https://ria.ru/20230110/pdd-1843977109.html

Посольство России в Берне отвергло обвинения в нарушении дипломатами ПДД

Посольство России в Берне отвергло обвинения в нарушении дипломатами ПДД - РИА Новости, 10.01.2023

Посольство России в Берне отвергло обвинения в нарушении дипломатами ПДД

Посольство России в Швейцарии отвергло обвинения в грубом нарушении правил дорожного движения российскими дипломатами, работающими в Берне, и заявило, что не... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T18:44

2023-01-10T18:44

2023-01-10T18:48

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владимир хохлов

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ЦЮРИХ, 10 янв - РИА Новости. Посольство России в Швейцарии отвергло обвинения в грубом нарушении правил дорожного движения российскими дипломатами, работающими в Берне, и заявило, что не получало соответствующих жалоб от местных жителей. Ранее швейцарская газета Tages-Anzeiger сообщила, что группа жителей одного из районов Берна, в котором находится российское посольство, пожаловалась в МИД Швейцарии на дипломатов РФ, которые якобы превышают скоростной режим и неправильно паркуют автомобили. По данным издания, обращение носило анонимный характер. Пресс-секретарь российского посольства в Швейцарии Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что за последние месяцы дипмиссия не получала каких-либо обращений или жалоб от жителей района, тем более на якобы нарушения скоростного режима. "К тому же российское посольство соседствует не с частными домами, а с другими дипломатическими миссиями: ФРГ, Алжира и Лихтенштейна", - заявил Хохлов. Он подчеркнул, что российские дипломаты строго соблюдают скоростной режим в районе Эльфенау, поэтому ни один из них ни разу не был оштрафован за превышение скорости. Хохлов также добавил, что автомобили дипмиссии паркуются только на территории посольства. "Наши служебные автомобили паркуются исключительно таким образом, чтобы не мешать движению местных жителей, то есть на территории посольства, прилегающей к нему территории тупика и в "голубой зоне", где также паркуются автомашины расположенных здесь других дипломатических представительств. Более того, дипломаты посольства ни разу не получали предупреждений или замечаний от постоянно патрулирующих дипломатический квартал сотрудников бернской полиции", - добавил пресс-секретарь посольства РФ.По его словам, в дипмиссии не удивлены подобными публикациями в швейцарской прессе. Хохлов отметил, что аналогичным нападкам в последнее время подвергается и посольство Китая в Берне. Он не исключил, что речь может идти об акции в отношении двух стран."К сожалению, ряд местных СМИ давно отбросил стандарты профессиональной журналистики и не гнушается смаковать любые, даже самые мелкие и нелепые вбросы и слухи, когда речь заходит о России и ее представительствах за рубежом. Обратили внимание, что в последнее время нападкам СМИ подвергается не только посольство России, но и диппредставительство Китая в Берне. Складывается впечатление, что это целенаправленная акция против двух стран", - сказал Хохлов.

https://ria.ru/20230109/diplomaty-1843569188.html

https://ria.ru/20221223/dtp-1840741907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, швейцария, владимир хохлов