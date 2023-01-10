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Президент Эстонии пообещал "максимальную" военную помощь Украине - РИА Новости, 10.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/pomosch-1844001738.html
Президент Эстонии пообещал "максимальную" военную помощь Украине
Президент Эстонии пообещал "максимальную" военную помощь Украине - РИА Новости, 10.01.2023
Президент Эстонии пообещал "максимальную" военную помощь Украине
Эстония продолжит оказывать военную помощь Украине, сообщил во вторник президент Эстонии Алар Карис в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T21:53
2023-01-10T21:53
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
алар карис
украина
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв - РИА Новости. Эстония продолжит оказывать военную помощь Украине, сообщил во вторник президент Эстонии Алар Карис в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. Он также подчеркнул, что должна продолжаться мощная международная поддержка Украины. По словам президента Эстонии, обсуждалась сложная ситуации на фронте, где продолжаются бои с многочисленными жертвами. "Для достижения успеха необходимо укрепление военного потенциала Украины, прежде всего за счет средств ПВО, артиллерийских систем и бронетанковой техники", - отметил Карис и добавит, что Эстония разъясняет союзникам и партнерам, что прибытие таких систем вооружения на Украину должно произойти как можно скорее, "потому что это имеет решающее значение".
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в мире, владимир зеленский, алар карис, украина, эстония
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Алар Карис, Украина, Эстония
21:53 10.01.2023
 
Президент Эстонии пообещал "максимальную" военную помощь Украине

Президент Эстонии пообещал Зеленскому продолжать оказывать "максимальную" военную помощь

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв - РИА Новости. Эстония продолжит оказывать военную помощь Украине, сообщил во вторник президент Эстонии Алар Карис в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.
"Эстония делает все, чтобы всячески способствовать победе Украины. Мы, безусловно, продолжим оказывать военную помощь в максимально возможном объеме. Я подтвердил это президенту Украины Владимиру Зеленскому, который позвонил мне сегодня вечером", - написал Карис в соцсетях.
Он также подчеркнул, что должна продолжаться мощная международная поддержка Украины.
По словам президента Эстонии, обсуждалась сложная ситуации на фронте, где продолжаются бои с многочисленными жертвами.
"Для достижения успеха необходимо укрепление военного потенциала Украины, прежде всего за счет средств ПВО, артиллерийских систем и бронетанковой техники", - отметил Карис и добавит, что Эстония разъясняет союзникам и партнерам, что прибытие таких систем вооружения на Украину должно произойти как можно скорее, "потому что это имеет решающее значение".
Здание Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 21:41
США проведут встречу доноров военной помощи Украине на следующей неделе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийАлар КарисУкраинаЭстония
 
 
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