https://ria.ru/20230110/postradavshie-1844011956.html

Число пострадавших в белгородском Шебекино увеличилось

Число пострадавших в белгородском Шебекино увеличилось - РИА Новости, 10.01.2023

Число пострадавших в белгородском Шебекино увеличилось

Число пострадавших при обстреле со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области увеличилось до шести человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T23:39

2023-01-10T23:39

2023-01-10T23:39

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

сергей потапов

шебекино

украина

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области увеличилось до шести человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее во вторник он же сообщил, что идет обстрел города, по предварительным данным, есть двое пострадавших - мужчина и женщина. Все оперативные службы находятся на месте. "Уточненная информация по пострадавшим. В больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается. Пяти пострадавшим помощь оказана бригадами "скорой", они отпущены на амбулаторное лечение. На месте поговорил с родственниками и жителями пострадавших домов. Предложил им временно выехать и разместиться в безопасном месте, кто-то согласился, кто-то покидать дома не хочет", - написал Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что выехал на место вместе с начальником регионального МЧС Сергеем Потаповым и с главой района Владимиром Ждановым. "Осколками снарядов повреждены шесть частных домовладений, пять многоквартирных домов и одна хозпостройка. Разрушения различной степени тяжести: от выбитых окон до поврежденной кровли и фасадов… Свет отсутствует на одной улице. Аварийные бригады ее сейчас переподключают", - добавил Гладков. Город Шебекино неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских военных, он находится примерно четырех километрах от границы с Украиной, население составляет около 40 тысяч человек.

https://ria.ru/20230105/opasnost-1843151719.html

шебекино

украина

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вячеслав гладков, сергей потапов, шебекино, украина, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)