https://ria.ru/20230110/pensiya-1843996933.html

Во Франции повысят пенсионный возраст

Во Франции повысят пенсионный возраст - РИА Новости, 10.01.2023

Во Франции повысят пенсионный возраст

Власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, сообщила на пресс-конференции премьер-министр Элизабет... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T21:09

2023-01-10T21:09

2023-01-10T23:32

в мире

элизабет борн

эммануэль макрон

марин ле пен

франция

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ПАРИЖ, 10 янв — РИА Новости. Власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, сообщила на пресс-конференции премьер-министр Элизабет Борн. Сегодня она представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в этом году. На сегодняшний день пенсионный возраст во Франции составляет 62 года для мужчин и женщин.Борн отметила, что необходимо "сохранять баланс" между числом работающих граждан и количеством пенсионеров в стране, которое неуклонно растет. Премьер также сообщила, что правительство проиндексирует около двух миллионов пенсионных пособий, которые достигнут 85 процентов от прожиточного минимума и составят 1200 евро в месяц для тех, кто отработал необходимый для права на получение пенсии минимум в 43 года. Глава правительства также отметила, что реформа предполагает боле ранний выход на пенсию для тех, кто рано начал работать. Согласно законопроекту, декретный отпуск для женщин будет включен в расчет выработки лет, тогда как до настоящего времени он не учитывался. Ряд оппозиционных политиков, включая лидера фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен и главу левой партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона, уже заявили, что будут блокировать голосование по законопроекту в парламенте. В декабре глава ведущего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Филипп Мартинез сообщил, что страна в начале 2023 года столкнется с массовыми забастовками, в случае если правительство не изменит решения о принятии пенсионной реформы. Ранее Борн не исключала, что для принятия закона правительство может прибегнуть к статье 49.3 конституции, чтобы принять его без голосования в парламенте, что правительство Борн уже неоднократно делало в последние месяцы. Проект пенсионной реформы, предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном еще во время его первого президентского срока, предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году. В сентябре 2022-го во Франции прошло более 200 демонстраций против повышения пенсионного возраста. В них приняли участие свыше 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20221027/frantsiya-1827071094.html

https://ria.ru/20221211/pensiya-1837930137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, элизабет борн, эммануэль макрон, марин ле пен, франция