https://ria.ru/20230110/postavki-1843795297.html

В США захотели изменить ситуацию на Украине поставками бронетехники

В США захотели изменить ситуацию на Украине поставками бронетехники - РИА Новости, 10.01.2023

В США захотели изменить ситуацию на Украине поставками бронетехники

США стремятся изменить текущую динамику конфликта на Украине путем поставок Киеву военной помощи, включая бронетехнику и системы ПВО, заявил в ходе брифинга... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T04:57

2023-01-10T04:57

2023-01-10T08:49

специальная военная операция на украине

в мире

нед прайс

олаф шольц

джо байден

украина

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150896/40/1508964011_0:133:3001:1821_1920x0_80_0_0_d7e6480d5519fbfa882f5db714cb9c02.jpg

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. США стремятся изменить текущую динамику конфликта на Украине путем поставок Киеву военной помощи, включая бронетехнику и системы ПВО, заявил в ходе брифинга официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Динамика, которую мы стремимся изменить <...> (это. – ред.) заключается в предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности в размере трех миллиардов долларов, <...> включая боевые бронированные машины, а также системы противовоздушной обороны", - сказал Прайс.В пятницу США объявили о выделении очередного – крупнейшего – пакета военной помощи для Украины объемом свыше трех миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.Как впоследствии отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации. "Знаем, что и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и Соединенные Штаты Америки - они вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений <…> Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть их страдания. Но принципиально ничего решить не смогут", - указал он.

https://ria.ru/20230110/ssha-1843792653.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нед прайс, олаф шольц, джо байден, украина, сша, россия, дмитрий песков