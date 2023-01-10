Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших в белгородском Шебекино увеличилось - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/postradavshie-1844011956.html
Число пострадавших в белгородском Шебекино увеличилось
Число пострадавших в белгородском Шебекино увеличилось - РИА Новости, 10.01.2023
Число пострадавших в белгородском Шебекино увеличилось
Число пострадавших при обстреле со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области увеличилось до шести человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T23:39
2023-01-10T23:39
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
сергей потапов
шебекино
украина
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832268154_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c58741fe289af0c8232c1ffa06203e84.jpg
БЕЛГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области увеличилось до шести человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее во вторник он же сообщил, что идет обстрел города, по предварительным данным, есть двое пострадавших - мужчина и женщина. Все оперативные службы находятся на месте. "Уточненная информация по пострадавшим. В больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается. Пяти пострадавшим помощь оказана бригадами "скорой", они отпущены на амбулаторное лечение. На месте поговорил с родственниками и жителями пострадавших домов. Предложил им временно выехать и разместиться в безопасном месте, кто-то согласился, кто-то покидать дома не хочет", - написал Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что выехал на место вместе с начальником регионального МЧС Сергеем Потаповым и с главой района Владимиром Ждановым. "Осколками снарядов повреждены шесть частных домовладений, пять многоквартирных домов и одна хозпостройка. Разрушения различной степени тяжести: от выбитых окон до поврежденной кровли и фасадов… Свет отсутствует на одной улице. Аварийные бригады ее сейчас переподключают", - добавил Гладков. Город Шебекино неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских военных, он находится примерно четырех километрах от границы с Украиной, население составляет около 40 тысяч человек.
https://ria.ru/20230105/opasnost-1843151719.html
шебекино
украина
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832268154_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d2c44168c32b9c1b9fbe8b43d3d6ecdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вячеслав гладков, сергей потапов, шебекино, украина, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Сергей Потапов, Шебекино, Украина, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:39 10.01.2023
 
Число пострадавших в белгородском Шебекино увеличилось

Белгородский губернатор Гладков: число пострадавших в Шебекино возросло до шести человек

© РИА Новости / пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области
Фрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области увеличилось до шести человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее во вторник он же сообщил, что идет обстрел города, по предварительным данным, есть двое пострадавших - мужчина и женщина. Все оперативные службы находятся на месте.
"Уточненная информация по пострадавшим. В больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается. Пяти пострадавшим помощь оказана бригадами "скорой", они отпущены на амбулаторное лечение. На месте поговорил с родственниками и жителями пострадавших домов. Предложил им временно выехать и разместиться в безопасном месте, кто-то согласился, кто-то покидать дома не хочет", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он уточнил, что выехал на место вместе с начальником регионального МЧС Сергеем Потаповым и с главой района Владимиром Ждановым.
"Осколками снарядов повреждены шесть частных домовладений, пять многоквартирных домов и одна хозпостройка. Разрушения различной степени тяжести: от выбитых окон до поврежденной кровли и фасадов… Свет отсутствует на одной улице. Аварийные бригады ее сейчас переподключают", - добавил Гладков.
Город Шебекино неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских военных, он находится примерно четырех километрах от границы с Украиной, население составляет около 40 тысяч человек.
Последствия обстрела Шебекино, Белгородская область - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
5 января, 14:38Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВячеслав ГладковСергей ПотаповШебекиноУкраинаБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала