Талибы опровергли введение новых ограничений для женщин
Политофис движения "Талибан"* опроверг сообщения СМИ о новых ограничениях для женщин
© AP Photo / Petros GiannakourisАфганские женщины в бурках проходят мимо магазина одежды в Герате, Афганистан
© AP Photo / Petros Giannakouris
Афганские женщины в бурках проходят мимо магазина одежды в Герате, Афганистан. Архивное фото
ДОХА, 10 янв - РИА Новости. Политофис движения "Талибан"* в Катаре опроверг сообщения СМИ о введении новых ограничений для женщин в Афганистане, в частности, запрета на работу в магазинах, сообщил журналистам глава политофиса Сухель Шахин.
Ранее телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что сформированное движением "Талибан"* правительство Афганистана установило десятидневный срок на закрытие женских салонов красоты в стране и запретило женщинам работать в торговых центрах.
25 декабря 2022, 03:19Блинкен предупредил, чем грозит дискриминация женщин в Афганистане
"Эта информация недостоверна, соответствующие структуры опровергают это утверждение", - отметил Шахин.
С момента прихода к власти в Афганистане "Талибан"* права женщин в этой стране были существенно ограничены, в частности, недавно им было запрещено посещать занятия в высших учебных заведениях.
* Движения "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
19 декабря 2022, 09:39В Афганистане талибы публично высекли плетьми 30 человек