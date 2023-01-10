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Бербок пообещала новые поставки оружия Украине - РИА Новости, 10.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/postavki-1843976429.html
Бербок пообещала новые поставки оружия Украине
Бербок пообещала новые поставки оружия Украине - РИА Новости, 10.01.2023
Бербок пообещала новые поставки оружия Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время не анонсированного визита в Харьков пообещала Украине новые поставки оружия, как следует из... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T18:41
2023-01-10T19:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
мид германии
анналена бербок
россия
германия
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БЕРЛИН, 10 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время не анонсированного визита в Харьков пообещала Украине новые поставки оружия, как следует из опубликованного в среду заявления на сайте МИД ФРГ."Во всех частях Украины - от Харькова до Херсона и Киева, люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку", - приводятся слова министра.Данная поддержка, по словам Бербок, включает дальнейшие поставки оружия, а также "зимней помощи" в виде генераторов, трансформаторов, топлива и одеял.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, харьков, мид германии, анналена бербок, россия, германия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, МИД Германии, Анналена Бербок, Россия, Германия, Сергей Лавров, НАТО
18:41 10.01.2023 (обновлено: 19:01 10.01.2023)
 
Бербок пообещала новые поставки оружия Украине

Глава МИД Германии Бербок в ходе визита в Харьков пообещала новые поставки оружия Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкАнналена Бербок
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время не анонсированного визита в Харьков пообещала Украине новые поставки оружия, как следует из опубликованного в среду заявления на сайте МИД ФРГ.
"Во всех частях Украины - от Харькова до Херсона и Киева, люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку", - приводятся слова министра.
Данная поддержка, по словам Бербок, включает дальнейшие поставки оружия, а также "зимней помощи" в виде генераторов, трансформаторов, топлива и одеял.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковМИД ГерманииАнналена БербокРоссияГерманияСергей ЛавровНАТО
 
 
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