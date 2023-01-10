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В Приангарье сотни домов остались без электроснабжения из-за аварии - РИА Новости, 10.01.2023
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В Приангарье сотни домов остались без электроснабжения из-за аварии
В Приангарье сотни домов остались без электроснабжения из-за аварии - РИА Новости, 10.01.2023
В Приангарье сотни домов остались без электроснабжения из-за аварии
Более 460 домов в поселке Мама на севере Иркутской области остаются без электроснабжения из-за аварии на сетях, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T06:01
2023-01-10T06:01
происшествия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 10 янв – РИА Новости. Более 460 домов в поселке Мама на севере Иркутской области остаются без электроснабжения из-за аварии на сетях, сообщает ГУМЧС региона. Сообщение об аварийном отключении электроснабжения в поселке Мама поступило в МЧС в 07.30 (02.30 мск). "Под отключение попали 463 частных жилых дома, в которых проживают 2747 человек, 651 ребенок, восемь социально-значимых объектов", - говорится в сообщении. Аварийная бригада занимается восстановительными работами.
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происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:01 10.01.2023
 
В Приангарье сотни домов остались без электроснабжения из-за аварии

В Приангарье более 460 домов в поселке Мама остались без света из-за аварии на сетях

© Фото : Официальный портал Иркутской областиПоселок в Иркутской области
Поселок в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Официальный портал Иркутской области
Поселок в Иркутской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 10 янв – РИА Новости. Более 460 домов в поселке Мама на севере Иркутской области остаются без электроснабжения из-за аварии на сетях, сообщает ГУМЧС региона.
Сообщение об аварийном отключении электроснабжения в поселке Мама поступило в МЧС в 07.30 (02.30 мск).
"Под отключение попали 463 частных жилых дома, в которых проживают 2747 человек, 651 ребенок, восемь социально-значимых объектов", - говорится в сообщении.
Аварийная бригада занимается восстановительными работами.
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ПроисшествияИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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