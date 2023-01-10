https://ria.ru/20230110/oproverzhenie-1844009989.html

Талибы опровергли введение новых ограничений для женщин

Талибы опровергли введение новых ограничений для женщин - РИА Новости, 10.01.2023

Талибы опровергли введение новых ограничений для женщин

Политофис движения "Талибан"* в Катаре опроверг сообщения СМИ о введении новых ограничений для женщин в Афганистане, в частности, запрета на работу в магазинах, РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T23:13

2023-01-10T23:13

2023-01-10T23:13

афганистан

в мире

катар

талибан

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760736501_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_695f17bedd10d4df7958455f7ed8a1c7.jpg

ДОХА, 10 янв - РИА Новости. Политофис движения "Талибан"* в Катаре опроверг сообщения СМИ о введении новых ограничений для женщин в Афганистане, в частности, запрета на работу в магазинах, сообщил журналистам глава политофиса Сухель Шахин. Ранее телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что сформированное движением "Талибан"* правительство Афганистана установило десятидневный срок на закрытие женских салонов красоты в стране и запретило женщинам работать в торговых центрах. "Эта информация недостоверна, соответствующие структуры опровергают это утверждение", - отметил Шахин. С момента прихода к власти в Афганистане "Талибан"* права женщин в этой стране были существенно ограничены, в частности, недавно им было запрещено посещать занятия в высших учебных заведениях.* Движения "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20221225/afganistan-1841161417.html

https://ria.ru/20221219/afganistan-1839646119.html

афганистан

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

афганистан, в мире, катар, талибан, оон