенсионной реформы, заявил во вторник генеральный секретарь профсоюза... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T22:51
2023-01-10T22:51
в мире
элизабет борн
франция
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ПАРИЖ, 10 янв - РИА Новости. Французские профсоюзы намерены с 19 января инициировать манифестации против введения пенсионной реформы, заявил во вторник генеральный секретарь профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT) Лоран Бергер. Премьер-министр Франции Элизабет Борн во вторник представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. "С 19 января нам нужно мобилизоваться, чтобы эта реформа не была принята, чтобы правительство передумало… Мы все против пенсионной реформы, поэтому призываем к мобилизации с 19 января", - сказал Бергер в эфире телеканала BFMTV. Он подчеркнул, что это "одна из самых жестоких пенсионных реформ за последние 30 лет". В декабре глава ведущего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Филипп Мартинез сообщил, что Франция в начале 2023 года столкнется с массовыми забастовками в случае, если правительство не изменит решения о принятии пенсионной реформы в стране. В сентябре 2022 года во Франции прошли более 200 демонстраций против повышения пенсионного возраста. В них приняли участие свыше 250 тысяч человек.
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Протест в Париже против инфляции, подорожания жизни и пенсионной реформы
В Париже в субботу проходит манифестация "желтых жилетов", они протестуют против инфляции, подорожания жизни и пенсионной реформы
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353
60
в мире, элизабет борн, франция
В мире, Элизабет Борн, Франция
22:51 10.01.2023
 
Французские профсоюзы готовятся к протестам против пенсионной реформы

Французские профсоюзы объявили о протестах с 19 января против пенсионной реформы

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в медиабанкПолиция и участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже
Полиция и участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Полиция и участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 янв - РИА Новости. Французские профсоюзы намерены с 19 января инициировать манифестации против введения пенсионной реформы, заявил во вторник генеральный секретарь профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT) Лоран Бергер.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн во вторник представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
"С 19 января нам нужно мобилизоваться, чтобы эта реформа не была принята, чтобы правительство передумало… Мы все против пенсионной реформы, поэтому призываем к мобилизации с 19 января", - сказал Бергер в эфире телеканала BFMTV.
Он подчеркнул, что это "одна из самых жестоких пенсионных реформ за последние 30 лет".
В декабре глава ведущего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Филипп Мартинез сообщил, что Франция в начале 2023 года столкнется с массовыми забастовками в случае, если правительство не изменит решения о принятии пенсионной реформы в стране.
В сентябре 2022 года во Франции прошли более 200 демонстраций против повышения пенсионного возраста. В них приняли участие свыше 250 тысяч человек.
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