https://ria.ru/20230110/protesty-1844008600.html

Французские профсоюзы готовятся к протестам против пенсионной реформы

Французские профсоюзы готовятся к протестам против пенсионной реформы - РИА Новости, 10.01.2023

Французские профсоюзы готовятся к протестам против пенсионной реформы

Французские профсоюзы намерены с 19 января инициировать манифестации против введения пенсионной реформы, заявил во вторник генеральный секретарь профсоюза... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T22:51

2023-01-10T22:51

2023-01-10T22:51

в мире

элизабет борн

франция

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ПАРИЖ, 10 янв - РИА Новости. Французские профсоюзы намерены с 19 января инициировать манифестации против введения пенсионной реформы, заявил во вторник генеральный секретарь профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT) Лоран Бергер. Премьер-министр Франции Элизабет Борн во вторник представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. "С 19 января нам нужно мобилизоваться, чтобы эта реформа не была принята, чтобы правительство передумало… Мы все против пенсионной реформы, поэтому призываем к мобилизации с 19 января", - сказал Бергер в эфире телеканала BFMTV. Он подчеркнул, что это "одна из самых жестоких пенсионных реформ за последние 30 лет". В декабре глава ведущего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Филипп Мартинез сообщил, что Франция в начале 2023 года столкнется с массовыми забастовками в случае, если правительство не изменит решения о принятии пенсионной реформы в стране. В сентябре 2022 года во Франции прошли более 200 демонстраций против повышения пенсионного возраста. В них приняли участие свыше 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20221226/zabastovka-1841517298.html

франция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протест в Париже против инфляции, подорожания жизни и пенсионной реформы В Париже в субботу проходит манифестация "желтых жилетов", они протестуют против инфляции, подорожания жизни и пенсионной реформы 2023-01-10T22:51 true PT0M35S

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Наталья Макарова

в мире, элизабет борн, франция