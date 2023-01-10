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Белорусский Совбез назвал военные планы Польши агрессией против ОДКБ - РИА Новости, 10.01.2023
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Белорусский Совбез назвал военные планы Польши агрессией против ОДКБ
Белорусский Совбез назвал военные планы Польши агрессией против ОДКБ - РИА Новости, 10.01.2023
Белорусский Совбез назвал военные планы Польши агрессией против ОДКБ
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что планы Польши по развертыванию новой дивизии у белорусских границ являются... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:46
2023-01-10T13:01
польша
белоруссия
одкб
безопасность
александр вольфович
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МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что планы Польши по развертыванию новой дивизии у белорусских границ являются агрессивным шагом в целом по отношению к ОДКБ.Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша создает новую пехотную дивизию на востоке страны."Кроме как агрессивную политику и недобрососедскую настроенность со стороны Польши по отношению не только к Беларуси, но и к Союзному государству, да и к ОДКБ в целом это расценивать нельзя", - приводит слова Вольфовича агентство Sputnik во вторник.Он подчеркнул, что в целом "и Польша, и прибалтийские государства нацелены на милитаризацию, увеличение военной составляющей, военной активности, развертывание новых соединений и воинских частей, вооружение новыми образцами военной техники - не оборонительного, а наступательного характера". "Как это можно расценивать? Только как заявку на какую-то агрессию. И разведывательные полеты, и количество проводимых учений - все это не может способствовать миру и безопасности", - сказал Вольфович.По его словам, Белоруссия отслеживает складывающуюся у ее границ обстановку, предпринимает шаги для стратегического сдерживания, в том числе вместе с союзником - Россией. "Региональная группировка войск (Белоруссии и России - ред.), которая развернута на территории Беларуси, имеет исключительно оборонительную направленность и предназначена для защиты границ Союзного государства и, соответственно, западной границы ОДКБ", - сказал Вольфович.
https://ria.ru/20221217/ukraina-1839409203.html
https://ria.ru/20221130/nato-1835403277.html
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польша, белоруссия, одкб, безопасность, александр вольфович, мариуш блащак
Польша, Белоруссия, ОДКБ, Безопасность, Александр Вольфович, Мариуш Блащак
12:46 10.01.2023 (обновлено: 13:01 10.01.2023)
 
Белорусский Совбез назвал военные планы Польши агрессией против ОДКБ

Совбез Белоруссии назвал планы Польши по развертыванию дивизии шагом агрессии против ОДКБ

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/FacebookПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Facebook
Польские военнослужащие. Архивное фото
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МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что планы Польши по развертыванию новой дивизии у белорусских границ являются агрессивным шагом в целом по отношению к ОДКБ.
Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша создает новую пехотную дивизию на востоке страны.
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"Кроме как агрессивную политику и недобрососедскую настроенность со стороны Польши по отношению не только к Беларуси, но и к Союзному государству, да и к ОДКБ в целом это расценивать нельзя", - приводит слова Вольфовича агентство Sputnik во вторник.
Он подчеркнул, что в целом "и Польша, и прибалтийские государства нацелены на милитаризацию, увеличение военной составляющей, военной активности, развертывание новых соединений и воинских частей, вооружение новыми образцами военной техники - не оборонительного, а наступательного характера". "Как это можно расценивать? Только как заявку на какую-то агрессию. И разведывательные полеты, и количество проводимых учений - все это не может способствовать миру и безопасности", - сказал Вольфович.
По его словам, Белоруссия отслеживает складывающуюся у ее границ обстановку, предпринимает шаги для стратегического сдерживания, в том числе вместе с союзником - Россией. "Региональная группировка войск (Белоруссии и России - ред.), которая развернута на территории Беларуси, имеет исключительно оборонительную направленность и предназначена для защиты границ Союзного государства и, соответственно, западной границы ОДКБ", - сказал Вольфович.
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ПольшаБелоруссияОДКББезопасностьАлександр ВольфовичМариуш Блащак
 
 
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