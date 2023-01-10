https://ria.ru/20230110/patrushev-1843841723.html

Патрушев заявил о влиянии западных корпораций на мир

Патрушев заявил о влиянии западных корпораций на мир - РИА Новости, 10.01.2023

Патрушев заявил о влиянии западных корпораций на мир

Транснациональные корпорации пытаются сохранить свое влияние в мире самыми циничными способами, в том числе с помощью биологического и когнитивного оружия,... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:33

2023-01-10T11:33

2023-01-10T11:33

николай патрушев

россия

министерство обороны сша

в мире

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Транснациональные корпорации пытаются сохранить свое влияние в мире самыми циничными способами, в том числе с помощью биологического и когнитивного оружия, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. "Эти методы самые циничные. Одни из них – эксперименты с опасными патогенами и вирусами в военно-биологических лабораториях, находящихся под кураторством Пентагона. Бесцеремонно занимаются моральным и нравственным разложением общества", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". По словам Патрушева, Запад освоил "зомбирование" людей при помощи массовой пропаганды и сегодня стремится использовать "когнитивное оружие", влияя на каждого человека точечно с помощью информационных технологий и "методов нейропсихологии", а также "насаждает неолиберальные и иные ценности, некоторые из которых по своей сути прямо противоположны человеческой природе". "Действуют сознательно и в своем кругу не скрывают, что ЛГБТ-повестка – инструмент постепенного сокращения числа "лишних людей", которые не вписываются в рамки пресловутого "золотого миллиарда", - пояснил секретарь Совбеза РФ. Несогласные с позицией Запада страны объявляются им "странами-изгоями", "странами–террористами" или государствами, представляющих угрозу национальной безопасности, утверждает он. "При этом западные страны не замечают, что постепенно сами остаются в меньшинстве, так как от применяемой ими стратегии силы и угроз в мире уже устали", - заключил Патрушев.

https://ria.ru/20230110/patrushev-1843838235.html

https://ria.ru/20230110/ssha-1843829554.html

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Дарья Буймова

николай патрушев, россия, министерство обороны сша, в мире