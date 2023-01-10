Рейтинг@Mail.ru
В Приморье владелец боеприпаса, от которого погибли дети, получил срок - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230110/primore-1843800971.html
В Приморье владелец боеприпаса, от которого погибли дети, получил срок
В Приморье владелец боеприпаса, от которого погибли дети, получил срок - РИА Новости, 10.01.2023
В Приморье владелец боеприпаса, от которого погибли дети, получил срок
Суд в Приморье приговорил к 4,5 годам колонии-поселения местного жителя, хранившего в доме боеприпас, который стал причиной гибели двух детей. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T07:52
2023-01-10T07:52
октябрьский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789008027_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b1281181bc9570525b37090119d650b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 янв - РИА Новости. Суд в Приморье приговорил к 4,5 годам колонии-поселения местного жителя, хранившего в доме боеприпас, который стал причиной гибели двух детей. Представитель экстренных служб в марте 2022 года сообщал РИА Новости, что один ребенок погиб, еще один получил тяжелые ранения при взрыве старого снаряда, найденного в Октябрьском районе Приморья. Краевая прокуратура сообщала, что дети спровоцировали детонацию боеприпаса во дворе дома. Погиб 11-летний мальчик, 12-летний ребенок был травмирован, он скончался на следующий день. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Источник сообщал, что погибшие - двоюродные братья. Прокуратура отмечала, что отец одного из двух погибших детей помещен под домашний арест, также возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Незаконное хранение боеприпаса". "Суд.. назначил ему итоговое наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания определена колония-поселения", - говорится в сообщении. В судебном заседании установлено, что в апреле 2017 года мужчина незаконно присвоил себе обнаруженный боеприпас, который хранил дома, не огранив к нему доступ третьих лиц. Суд установил, что в марте 2022 года сын и племянник фигуранта, которым было 11 и 12 лет, нашли боеприпас во дворе дома и случайно спровоцировали его детонацию, отмечает прокуратура. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20230106/avariya-1843288531.html
https://realty.ria.ru/20221227/srok-1841583324.html
октябрьский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789008027_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1d5c32933d83f7578b323c8c710ca0af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
октябрьский район, происшествия
Октябрьский район, Происшествия
07:52 10.01.2023
 
В Приморье владелец боеприпаса, от которого погибли дети, получил срок

В Приморье суд приговорил к колонии владельца боеприпаса, от которого погибли двое детей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на Владивосток. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 янв - РИА Новости. Суд в Приморье приговорил к 4,5 годам колонии-поселения местного жителя, хранившего в доме боеприпас, который стал причиной гибели двух детей.
Представитель экстренных служб в марте 2022 года сообщал РИА Новости, что один ребенок погиб, еще один получил тяжелые ранения при взрыве старого снаряда, найденного в Октябрьском районе Приморья. Краевая прокуратура сообщала, что дети спровоцировали детонацию боеприпаса во дворе дома. Погиб 11-летний мальчик, 12-летний ребенок был травмирован, он скончался на следующий день. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Источник сообщал, что погибшие - двоюродные братья. Прокуратура отмечала, что отец одного из двух погибших детей помещен под домашний арест, также возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Незаконное хранение боеприпаса".
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 17:06
В Приморье в ДТП пострадали семь человек, в том числе трое детей
"Суд.. назначил ему итоговое наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания определена колония-поселения", - говорится в сообщении.
В судебном заседании установлено, что в апреле 2017 года мужчина незаконно присвоил себе обнаруженный боеприпас, который хранил дома, не огранив к нему доступ третьих лиц.
Суд установил, что в марте 2022 года сын и племянник фигуранта, которым было 11 и 12 лет, нашли боеприпас во дворе дома и случайно спровоцировали его детонацию, отмечает прокуратура.
Приговор в законную силу не вступил.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 11:01
Фигурантке дела о хищении на стройке Hyatt в Приморье дали реальный срок
 
Октябрьский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала