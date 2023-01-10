https://ria.ru/20230110/postavki-1843976429.html

Бербок пообещала новые поставки оружия Украине

Бербок пообещала новые поставки оружия Украине - РИА Новости, 10.01.2023

Бербок пообещала новые поставки оружия Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время не анонсированного визита в Харьков пообещала Украине новые поставки оружия, как следует из... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T18:41

2023-01-10T18:41

2023-01-10T19:01

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 10 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время не анонсированного визита в Харьков пообещала Украине новые поставки оружия, как следует из опубликованного в среду заявления на сайте МИД ФРГ."Во всех частях Украины - от Харькова до Херсона и Киева, люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку", - приводятся слова министра.Данная поддержка, по словам Бербок, включает дальнейшие поставки оружия, а также "зимней помощи" в виде генераторов, трансформаторов, топлива и одеял.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html

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