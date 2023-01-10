04:57 10.01.2023 (обновлено: 08:49 10.01.2023)
В США захотели изменить ситуацию на Украине поставками бронетехники
Представитель госдепа Прайс: США хотят изменить динамику боев на Украине передачей техники
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. США стремятся изменить текущую динамику конфликта на Украине путем поставок Киеву военной помощи, включая бронетехнику и системы ПВО, заявил в ходе брифинга официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Динамика, которую мы стремимся изменить <...> (это. – ред.) заключается в предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности в размере трех миллиардов долларов, <...> включая боевые бронированные машины, а также системы противовоздушной обороны", - сказал Прайс.
В пятницу США объявили о выделении очередного – крупнейшего – пакета военной помощи для Украины объемом свыше трех миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
Как впоследствии отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации. "Знаем, что и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и Соединенные Штаты Америки - они вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений <…> Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть их страдания. Но принципиально ничего решить не смогут", - указал он.