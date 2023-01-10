https://ria.ru/20230110/podgotovka-1843998617.html
Пентагон подтвердил начало обучения украинских военных обращению с Patriot
Пентагон подтвердил начало обучения украинских военных обращению с Patriot - РИА Новости, 10.01.2023
Пентагон подтвердил начало обучения украинских военных обращению с Patriot
Пентагон подтвердил, что украинские военные начнут на следующей неделе освоение зенитно-ракетных комплексов Patriot на базе в американском штате Оклахома. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T21:30
2023-01-10T21:30
2023-01-10T21:31
в мире
украина
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
нато
патрик райдер
сша
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Пентагон подтвердил, что украинские военные начнут на следующей неделе освоение зенитно-ракетных комплексов Patriot на базе в американском штате Оклахома.По его словам, американцы рассчитывают за несколько месяцев ускоренно подготовить 90-100 украинских военных применению и обслуживанию комплексов Patriot, первая батарея которых вошла в последний пакет помощи Украине.Райдер пояснил, что в Форт-Силл расположен тренировочный центр, где обучаются зенитчики из союзных США стран.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230110/ukraina-1843995880.html
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в мире, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), нато, патрик райдер, сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), НАТО, Патрик Райдер, США, Вооруженные силы Украины
21:30 10.01.2023 (обновлено: 21:31 10.01.2023)
Пентагон подтвердил начало обучения украинских военных обращению с Patriot
Пентагон: США начнут обучать украинских военных обращению с Patriot на следующей неделе