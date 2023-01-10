https://ria.ru/20230110/pelmeni-1843796915.html

Жительница Польши выгнала замучившую ее пельменями беженку с Украины

Жительница Польши выгнала замучившую ее пельменями беженку с Украины - РИА Новости, 10.01.2023

Жительница Польши выгнала замучившую ее пельменями беженку с Украины

Жительница Польши выгнала из своего дома украинскую беженку и ее дочь, которых приняла "по зову сердца", пишет издание Noizz.pl. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T06:08

2023-01-10T06:08

2023-01-10T06:08

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Жительница Польши выгнала из своего дома украинскую беженку и ее дочь, которых приняла "по зову сердца", пишет издание Noizz.pl.Тереза, повар по профессии, рассказала, что предложила беженке с Украины Наталья, которую она приютила вместе с ее дочерью, готовить еду на продажу – пельмени и украинский борщ.Они сделали фотографии и дали объявление в социальной сети. Заказов оказалось колоссальное число. Украинка лепила пельмени, а хозяйка дома запаковывала их в пакеты и развозила. Сначала дела шли хорошо, однако позже гости, по словам Терезы, стали пытаться устанавливать свои порядки, а кухня превратилась в производственную площадку – кухня была занята по несколько часов в день.В итоге Тереза не выдержала и подыскала Наталье работу с проживанием. "Я совершила ошибку, я иначе представляла себе эту помощь. Вернувшись, я сказала мужу: если я еще когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство", - заявила женщина.С начала российской спецоперации на Украине в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь. При этом свыше пяти миллионов человек уже уехали обратно.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221221/polsha-1840145202.html

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польша, украина, в мире, беженцы