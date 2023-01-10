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Посольство России в Берне отвергло обвинения в нарушении дипломатами ПДД - РИА Новости, 10.01.2023
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Посольство России в Берне отвергло обвинения в нарушении дипломатами ПДД
Посольство России в Берне отвергло обвинения в нарушении дипломатами ПДД - РИА Новости, 10.01.2023
Посольство России в Берне отвергло обвинения в нарушении дипломатами ПДД
Посольство России в Швейцарии отвергло обвинения в грубом нарушении правил дорожного движения российскими дипломатами, работающими в Берне, и заявило, что не... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T18:44
2023-01-10T18:48
в мире
россия
швейцария
владимир хохлов
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ЦЮРИХ, 10 янв - РИА Новости. Посольство России в Швейцарии отвергло обвинения в грубом нарушении правил дорожного движения российскими дипломатами, работающими в Берне, и заявило, что не получало соответствующих жалоб от местных жителей. Ранее швейцарская газета Tages-Anzeiger сообщила, что группа жителей одного из районов Берна, в котором находится российское посольство, пожаловалась в МИД Швейцарии на дипломатов РФ, которые якобы превышают скоростной режим и неправильно паркуют автомобили. По данным издания, обращение носило анонимный характер. Пресс-секретарь российского посольства в Швейцарии Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что за последние месяцы дипмиссия не получала каких-либо обращений или жалоб от жителей района, тем более на якобы нарушения скоростного режима. "К тому же российское посольство соседствует не с частными домами, а с другими дипломатическими миссиями: ФРГ, Алжира и Лихтенштейна", - заявил Хохлов. Он подчеркнул, что российские дипломаты строго соблюдают скоростной режим в районе Эльфенау, поэтому ни один из них ни разу не был оштрафован за превышение скорости. Хохлов также добавил, что автомобили дипмиссии паркуются только на территории посольства. "Наши служебные автомобили паркуются исключительно таким образом, чтобы не мешать движению местных жителей, то есть на территории посольства, прилегающей к нему территории тупика и в "голубой зоне", где также паркуются автомашины расположенных здесь других дипломатических представительств. Более того, дипломаты посольства ни разу не получали предупреждений или замечаний от постоянно патрулирующих дипломатический квартал сотрудников бернской полиции", - добавил пресс-секретарь посольства РФ.По его словам, в дипмиссии не удивлены подобными публикациями в швейцарской прессе. Хохлов отметил, что аналогичным нападкам в последнее время подвергается и посольство Китая в Берне. Он не исключил, что речь может идти об акции в отношении двух стран."К сожалению, ряд местных СМИ давно отбросил стандарты профессиональной журналистики и не гнушается смаковать любые, даже самые мелкие и нелепые вбросы и слухи, когда речь заходит о России и ее представительствах за рубежом. Обратили внимание, что в последнее время нападкам СМИ подвергается не только посольство России, но и диппредставительство Китая в Берне. Складывается впечатление, что это целенаправленная акция против двух стран", - сказал Хохлов.
https://ria.ru/20230109/diplomaty-1843569188.html
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в мире, россия, швейцария, владимир хохлов
В мире, Россия, Швейцария, Владимир Хохлов
18:44 10.01.2023 (обновлено: 18:48 10.01.2023)
 
Посольство России в Берне отвергло обвинения в нарушении дипломатами ПДД

Посольство России в Швейцарии отвергло обвинения в нарушении дипломатами ПДД в Берне

© Фото : Посольство Российской Федерации в Швейцарской КонфедерацииПосольство Российской Федерации в Швейцарии
Посольство Российской Федерации в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Посольство Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации
Посольство Российской Федерации в Швейцарии. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 10 янв - РИА Новости. Посольство России в Швейцарии отвергло обвинения в грубом нарушении правил дорожного движения российскими дипломатами, работающими в Берне, и заявило, что не получало соответствующих жалоб от местных жителей.
Ранее швейцарская газета Tages-Anzeiger сообщила, что группа жителей одного из районов Берна, в котором находится российское посольство, пожаловалась в МИД Швейцарии на дипломатов РФ, которые якобы превышают скоростной режим и неправильно паркуют автомобили. По данным издания, обращение носило анонимный характер.
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Пресс-секретарь российского посольства в Швейцарии Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что за последние месяцы дипмиссия не получала каких-либо обращений или жалоб от жителей района, тем более на якобы нарушения скоростного режима.
"К тому же российское посольство соседствует не с частными домами, а с другими дипломатическими миссиями: ФРГ, Алжира и Лихтенштейна", - заявил Хохлов.
Он подчеркнул, что российские дипломаты строго соблюдают скоростной режим в районе Эльфенау, поэтому ни один из них ни разу не был оштрафован за превышение скорости. Хохлов также добавил, что автомобили дипмиссии паркуются только на территории посольства.
"Наши служебные автомобили паркуются исключительно таким образом, чтобы не мешать движению местных жителей, то есть на территории посольства, прилегающей к нему территории тупика и в "голубой зоне", где также паркуются автомашины расположенных здесь других дипломатических представительств. Более того, дипломаты посольства ни разу не получали предупреждений или замечаний от постоянно патрулирующих дипломатический квартал сотрудников бернской полиции", - добавил пресс-секретарь посольства РФ.
По его словам, в дипмиссии не удивлены подобными публикациями в швейцарской прессе. Хохлов отметил, что аналогичным нападкам в последнее время подвергается и посольство Китая в Берне. Он не исключил, что речь может идти об акции в отношении двух стран.
"К сожалению, ряд местных СМИ давно отбросил стандарты профессиональной журналистики и не гнушается смаковать любые, даже самые мелкие и нелепые вбросы и слухи, когда речь заходит о России и ее представительствах за рубежом. Обратили внимание, что в последнее время нападкам СМИ подвергается не только посольство России, но и диппредставительство Китая в Берне. Складывается впечатление, что это целенаправленная акция против двух стран", - сказал Хохлов.
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