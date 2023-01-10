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В США захотели изменить ситуацию на Украине поставками бронетехники - РИА Новости, 10.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/postavki-1843795297.html
В США захотели изменить ситуацию на Украине поставками бронетехники
В США захотели изменить ситуацию на Украине поставками бронетехники - РИА Новости, 10.01.2023
В США захотели изменить ситуацию на Украине поставками бронетехники
США стремятся изменить текущую динамику конфликта на Украине путем поставок Киеву военной помощи, включая бронетехнику и системы ПВО, заявил в ходе брифинга... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T04:57
2023-01-10T08:49
специальная военная операция на украине
в мире
нед прайс
олаф шольц
джо байден
украина
сша
россия
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. США стремятся изменить текущую динамику конфликта на Украине путем поставок Киеву военной помощи, включая бронетехнику и системы ПВО, заявил в ходе брифинга официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Динамика, которую мы стремимся изменить &lt;...&gt; (это. – ред.) заключается в предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности в размере трех миллиардов долларов, &lt;...&gt; включая боевые бронированные машины, а также системы противовоздушной обороны", - сказал Прайс.В пятницу США объявили о выделении очередного – крупнейшего – пакета военной помощи для Украины объемом свыше трех миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.Как впоследствии отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации. "Знаем, что и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и Соединенные Штаты Америки - они вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений &lt;…&gt; Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть их страдания. Но принципиально ничего решить не смогут", - указал он.
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в мире, нед прайс, олаф шольц, джо байден, украина, сша, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нед Прайс, Олаф Шольц, Джо Байден, Украина, США, Россия, Дмитрий Песков
04:57 10.01.2023 (обновлено: 08:49 10.01.2023)
 
В США захотели изменить ситуацию на Украине поставками бронетехники

Представитель госдепа Прайс: США хотят изменить динамику боев на Украине передачей техники

© Фото : Public domainБоевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Public domain
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. США стремятся изменить текущую динамику конфликта на Украине путем поставок Киеву военной помощи, включая бронетехнику и системы ПВО, заявил в ходе брифинга официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Динамика, которую мы стремимся изменить <...> (это. – ред.) заключается в предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности в размере трех миллиардов долларов, <...> включая боевые бронированные машины, а также системы противовоздушной обороны", - сказал Прайс.
В пятницу США объявили о выделении очередного – крупнейшего – пакета военной помощи для Украины объемом свыше трех миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
Как впоследствии отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации. "Знаем, что и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и Соединенные Штаты Америки - они вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений <…> Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть их страдания. Но принципиально ничего решить не смогут", - указал он.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
02:47
В США предостерегли от "медвежьей услуги" ради Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНед ПрайсОлаф ШольцДжо БайденУкраинаСШАРоссияДмитрий Песков
 
 
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