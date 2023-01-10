https://ria.ru/20230110/patrushev-1843835478.html
Транснациональный капитал хочет уничтожить Россию, заявил Патрушев
Транснациональный капитал хочет уничтожить Россию, заявил Патрушев - РИА Новости, 10.01.2023
Транснациональный капитал хочет уничтожить Россию, заявил Патрушев
Транснациональный капитал не видит существование России в качестве огромной самостоятельной страны с богатыми ресурсами и самодостаточным населением и хочет ее... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:21
2023-01-10T11:21
2023-01-10T11:21
николай патрушев
россия
ссср
сша
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155125/60/1551256072_0:139:2500:1545_1920x0_80_0_0_552835863fff49bebe0fa6756471a34b.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Транснациональный капитал не видит существование России в качестве огромной самостоятельной страны с богатыми ресурсами и самодостаточным населением и хочет ее уничтожить, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "На Западе место для нашей страны не предусмотрено. Кучку мировых властителей Россия раздражает тем, что обладает богатыми ресурсами, огромной территорией, умными и самодостаточными людьми, которые любят свою страну, ее традиции и историю", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". По его словам, транснациональные корпорации "нервирует мировоззренческое и идейное расхождение России со странами, находящимися под контролем западного капитала". "Корпорации нацелены на обогащение и развитие общества потребления. Россия же отстаивает разумное соотношение духовно-нравственных ценностей и социально-экономического развития", - пояснил секретарь Совбеза. "В связи с этим западники стремятся ослабить нашу страну, расчленить ее, уничтожить русский язык и русский мир. Они давно отработали технологию подрыва своих соперников изнутри и их раздробления на небольшие государства", - добавил Патрушев. Так Запад действовал и ранее, напомнил он, а распад СССР в 1991 году "окрылил" США и их союзников, однако Россия, "сохранив заслуженный веками международный авторитет, является постоянным членом Совета Безопасности ООН, играет важнейшую роль в мире, отстаивая национальные интересы". "Поэтому в планах западников остается продолжать растаскивать Россию, а в конечном итоге просто стереть ее с политической карты мира. Сегодня они по-прежнему кричат во всеуслышание, что Россия не должна остаться единой, ее нужно загнать в рамки Московии XV века… Для этого не гнушаются ничем, в том числе придумывая насквозь лживую историю нашей страны, перекладывая на нее свою ответственность за угнетение других народов, чем Россия никогда не занималась", - заявил он.
https://ria.ru/20230110/ssha-1843829554.html
https://ria.ru/20230110/mir-1843828602.html
россия
ссср
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155125/60/1551256072_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_ff839a9b3ca009a51df865a40a9ddd0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, россия, ссср, сша, оон
Николай Патрушев, Россия, СССР, США, ООН
Транснациональный капитал хочет уничтожить Россию, заявил Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев: транснациональный капитал не видит существования России
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Транснациональный капитал не видит существование России в качестве огромной самостоятельной страны с богатыми ресурсами и самодостаточным населением и хочет ее уничтожить, заявил
секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"На Западе место для нашей страны не предусмотрено. Кучку мировых властителей Россия раздражает тем, что обладает богатыми ресурсами, огромной территорией, умными и самодостаточными людьми, которые любят свою страну, ее традиции и историю", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".
По его словам, транснациональные корпорации "нервирует мировоззренческое и идейное расхождение России со странами, находящимися под контролем западного капитала".
"Корпорации нацелены на обогащение и развитие общества потребления. Россия же отстаивает разумное соотношение духовно-нравственных ценностей и социально-экономического развития", - пояснил секретарь Совбеза.
"В связи с этим западники стремятся ослабить нашу страну, расчленить ее, уничтожить русский язык и русский мир. Они давно отработали технологию подрыва своих соперников изнутри и их раздробления на небольшие государства", - добавил Патрушев.
Так Запад действовал и ранее, напомнил он, а распад СССР
в 1991 году "окрылил" США
и их союзников, однако Россия, "сохранив заслуженный веками международный авторитет, является постоянным членом Совета Безопасности ООН
, играет важнейшую роль в мире, отстаивая национальные интересы".
"Поэтому в планах западников остается продолжать растаскивать Россию, а в конечном итоге просто стереть ее с политической карты мира. Сегодня они по-прежнему кричат во всеуслышание, что Россия не должна остаться единой, ее нужно загнать в рамки Московии XV века… Для этого не гнушаются ничем, в том числе придумывая насквозь лживую историю нашей страны, перекладывая на нее свою ответственность за угнетение других народов, чем Россия никогда не занималась", - заявил он.