Президент Эстонии пообещал "максимальную" военную помощь Украине
Президент Эстонии пообещал Зеленскому продолжать оказывать "максимальную" военную помощь
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв - РИА Новости. Эстония продолжит оказывать военную помощь Украине, сообщил во вторник президент Эстонии Алар Карис в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.
"Эстония делает все, чтобы всячески способствовать победе Украины. Мы, безусловно, продолжим оказывать военную помощь в максимально возможном объеме. Я подтвердил это президенту Украины Владимиру Зеленскому, который позвонил мне сегодня вечером", - написал Карис в соцсетях.
Он также подчеркнул, что должна продолжаться мощная международная поддержка Украины.
По словам президента Эстонии, обсуждалась сложная ситуации на фронте, где продолжаются бои с многочисленными жертвами.
"Для достижения успеха необходимо укрепление военного потенциала Украины, прежде всего за счет средств ПВО, артиллерийских систем и бронетанковой техники", - отметил Карис и добавит, что Эстония разъясняет союзникам и партнерам, что прибытие таких систем вооружения на Украину должно произойти как можно скорее, "потому что это имеет решающее значение".