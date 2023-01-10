https://ria.ru/20230110/patrushev-1843838235.html
Власть на Западе принадлежит транснациональному капиталу, заявил Патрушев
Власть на Западе принадлежит транснациональному капиталу, заявил Патрушев - РИА Новости, 10.01.2023
Власть на Западе принадлежит транснациональному капиталу, заявил Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что реальная власть на Западе принадлежит транснациональным корпорациям, цель которых - сохранить... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:26
2023-01-10T11:26
2023-01-10T11:26
экономика
николай патрушев
джордж сорос
сша
россия
европарламент
еврокомиссия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что реальная власть на Западе принадлежит транснациональным корпорациям, цель которых - сохранить систему глобальной эксплуатации. "У западных политиков нет сил и возможностей изменить жизнь в их государствах к лучшему, поскольку давно не являются самостоятельными фигурами. У каждого за душой связи с крупным бизнесом, лоббистами, фондами", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". По его словам, западные политики эти факты даже не скрывают: недавно выяснилось, что десятки депутатов Европарламента оказались подконтрольны структурам Джорджа Сороса, а Еврокомиссия "по указке одной из крупнейших в мире американской фармацевтической компании" создала ряд коррупционных схем по закупке вакцин на десятки миллиардов евро. "Очевидно, что реальная власть на Западе находится в руках обладающих ресурсами кланов и транснациональных корпораций", - подчеркнул Патрушев. По его словам, таких корпораций и кланов много, совокупный доход 500 крупнейших компаний в мире, по неофициальным данным, достиг в 2021 году почти 38 триллионов долларов. Корпорации со штаб-квартирами в США принесли порядка 16 триллионов долларов с чистой прибылью в 1,8 триллиона, отметил Патрушев. Таким образом, капиталы ряда транснациональных компаний превышают ВВП большинства экономик мира, а созданные ими для дальнейшего обогащения фонды претендуют на роль надгосударственного механизма управления человечеством, подчеркнул он. По его словам, такие корпорации через прямые иностранные инвестиции внедряют новые технологии и увеличивают производительность труда, но при этом вытесняют местных производителей и становятся монополистами, а население не может воспользоваться результатами труда. Основные объемы прибыли выводятся за границу, а страны лишаются возможности увеличить свое национальное благосостояние. Патрушев считает, что нужно изменение международно-правового регулирования экономической деятельности транснациональных компаний, которое сформировано в интересах самих корпораций и при их непосредственном участии. "В условиях кардинальных изменений в мире цель корпораций – сохранить систему глобальной эксплуатации. Во главе ее - элита бизнесменов, которые себя не связывают ни с одним государством. Под ней – так называемые развитые страны мира, а также "золотой миллиард". А далее - остальное человечество, презрительно именуемое "третьим миром", - заключил Патрушев.
https://ria.ru/20230110/patrushev-1843835478.html
https://ria.ru/20230110/armiya-1843828845.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, николай патрушев, джордж сорос, сша, россия, европарламент, еврокомиссия
Экономика, Николай Патрушев, Джордж Сорос, США, Россия, Европарламент, Еврокомиссия
Власть на Западе принадлежит транснациональному капиталу, заявил Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев: транснациональный капитал хочет сохранить систему эксплуатации
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил
, что реальная власть на Западе принадлежит транснациональным корпорациям, цель которых - сохранить систему глобальной эксплуатации.
"У западных политиков нет сил и возможностей изменить жизнь в их государствах к лучшему, поскольку давно не являются самостоятельными фигурами. У каждого за душой связи с крупным бизнесом, лоббистами, фондами", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".
По его словам, западные политики эти факты даже не скрывают: недавно выяснилось, что десятки депутатов Европарламента
оказались подконтрольны структурам Джорджа Сороса
, а Еврокомиссия
"по указке одной из крупнейших в мире американской фармацевтической компании" создала ряд коррупционных схем по закупке вакцин на десятки миллиардов евро.
"Очевидно, что реальная власть на Западе находится в руках обладающих ресурсами кланов и транснациональных корпораций", - подчеркнул Патрушев.
По его словам, таких корпораций и кланов много, совокупный доход 500 крупнейших компаний в мире, по неофициальным данным, достиг в 2021 году почти 38 триллионов долларов. Корпорации со штаб-квартирами в США
принесли порядка 16 триллионов долларов с чистой прибылью в 1,8 триллиона, отметил Патрушев. Таким образом, капиталы ряда транснациональных компаний превышают ВВП большинства экономик мира, а созданные ими для дальнейшего обогащения фонды претендуют на роль надгосударственного механизма управления человечеством, подчеркнул он.
По его словам, такие корпорации через прямые иностранные инвестиции внедряют новые технологии и увеличивают производительность труда, но при этом вытесняют местных производителей и становятся монополистами, а население не может воспользоваться результатами труда. Основные объемы прибыли выводятся за границу, а страны лишаются возможности увеличить свое национальное благосостояние.
Патрушев считает, что нужно изменение международно-правового регулирования экономической деятельности транснациональных компаний, которое сформировано в интересах самих корпораций и при их непосредственном участии.
"В условиях кардинальных изменений в мире цель корпораций – сохранить систему глобальной эксплуатации. Во главе ее - элита бизнесменов, которые себя не связывают ни с одним государством. Под ней – так называемые развитые страны мира, а также "золотой миллиард". А далее - остальное человечество, презрительно именуемое "третьим миром", - заключил Патрушев.