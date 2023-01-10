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В Госдуме оценили планы Киева по наступлению на Ростов и Таганрог - РИА Новости, 10.01.2023
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В Госдуме оценили планы Киева по наступлению на Ростов и Таганрог
В Госдуме оценили планы Киева по наступлению на Ростов и Таганрог - РИА Новости, 10.01.2023
В Госдуме оценили планы Киева по наступлению на Ростов и Таганрог
Украинские планы пойти в наступление на российские города в Ростовской области, обозначенные на брошенных под Авдеевкой картах, никогда не будут осуществлены: у РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:34
2023-01-10T11:34
политика
виктор водолацкий
ростов
таганрог
госдума рф
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Украинские планы пойти в наступление на российские города в Ростовской области, обозначенные на брошенных под Авдеевкой картах, никогда не будут осуществлены: у России достаточно сил, чтобы "дать по зубам" противнику, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Ранее командир одного из российских подразделений с позывным "Саныч" рассказал РИА Новости о том, что на брошенных украинских позициях под Авдеевкой были обнаружены карты с пометками как минимум полугодовой давности, свидетельствующие о планах украинского командования наступать на Ростов-на-Дону и Таганрог. По мнению Водолацкого, карты составлялись иностранными кураторами, которые присутствуют на всех руководящих постах на Украине, начиная от командира небольшого подразделения и заканчивая куратором Зеленского. "Это все связано лишь с одним поднятием боевого духа националистов, укрофашистов для того, чтобы они дальше уничтожали свой украинский народ на полях СВО", - сказал депутат РИА Новости. "Они (планы) никогда не будут применены, потому что у нас достаточно сил и средств для того, чтобы дать по зубам (противнику), как и столетия делали наши предки", - сказал Водолацкий. Он добавил, что, по его мнению, в настоящее время подобных планов наступления у противника нет, однако опасность может представлять вооружение, способное наносить ущерб приграничным российским городам. "Исходя из этого, это оружие нам нужно уничтожать до подхода к линии фронта", - сказал он.
https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html
https://ria.ru/20230109/novosti-1843534815.html
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политика, виктор водолацкий, ростов, таганрог, госдума рф, украина
Политика, Виктор Водолацкий, Ростов, Таганрог, Госдума РФ, Украина
11:34 10.01.2023
 
В Госдуме оценили планы Киева по наступлению на Ростов и Таганрог

Депутат Водолацкий назвал планы Киева по наступлению на Ростов и Таганрог несбыточными

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВиктор Водолацкий
Виктор Водолацкий - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Виктор Водолацкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Украинские планы пойти в наступление на российские города в Ростовской области, обозначенные на брошенных под Авдеевкой картах, никогда не будут осуществлены: у России достаточно сил, чтобы "дать по зубам" противнику, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Ранее командир одного из российских подразделений с позывным "Саныч" рассказал РИА Новости о том, что на брошенных украинских позициях под Авдеевкой были обнаружены карты с пометками как минимум полугодовой давности, свидетельствующие о планах украинского командования наступать на Ростов-на-Дону и Таганрог.
По мнению Водолацкого, карты составлялись иностранными кураторами, которые присутствуют на всех руководящих постах на Украине, начиная от командира небольшого подразделения и заканчивая куратором Зеленского.
"Это все связано лишь с одним поднятием боевого духа националистов, укрофашистов для того, чтобы они дальше уничтожали свой украинский народ на полях СВО", - сказал депутат РИА Новости.
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"Они (планы) никогда не будут применены, потому что у нас достаточно сил и средств для того, чтобы дать по зубам (противнику), как и столетия делали наши предки", - сказал Водолацкий.
Он добавил, что, по его мнению, в настоящее время подобных планов наступления у противника нет, однако опасность может представлять вооружение, способное наносить ущерб приграничным российским городам.
"Исходя из этого, это оружие нам нужно уничтожать до подхода к линии фронта", - сказал он.
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