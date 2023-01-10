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Патрушев заявил о влиянии западных корпораций на мир - РИА Новости, 10.01.2023
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Патрушев заявил о влиянии западных корпораций на мир
Патрушев заявил о влиянии западных корпораций на мир - РИА Новости, 10.01.2023
Патрушев заявил о влиянии западных корпораций на мир
Транснациональные корпорации пытаются сохранить свое влияние в мире самыми циничными способами, в том числе с помощью биологического и когнитивного оружия,... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:33
2023-01-10T11:33
николай патрушев
россия
министерство обороны сша
в мире
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Транснациональные корпорации пытаются сохранить свое влияние в мире самыми циничными способами, в том числе с помощью биологического и когнитивного оружия, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. "Эти методы самые циничные. Одни из них – эксперименты с опасными патогенами и вирусами в военно-биологических лабораториях, находящихся под кураторством Пентагона. Бесцеремонно занимаются моральным и нравственным разложением общества", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". По словам Патрушева, Запад освоил "зомбирование" людей при помощи массовой пропаганды и сегодня стремится использовать "когнитивное оружие", влияя на каждого человека точечно с помощью информационных технологий и "методов нейропсихологии", а также "насаждает неолиберальные и иные ценности, некоторые из которых по своей сути прямо противоположны человеческой природе". "Действуют сознательно и в своем кругу не скрывают, что ЛГБТ-повестка – инструмент постепенного сокращения числа "лишних людей", которые не вписываются в рамки пресловутого "золотого миллиарда", - пояснил секретарь Совбеза РФ. Несогласные с позицией Запада страны объявляются им "странами-изгоями", "странами–террористами" или государствами, представляющих угрозу национальной безопасности, утверждает он. "При этом западные страны не замечают, что постепенно сами остаются в меньшинстве, так как от применяемой ими стратегии силы и угроз в мире уже устали", - заключил Патрушев.
https://ria.ru/20230110/patrushev-1843838235.html
https://ria.ru/20230110/ssha-1843829554.html
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николай патрушев, россия, министерство обороны сша, в мире
Николай Патрушев, Россия, Министерство обороны США, В мире
11:33 10.01.2023
 
Патрушев заявил о влиянии западных корпораций на мир

Секретарь Совбеза Патрушев: западные корпорации влияют на мир когнитивным оружием

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Транснациональные корпорации пытаются сохранить свое влияние в мире самыми циничными способами, в том числе с помощью биологического и когнитивного оружия, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Эти методы самые циничные. Одни из них – эксперименты с опасными патогенами и вирусами в военно-биологических лабораториях, находящихся под кураторством Пентагона. Бесцеремонно занимаются моральным и нравственным разложением общества", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
11:26
Власть на Западе принадлежит транснациональному капиталу, заявил Патрушев
По словам Патрушева, Запад освоил "зомбирование" людей при помощи массовой пропаганды и сегодня стремится использовать "когнитивное оружие", влияя на каждого человека точечно с помощью информационных технологий и "методов нейропсихологии", а также "насаждает неолиберальные и иные ценности, некоторые из которых по своей сути прямо противоположны человеческой природе".
"Действуют сознательно и в своем кругу не скрывают, что ЛГБТ-повестка – инструмент постепенного сокращения числа "лишних людей", которые не вписываются в рамки пресловутого "золотого миллиарда", - пояснил секретарь Совбеза РФ.
Несогласные с позицией Запада страны объявляются им "странами-изгоями", "странами–террористами" или государствами, представляющих угрозу национальной безопасности, утверждает он.
"При этом западные страны не замечают, что постепенно сами остаются в меньшинстве, так как от применяемой ими стратегии силы и угроз в мире уже устали", - заключил Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
11:08
Патрушев назвал президентов США статистами для транснационального капитала
 
Николай ПатрушевРоссияМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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