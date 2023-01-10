https://ria.ru/20230110/podgotovka-1843998617.html

Пентагон подтвердил начало обучения украинских военных обращению с Patriot

Пентагон подтвердил начало обучения украинских военных обращению с Patriot - РИА Новости, 10.01.2023

Пентагон подтвердил начало обучения украинских военных обращению с Patriot

Пентагон подтвердил, что украинские военные начнут на следующей неделе освоение зенитно-ракетных комплексов Patriot на базе в американском штате Оклахома. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T21:30

2023-01-10T21:30

2023-01-10T21:31

в мире

украина

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

нато

патрик райдер

сша

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_165:612:2717:2048_1920x0_80_0_0_5719cb9077cf5699dea07d8410f30028.jpg

ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Пентагон подтвердил, что украинские военные начнут на следующей неделе освоение зенитно-ракетных комплексов Patriot на базе в американском штате Оклахома.По его словам, американцы рассчитывают за несколько месяцев ускоренно подготовить 90-100 украинских военных применению и обслуживанию комплексов Patriot, первая батарея которых вошла в последний пакет помощи Украине.Райдер пояснил, что в Форт-Силл расположен тренировочный центр, где обучаются зенитчики из союзных США стран.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230110/ukraina-1843995880.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), нато, патрик райдер, сша, вооруженные силы украины