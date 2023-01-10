https://ria.ru/20230110/primore-1843800971.html

В Приморье владелец боеприпаса, от которого погибли дети, получил срок

В Приморье владелец боеприпаса, от которого погибли дети, получил срок - РИА Новости, 10.01.2023

В Приморье владелец боеприпаса, от которого погибли дети, получил срок

Суд в Приморье приговорил к 4,5 годам колонии-поселения местного жителя, хранившего в доме боеприпас, который стал причиной гибели двух детей. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T07:52

2023-01-10T07:52

2023-01-10T07:52

октябрьский район

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв - РИА Новости. Суд в Приморье приговорил к 4,5 годам колонии-поселения местного жителя, хранившего в доме боеприпас, который стал причиной гибели двух детей. Представитель экстренных служб в марте 2022 года сообщал РИА Новости, что один ребенок погиб, еще один получил тяжелые ранения при взрыве старого снаряда, найденного в Октябрьском районе Приморья. Краевая прокуратура сообщала, что дети спровоцировали детонацию боеприпаса во дворе дома. Погиб 11-летний мальчик, 12-летний ребенок был травмирован, он скончался на следующий день. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Источник сообщал, что погибшие - двоюродные братья. Прокуратура отмечала, что отец одного из двух погибших детей помещен под домашний арест, также возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Незаконное хранение боеприпаса". "Суд.. назначил ему итоговое наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания определена колония-поселения", - говорится в сообщении. В судебном заседании установлено, что в апреле 2017 года мужчина незаконно присвоил себе обнаруженный боеприпас, который хранил дома, не огранив к нему доступ третьих лиц. Суд установил, что в марте 2022 года сын и племянник фигуранта, которым было 11 и 12 лет, нашли боеприпас во дворе дома и случайно спровоцировали его детонацию, отмечает прокуратура. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20230106/avariya-1843288531.html

https://realty.ria.ru/20221227/srok-1841583324.html

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октябрьский район, происшествия