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Власть на Западе принадлежит транснациональному капиталу, заявил Патрушев - РИА Новости, 10.01.2023
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Власть на Западе принадлежит транснациональному капиталу, заявил Патрушев
Власть на Западе принадлежит транснациональному капиталу, заявил Патрушев - РИА Новости, 10.01.2023
Власть на Западе принадлежит транснациональному капиталу, заявил Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что реальная власть на Западе принадлежит транснациональным корпорациям, цель которых - сохранить... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:26
2023-01-10T11:26
экономика
николай патрушев
джордж сорос
сша
россия
европарламент
еврокомиссия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что реальная власть на Западе принадлежит транснациональным корпорациям, цель которых - сохранить систему глобальной эксплуатации. "У западных политиков нет сил и возможностей изменить жизнь в их государствах к лучшему, поскольку давно не являются самостоятельными фигурами. У каждого за душой связи с крупным бизнесом, лоббистами, фондами", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". По его словам, западные политики эти факты даже не скрывают: недавно выяснилось, что десятки депутатов Европарламента оказались подконтрольны структурам Джорджа Сороса, а Еврокомиссия "по указке одной из крупнейших в мире американской фармацевтической компании" создала ряд коррупционных схем по закупке вакцин на десятки миллиардов евро. "Очевидно, что реальная власть на Западе находится в руках обладающих ресурсами кланов и транснациональных корпораций", - подчеркнул Патрушев. По его словам, таких корпораций и кланов много, совокупный доход 500 крупнейших компаний в мире, по неофициальным данным, достиг в 2021 году почти 38 триллионов долларов. Корпорации со штаб-квартирами в США принесли порядка 16 триллионов долларов с чистой прибылью в 1,8 триллиона, отметил Патрушев. Таким образом, капиталы ряда транснациональных компаний превышают ВВП большинства экономик мира, а созданные ими для дальнейшего обогащения фонды претендуют на роль надгосударственного механизма управления человечеством, подчеркнул он. По его словам, такие корпорации через прямые иностранные инвестиции внедряют новые технологии и увеличивают производительность труда, но при этом вытесняют местных производителей и становятся монополистами, а население не может воспользоваться результатами труда. Основные объемы прибыли выводятся за границу, а страны лишаются возможности увеличить свое национальное благосостояние. Патрушев считает, что нужно изменение международно-правового регулирования экономической деятельности транснациональных компаний, которое сформировано в интересах самих корпораций и при их непосредственном участии. "В условиях кардинальных изменений в мире цель корпораций – сохранить систему глобальной эксплуатации. Во главе ее - элита бизнесменов, которые себя не связывают ни с одним государством. Под ней – так называемые развитые страны мира, а также "золотой миллиард". А далее - остальное человечество, презрительно именуемое "третьим миром", - заключил Патрушев.
https://ria.ru/20230110/patrushev-1843835478.html
https://ria.ru/20230110/armiya-1843828845.html
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экономика, николай патрушев, джордж сорос, сша, россия, европарламент, еврокомиссия
Экономика, Николай Патрушев, Джордж Сорос, США, Россия, Европарламент, Еврокомиссия
11:26 10.01.2023
 
Власть на Западе принадлежит транснациональному капиталу, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: транснациональный капитал хочет сохранить систему эксплуатации

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что реальная власть на Западе принадлежит транснациональным корпорациям, цель которых - сохранить систему глобальной эксплуатации.
"У западных политиков нет сил и возможностей изменить жизнь в их государствах к лучшему, поскольку давно не являются самостоятельными фигурами. У каждого за душой связи с крупным бизнесом, лоббистами, фондами", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
11:21
Транснациональный капитал хочет уничтожить Россию, заявил Патрушев
По его словам, западные политики эти факты даже не скрывают: недавно выяснилось, что десятки депутатов Европарламента оказались подконтрольны структурам Джорджа Сороса, а Еврокомиссия "по указке одной из крупнейших в мире американской фармацевтической компании" создала ряд коррупционных схем по закупке вакцин на десятки миллиардов евро.
"Очевидно, что реальная власть на Западе находится в руках обладающих ресурсами кланов и транснациональных корпораций", - подчеркнул Патрушев.
По его словам, таких корпораций и кланов много, совокупный доход 500 крупнейших компаний в мире, по неофициальным данным, достиг в 2021 году почти 38 триллионов долларов. Корпорации со штаб-квартирами в США принесли порядка 16 триллионов долларов с чистой прибылью в 1,8 триллиона, отметил Патрушев. Таким образом, капиталы ряда транснациональных компаний превышают ВВП большинства экономик мира, а созданные ими для дальнейшего обогащения фонды претендуют на роль надгосударственного механизма управления человечеством, подчеркнул он.
По его словам, такие корпорации через прямые иностранные инвестиции внедряют новые технологии и увеличивают производительность труда, но при этом вытесняют местных производителей и становятся монополистами, а население не может воспользоваться результатами труда. Основные объемы прибыли выводятся за границу, а страны лишаются возможности увеличить свое национальное благосостояние.
Патрушев считает, что нужно изменение международно-правового регулирования экономической деятельности транснациональных компаний, которое сформировано в интересах самих корпораций и при их непосредственном участии.
"В условиях кардинальных изменений в мире цель корпораций – сохранить систему глобальной эксплуатации. Во главе ее - элита бизнесменов, которые себя не связывают ни с одним государством. Под ней – так называемые развитые страны мира, а также "золотой миллиард". А далее - остальное человечество, презрительно именуемое "третьим миром", - заключил Патрушев.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
11:04
Патрушев объяснил, зачем России нужны сильные армия и спецслужбы
 
ЭкономикаНиколай ПатрушевДжордж СоросСШАРоссияЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
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