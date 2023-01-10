https://ria.ru/20230110/politsiya-1843936530.html

На Урале осудили двух экс-начальников полиции за поборы с подчиненных

На Урале осудили двух экс-начальников полиции за поборы с подчиненных - РИА Новости, 10.01.2023

На Урале осудили двух экс-начальников полиции за поборы с подчиненных

Бывшие начальник ОМВД России по Калининскому району Челябинска и замначальника одного из подразделений отдела осуждены на 1,5 и 1 год колонии-поселения за... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T16:06

2023-01-10T16:06

2023-01-10T16:19

происшествия

россия

челябинск

калининский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв – РИА Новости. Бывшие начальник ОМВД России по Калининскому району Челябинска и замначальника одного из подразделений отдела осуждены на 1,5 и 1 год колонии-поселения за поборы с подчиненных, сообщило во вторник управление СК РФ по региону. По данным СУСК, осужденные в 2019-2020 годах выплачивали премии сотрудникам отдела полиции, требуя при этом вернуть им часть средств. За все время офицерам передали более 150 тысяч рублей. "Собранные следственными органами СК РФ по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывших начальника ОМВД России по Каслинскому району и заместителя начальника одного из структурных подразделений отдела полиции…. Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 и 1 год соответственно с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в релизе. Офицеров признали виновными по части 1 статьи 285 УК РФ - злоупотреблении должностными полномочиями. Как поясняет пресс-служба ГУМВД России по региону, руководители, которые давали незаконные распоряжения подчиненным о передаче им части денежных премий, ранее были отстранены от исполнения обязанностей и впоследствии уволены из органов по отрицательным основаниям.

https://ria.ru/20230110/vzyatka-1843864988.html

https://ria.ru/20221229/zakon-1842294851.html

россия

челябинск

калининский район

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происшествия, россия, челябинск, калининский район, следственный комитет россии (ск рф)