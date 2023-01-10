https://ria.ru/20230110/pomosch-1844001738.html

Президент Эстонии пообещал "максимальную" военную помощь Украине

Президент Эстонии пообещал "максимальную" военную помощь Украине - РИА Новости, 10.01.2023

Президент Эстонии пообещал "максимальную" военную помощь Украине

Эстония продолжит оказывать военную помощь Украине, сообщил во вторник президент Эстонии Алар Карис в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T21:53

2023-01-10T21:53

2023-01-10T21:53

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

алар карис

украина

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв - РИА Новости. Эстония продолжит оказывать военную помощь Украине, сообщил во вторник президент Эстонии Алар Карис в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. Он также подчеркнул, что должна продолжаться мощная международная поддержка Украины. По словам президента Эстонии, обсуждалась сложная ситуации на фронте, где продолжаются бои с многочисленными жертвами. "Для достижения успеха необходимо укрепление военного потенциала Украины, прежде всего за счет средств ПВО, артиллерийских систем и бронетанковой техники", - отметил Карис и добавит, что Эстония разъясняет союзникам и партнерам, что прибытие таких систем вооружения на Украину должно произойти как можно скорее, "потому что это имеет решающее значение".

https://ria.ru/20230110/donory-1844000161.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, алар карис, украина, эстония