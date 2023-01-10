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Жительница Польши выгнала замучившую ее пельменями беженку с Украины - РИА Новости, 10.01.2023
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Жительница Польши выгнала замучившую ее пельменями беженку с Украины
Жительница Польши выгнала замучившую ее пельменями беженку с Украины - РИА Новости, 10.01.2023
Жительница Польши выгнала замучившую ее пельменями беженку с Украины
Жительница Польши выгнала из своего дома украинскую беженку и ее дочь, которых приняла "по зову сердца", пишет издание Noizz.pl. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T06:08
2023-01-10T06:08
польша
украина
в мире
беженцы
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Жительница Польши выгнала из своего дома украинскую беженку и ее дочь, которых приняла "по зову сердца", пишет издание Noizz.pl.Тереза, повар по профессии, рассказала, что предложила беженке с Украины Наталья, которую она приютила вместе с ее дочерью, готовить еду на продажу – пельмени и украинский борщ.Они сделали фотографии и дали объявление в социальной сети. Заказов оказалось колоссальное число. Украинка лепила пельмени, а хозяйка дома запаковывала их в пакеты и развозила. Сначала дела шли хорошо, однако позже гости, по словам Терезы, стали пытаться устанавливать свои порядки, а кухня превратилась в производственную площадку – кухня была занята по несколько часов в день.В итоге Тереза не выдержала и подыскала Наталье работу с проживанием. "Я совершила ошибку, я иначе представляла себе эту помощь. Вернувшись, я сказала мужу: если я еще когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство", - заявила женщина.С начала российской спецоперации на Украине в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь. При этом свыше пяти миллионов человек уже уехали обратно.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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польша, украина, в мире, беженцы
Польша, Украина, В мире, Беженцы
06:08 10.01.2023
 
Жительница Польши выгнала замучившую ее пельменями беженку с Украины

Жительница Польши поссорилась со своей украинской гостьей из-за производства пельменей

© Pixabay / islandworksПельмени
Пельмени - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Pixabay / islandworks
Пельмени. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Жительница Польши выгнала из своего дома украинскую беженку и ее дочь, которых приняла "по зову сердца", пишет издание Noizz.pl.
"Главной проблемой оказались эти несчастные пельмени", - пожаловалась она.
Тереза, повар по профессии, рассказала, что предложила беженке с Украины Наталья, которую она приютила вместе с ее дочерью, готовить еду на продажу – пельмени и украинский борщ.
Они сделали фотографии и дали объявление в социальной сети. Заказов оказалось колоссальное число. Украинка лепила пельмени, а хозяйка дома запаковывала их в пакеты и развозила. Сначала дела шли хорошо, однако позже гости, по словам Терезы, стали пытаться устанавливать свои порядки, а кухня превратилась в производственную площадку – кухня была занята по несколько часов в день.
В итоге Тереза не выдержала и подыскала Наталье работу с проживанием. "Я совершила ошибку, я иначе представляла себе эту помощь. Вернувшись, я сказала мужу: если я еще когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство", - заявила женщина.
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С начала российской спецоперации на Украине в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь. При этом свыше пяти миллионов человек уже уехали обратно.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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