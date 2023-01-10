https://ria.ru/20230110/programmy-1843931255.html

Непроверенное ПО с маркетплейсов может содержать вирусы, считает эксперт

Непроверенное ПО с маркетплейсов может содержать вирусы, считает эксперт - РИА Новости, 10.01.2023

Непроверенное ПО с маркетплейсов может содержать вирусы, считает эксперт

Купленное у непроверенных источников, в том числе у недобросовестных продавцов на маркетплейсах, программное обеспечение (ПО) может не только быть аннулировано, РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:54

2023-01-10T15:54

2023-01-10T16:40

технологии

wildberries

microsoft corporation

ozon

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Купленное у непроверенных источников, в том числе у недобросовестных продавцов на маркетплейсах, программное обеспечение (ПО) может не только быть аннулировано, но и содержать в себе вредоносные вирусы, рассказал РИА Новости аналитик исследовательской группы Positive Technologies Федор Чунижеков.В начале марта 2022 года Adobe заявила, что прекращает продажу своих товаров и услуг в России. Между тем на данный момент, как убедился корреспондент РИА Новости, на отечественных онлайн-площадках можно приобрести различный софт этой компании. Например, на Wildberries продавцы предлагают Adobe Photoshop 2022, в комплект входит флешка, содержащая в себе программное обеспечение и бессрочную активацию, а также Adobe Master Collection, включающий 18 программ. Также представлены продукты других зарубежных компаний, в том числе Microsoft Оffice."Существует риск того, что корпоративная лицензия ... будет аннулирована и пользователь останется без доступа к специальному программному обеспечению. ... Также копии, скачанные из неофициальных источников, или пиратские версии могут содержать вредоносный код, и тогда можно ожидать чего угодно: от блокирования устройства шифровальщиком или кражи учетных данных из браузера, до потери финансовых средств вследствие удаленного доступа к устройствам жертв и их учетным данным", - заявил Чунижеков.Он порекомендовал скачивать ПО только из официальных или проверенных источников, например, с сайтов разработчиков или их партнеров по дистрибуции, сверять контрольные коды копии с теми, что были указаны на официальном сайте. Аналитик уточнил, что все остальные способы получения доступа к специализированному ПО (активаторы, генераторы ключей, покупка доступа не у официальных дистрибьюторов) не являются безопасными.При этом эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев рассказал РИА Новости, что в онлайн-магазинах можно найти оригинальные лицензии, которые будут работать, однако стоит обращать внимание на рейтинг продавцов. "На данный момент коды иностранного ПО на маркетплейсах продаются через юрлиц, которые имеют возможность покупки товара за рубежом. В итоге вы приобретаете легальный софт и получаете обновления без проблем, как будто купили продукт у компании, работающей напрямую с разработчиком или у самого разработчика... Основные риски могут быть связаны с репутацией посредников. Необходимо изучать их рейтинги, читать отзывы о них", - заключил он.В Ozon рассказали агентству, что по правилам компании, на площадке нельзя продавать цифровые продукты без физического носителя - например, коды активации, карты оплаты, электронные книги, подписки. При этом разрешена продажа ПО на дисках и флешках - в таких случаях продавец отвечает за его легальность. "В случае жалоб от правообладателей или покупателей площадка запрашивает соответствующие документы у продавца, и если их нет в течение трех дней, то скрывает товары с витрины", - заключили в компании.

https://ria.ru/20230109/windows-1843575616.html

https://ria.ru/20230109/virusy-1843321320.html

https://ria.ru/20221016/marketpleys-1824081891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, wildberries, microsoft corporation, ozon, санкции в отношении россии