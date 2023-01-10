https://ria.ru/20230110/patrushev-1843835478.html

Транснациональный капитал хочет уничтожить Россию, заявил Патрушев

Транснациональный капитал хочет уничтожить Россию, заявил Патрушев - РИА Новости, 10.01.2023

Транснациональный капитал хочет уничтожить Россию, заявил Патрушев

Транснациональный капитал не видит существование России в качестве огромной самостоятельной страны с богатыми ресурсами и самодостаточным населением и хочет ее... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:21

2023-01-10T11:21

2023-01-10T11:21

николай патрушев

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Транснациональный капитал не видит существование России в качестве огромной самостоятельной страны с богатыми ресурсами и самодостаточным населением и хочет ее уничтожить, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "На Западе место для нашей страны не предусмотрено. Кучку мировых властителей Россия раздражает тем, что обладает богатыми ресурсами, огромной территорией, умными и самодостаточными людьми, которые любят свою страну, ее традиции и историю", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". По его словам, транснациональные корпорации "нервирует мировоззренческое и идейное расхождение России со странами, находящимися под контролем западного капитала". "Корпорации нацелены на обогащение и развитие общества потребления. Россия же отстаивает разумное соотношение духовно-нравственных ценностей и социально-экономического развития", - пояснил секретарь Совбеза. "В связи с этим западники стремятся ослабить нашу страну, расчленить ее, уничтожить русский язык и русский мир. Они давно отработали технологию подрыва своих соперников изнутри и их раздробления на небольшие государства", - добавил Патрушев. Так Запад действовал и ранее, напомнил он, а распад СССР в 1991 году "окрылил" США и их союзников, однако Россия, "сохранив заслуженный веками международный авторитет, является постоянным членом Совета Безопасности ООН, играет важнейшую роль в мире, отстаивая национальные интересы". "Поэтому в планах западников остается продолжать растаскивать Россию, а в конечном итоге просто стереть ее с политической карты мира. Сегодня они по-прежнему кричат во всеуслышание, что Россия не должна остаться единой, ее нужно загнать в рамки Московии XV века… Для этого не гнушаются ничем, в том числе придумывая насквозь лживую историю нашей страны, перекладывая на нее свою ответственность за угнетение других народов, чем Россия никогда не занималась", - заявил он.

https://ria.ru/20230110/ssha-1843829554.html

https://ria.ru/20230110/mir-1843828602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николай патрушев, россия, ссср, сша, оон