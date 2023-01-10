https://ria.ru/20230110/polsha-1843869420.html

Белорусский Совбез назвал военные планы Польши агрессией против ОДКБ

Белорусский Совбез назвал военные планы Польши агрессией против ОДКБ - РИА Новости, 10.01.2023

Белорусский Совбез назвал военные планы Польши агрессией против ОДКБ

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что планы Польши по развертыванию новой дивизии у белорусских границ являются... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:46

2023-01-10T12:46

2023-01-10T13:01

польша

белоруссия

одкб

безопасность

александр вольфович

мариуш блащак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596056847_109:138:1151:724_1920x0_80_0_0_203baeeb9524ab1484547874419336b3.jpg

МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что планы Польши по развертыванию новой дивизии у белорусских границ являются агрессивным шагом в целом по отношению к ОДКБ.Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша создает новую пехотную дивизию на востоке страны."Кроме как агрессивную политику и недобрососедскую настроенность со стороны Польши по отношению не только к Беларуси, но и к Союзному государству, да и к ОДКБ в целом это расценивать нельзя", - приводит слова Вольфовича агентство Sputnik во вторник.Он подчеркнул, что в целом "и Польша, и прибалтийские государства нацелены на милитаризацию, увеличение военной составляющей, военной активности, развертывание новых соединений и воинских частей, вооружение новыми образцами военной техники - не оборонительного, а наступательного характера". "Как это можно расценивать? Только как заявку на какую-то агрессию. И разведывательные полеты, и количество проводимых учений - все это не может способствовать миру и безопасности", - сказал Вольфович.По его словам, Белоруссия отслеживает складывающуюся у ее границ обстановку, предпринимает шаги для стратегического сдерживания, в том числе вместе с союзником - Россией. "Региональная группировка войск (Белоруссии и России - ред.), которая развернута на территории Беларуси, имеет исключительно оборонительную направленность и предназначена для защиты границ Союзного государства и, соответственно, западной границы ОДКБ", - сказал Вольфович.

https://ria.ru/20221217/ukraina-1839409203.html

https://ria.ru/20221130/nato-1835403277.html

польша

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, белоруссия, одкб, безопасность, александр вольфович, мариуш блащак