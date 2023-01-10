https://ria.ru/20230110/priangare-1843796564.html

В Приангарье сотни домов остались без электроснабжения из-за аварии

В Приангарье сотни домов остались без электроснабжения из-за аварии - РИА Новости, 10.01.2023

В Приангарье сотни домов остались без электроснабжения из-за аварии

Более 460 домов в поселке Мама на севере Иркутской области остаются без электроснабжения из-за аварии на сетях, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T06:01

2023-01-10T06:01

2023-01-10T06:01

происшествия

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 10 янв – РИА Новости. Более 460 домов в поселке Мама на севере Иркутской области остаются без электроснабжения из-за аварии на сетях, сообщает ГУМЧС региона. Сообщение об аварийном отключении электроснабжения в поселке Мама поступило в МЧС в 07.30 (02.30 мск). "Под отключение попали 463 частных жилых дома, в которых проживают 2747 человек, 651 ребенок, восемь социально-значимых объектов", - говорится в сообщении. Аварийная бригада занимается восстановительными работами.

https://ria.ru/20221225/primore-1841162668.html

иркутская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)