https://ria.ru/20230110/postradavshie-1844011956.html
Число пострадавших в белгородском Шебекино увеличилось
Число пострадавших в белгородском Шебекино увеличилось - РИА Новости, 10.01.2023
Число пострадавших в белгородском Шебекино увеличилось
Число пострадавших при обстреле со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области увеличилось до шести человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T23:39
2023-01-10T23:39
2023-01-10T23:39
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
сергей потапов
шебекино
украина
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области увеличилось до шести человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее во вторник он же сообщил, что идет обстрел города, по предварительным данным, есть двое пострадавших - мужчина и женщина. Все оперативные службы находятся на месте. "Уточненная информация по пострадавшим. В больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается. Пяти пострадавшим помощь оказана бригадами "скорой", они отпущены на амбулаторное лечение. На месте поговорил с родственниками и жителями пострадавших домов. Предложил им временно выехать и разместиться в безопасном месте, кто-то согласился, кто-то покидать дома не хочет", - написал Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что выехал на место вместе с начальником регионального МЧС Сергеем Потаповым и с главой района Владимиром Ждановым. "Осколками снарядов повреждены шесть частных домовладений, пять многоквартирных домов и одна хозпостройка. Разрушения различной степени тяжести: от выбитых окон до поврежденной кровли и фасадов… Свет отсутствует на одной улице. Аварийные бригады ее сейчас переподключают", - добавил Гладков. Город Шебекино неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских военных, он находится примерно четырех километрах от границы с Украиной, население составляет около 40 тысяч человек.
https://ria.ru/20230105/opasnost-1843151719.html
шебекино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вячеслав гладков, сергей потапов, шебекино, украина, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Сергей Потапов, Шебекино, Украина, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число пострадавших в белгородском Шебекино увеличилось
Белгородский губернатор Гладков: число пострадавших в Шебекино возросло до шести человек
БЕЛГОРОД, 10 янв - РИА Новости.
Число пострадавших при обстреле со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области увеличилось до шести человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков
.
Ранее во вторник он же сообщил, что идет обстрел города, по предварительным данным, есть двое пострадавших - мужчина и женщина. Все оперативные службы находятся на месте.
"Уточненная информация по пострадавшим. В больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается. Пяти пострадавшим помощь оказана бригадами "скорой", они отпущены на амбулаторное лечение. На месте поговорил с родственниками и жителями пострадавших домов. Предложил им временно выехать и разместиться в безопасном месте, кто-то согласился, кто-то покидать дома не хочет", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он уточнил, что выехал на место вместе с начальником регионального МЧС Сергеем Потаповым
и с главой района Владимиром Ждановым.
"Осколками снарядов повреждены шесть частных домовладений, пять многоквартирных домов и одна хозпостройка. Разрушения различной степени тяжести: от выбитых окон до поврежденной кровли и фасадов… Свет отсутствует на одной улице. Аварийные бригады ее сейчас переподключают", - добавил Гладков.
Город Шебекино неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских военных, он находится примерно четырех километрах от границы с Украиной, население составляет около 40 тысяч человек.