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На Урале осудили двух экс-начальников полиции за поборы с подчиненных - РИА Новости, 10.01.2023
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На Урале осудили двух экс-начальников полиции за поборы с подчиненных
На Урале осудили двух экс-начальников полиции за поборы с подчиненных - РИА Новости, 10.01.2023
На Урале осудили двух экс-начальников полиции за поборы с подчиненных
Бывшие начальник ОМВД России по Калининскому району Челябинска и замначальника одного из подразделений отдела осуждены на 1,5 и 1 год колонии-поселения за... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:06
2023-01-10T16:19
происшествия
россия
челябинск
калининский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв – РИА Новости. Бывшие начальник ОМВД России по Калининскому району Челябинска и замначальника одного из подразделений отдела осуждены на 1,5 и 1 год колонии-поселения за поборы с подчиненных, сообщило во вторник управление СК РФ по региону. По данным СУСК, осужденные в 2019-2020 годах выплачивали премии сотрудникам отдела полиции, требуя при этом вернуть им часть средств. За все время офицерам передали более 150 тысяч рублей. "Собранные следственными органами СК РФ по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывших начальника ОМВД России по Каслинскому району и заместителя начальника одного из структурных подразделений отдела полиции…. Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 и 1 год соответственно с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в релизе. Офицеров признали виновными по части 1 статьи 285 УК РФ - злоупотреблении должностными полномочиями. Как поясняет пресс-служба ГУМВД России по региону, руководители, которые давали незаконные распоряжения подчиненным о передаче им части денежных премий, ранее были отстранены от исполнения обязанностей и впоследствии уволены из органов по отрицательным основаниям.
https://ria.ru/20230110/vzyatka-1843864988.html
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происшествия, россия, челябинск, калининский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинск, Калининский район, Следственный комитет России (СК РФ)
16:06 10.01.2023 (обновлено: 16:19 10.01.2023)
 
На Урале осудили двух экс-начальников полиции за поборы с подчиненных

В Челябинске осудили двух экс-начальников полиции за поборы с подчиненных

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв – РИА Новости. Бывшие начальник ОМВД России по Калининскому району Челябинска и замначальника одного из подразделений отдела осуждены на 1,5 и 1 год колонии-поселения за поборы с подчиненных, сообщило во вторник управление СК РФ по региону.
По данным СУСК, осужденные в 2019-2020 годах выплачивали премии сотрудникам отдела полиции, требуя при этом вернуть им часть средств. За все время офицерам передали более 150 тысяч рублей.
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"Собранные следственными органами СК РФ по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывших начальника ОМВД России по Каслинскому району и заместителя начальника одного из структурных подразделений отдела полиции…. Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 и 1 год соответственно с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в релизе.
Офицеров признали виновными по части 1 статьи 285 УК РФ - злоупотреблении должностными полномочиями.
Как поясняет пресс-служба ГУМВД России по региону, руководители, которые давали незаконные распоряжения подчиненным о передаче им части денежных премий, ранее были отстранены от исполнения обязанностей и впоследствии уволены из органов по отрицательным основаниям.
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ПроисшествияРоссияЧелябинскКалининский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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